Militärexperte: Tomahawk-Verlegung nach Deutschland deutet auf Eskalation hin.

Erstmals seit Ende des Kalten Krieges schicken die Amerikaner wieder reichweitenstarke Marschflugkörper nach Deutschland. Militärexperten ordnen die Lage ein.

Die USA haben während des Nato-Gipfels in Washington angekündigt, Marschflugkörper des Typs Tomahawk in Deutschland zu stationieren. Ab 2026 sollen sie – gemeinsam mit Flugabwehrraketen und Überschallwaffen, die sich noch in Entwicklung befinden – auf einem Stützpunkt in Süddeutschland stationiert werden. Das Waffenpaket soll Teil einer „Abschreckungsmaßnahme“ sein, die sich gegen Russland richtet, so der Tenor der amerikanischen Armee. Doch wie schätzen Militärexperten die Verlegung von Kriegsgerät nach Deutschland ein? Weiterlesen auf beliner-zeitung.de

+++

Russland kündigt „militärische Antwort“ auf US-Pläne an

Beim Nato-Gipfel haben die USA angekündigt, wieder Waffensysteme in Deutschland zu stationieren, die bis nach Russland reichen. Moskau warnt vor einem „Eskalationskurs“. Die Nato sei nun „voll in den Konflikt verwickelt“. In Deutschland erzeugt das Vorhaben ein geteiltes Echo.

Russland will nach Angaben des Außenministeriums militärisch auf die geplante Stationierung weitreichender US-Waffen in Deutschland reagieren. Die russische Sicherheit werde durch solche Waffen beeinträchtigt, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge in St. Petersburg. Es handle sich um „ein Kettenglied im Eskalationskurs“ der Nato und der USA gegenüber Russland, sagte er. „Wir werden, ohne Nerven oder Emotionen zu zeigen, eine vor allem militärische Antwort darauf ausarbeiten.“ Details nannte er nicht. Weiterlesen auf welt.de

+++

Überraschung? 0,00 Prozent der Deutschen sind „divers“

Viel Lärm um nichts: Deutschland kennt kaum ein anderes Thema als Frauen mit Penis und menstruierende Männer. Doch der Zensus zeigt, dass es fast keine Diversen gibt. 969 der 82.717.312 in Deutschland lebenden Einwohner haben sich beim Zensus als „divers“ bezeichnet. Das sind 0,00117 Prozent der Bevölkerung. Das hat die taz nun nach ihr aus dem Statistischen Bundesamt vorliegenden Zahlen berichtet.

Man muss fünf Nachkommastellen bemühen, um das Phänomen einigermaßen zu erfassen, um das sich Deutschlands Politik seit Jahren dreht. Die Bundesregierung hatte zuletzt das Selbstbestimmungsgesetz erlassen, das es unter anderem unter Strafe stellt, einen biologischen Mann einen biologischen Mann zu nennen. Die Hoffnung: Nun könnten sich noch mehr Menschen zu einem dritten, vierten oder fünften Geschlecht bekennen. Ein sogenannter Sprechakt beim Standesamt genügt, um den Eintrag zu ändern. Laut dem Bericht machten weitere 1.259 Personen zum Stichtag im Mai 2022 keine Angabe zu ihrem Geschlecht. Gutmeinende wie die linke Tageszeitung zählen sie zu den „non-binären Menschen“ hinzu. Doch auch das sind lediglich 0,00152 Prozent. Selbst die taz findet das „absurd wenig“. Quelle: jungefreiheit.de

+++

Richterin schmetterte Klage gegen Pfizer und Moderna ab – und verschwieg Pharma-Connections

Weltweit laufen Klagen gegen die Pharmakonzerne Pfizer und Moderna wegen Irreführung hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit ihrer Covid-Gentherapeutika, die der Bevölkerung unter Vorspiegelung von Fremdschutzwirkung und Nebenwirkungsfreiheit aufgedrängt wurden. In Australien zog ein Arzt und Pharmazeut wegen genetisch veränderter Organismen in den mRNA-Vakzinen vor den Bundesgerichtshof, doch sein Fall wurde prompt abgeschmettert. Die zuständige Richterin verheimlichte ihre Verbindungen zu Pfizer und der Pharmaindustrie.

[…]

Es zeigt sich: In der Vergangenheit war sie mindestens fünfmal als Anwältin für den Konzern tätig gewesen. Obendrein ist sie familiär mit Big Pharma und der Forschungsindustrie verbandelt: Ihre Familie leitete die biomedizinische Forschungsorganisation Walter and Eliza Hall Institute (WEHI), die hunderten Millionen von Dollar Steuergelder kassierte und mehr als 30 Millionen US-Dollar von der Bill & Melinda Gates-Foundation erhielt. Rofe saß außerdem zehn Jahre lang im Bolton Clarke Human Research and Ethics Committee. Das erhielt Gelder von Rofes Cousin, Sir Andrew, der als Vorsitzender des Felton Bequests Committee fungierte und jahrelang Ehrenpräsident des WEHI war. Weiterlesen auf report24.news

+++

„So lange wie nötig“ – Neuer Briten-Premier sichert Ukraine Milliarden zu

Großbritanniens neuer Premierminister Keir Starmer sagt der Ukraine langfristig Militärhilfe in Höhe von jährlich drei Milliarden Pfund (3,56 Milliarden Euro) „bis 2030/31 und so lange wie nötig“ zu. Die NATO hat zudem bei ihrem Gipfeltreffen in Washington Militärhilfen von 40 Milliarden Euro für die Ukraine beschlossen.

„Die NATO wurde von der Generation gegründet, die den Faschismus besiegt hat. Sie haben nicht nur den Wert unserer Stärke, sondern auch die Stärke unserer Werte verstanden“, teilte Wahlsieger Starmer mit. Diese „Werte“ würden nun wieder einmal angegriffen. Russlands Präsident Wladimir Putin müsse von dem Gipfel eine klare Botschaft zu hören bekommen – „Eine Botschaft der Einigkeit und Entschlossenheit, dass wir die Ukraine mit allem Nötigen unterstützen werden, solange es nötig ist, um unsere gemeinsamen Werte und unsere gemeinsame Sicherheit zu wahren.“

+++

‘Fachkräfte’ in Deutschland: Bundespolizei schult Migranten in ‘richtigem Bahnfahren’

Sich in einer neuen Umgebung einzugewöhnen, kann manchmal gar nicht so einfach sein. Fremde Gewohnheiten und Praktiken, die andere als selbstverständlich ansehen, können schnell Hürden entstehen lassen, mit denen niemand gerechnet hat. So ergeht es auch manches Mal den nach Deutschland strömenden Fachkräften. Damit sie sich besser zurechtfinden, gibt nun etwa in Thüringen die Bundespolizei Schulungen für Migranten, wie man richtig Zug fährt bzw. den öffentlichen Nahverkehr benutzt.

[…]

Auch Atomphysiker und Raketenwissenschaftler müssen offenbar hin und wieder noch etwas dazulernen. […] So wird in diesem Integrationskurs Bahn und Bus etwa erklärt, dass man eine Fahrkarte erwerben muss, um mit der Bahn fahren zu können. Zudem, dass diese dann auch gelegentlich von Bahnmitarbeitern kontrolliert werden kann und welche Folgen das Nichtvorzeigen eines gültigen Beförderungstickets – sprich Schwarzfahren – haben kann. So etwa jene des Verweisens aus dem Zug. Und zum Drüberstreuen gibt es auch noch Erklärungen zum Hausrecht der Bahn oder zu bundespolizeilichen Maßnahmen. Quelle: Der Status

+++

Schwedischer Geheimdienst-Chef: Weniger Kriminalität im Sommer – weil Migranten im Urlaub sind

In Südschweden sinkt im Sommer die Kriminalitätsbelastung. Der Chef des Geheimdienstes der Polizei erklärt dieses Phänomen in einem Interview so: Viele Migranten „reisen im Sommer“ in ihre Heimatländer.

Während andere Regionen Schwedens in den Sommermonaten einen Anstieg der Kriminalität verzeichnen, beobachtet die Polizei in Südschweden einen gegenteiligen Trend. Dies erklärte Mats Karlsson, Chef des Geheimdienstes der Polizei der südlichen Region, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur TT. Viele Migranten, „reisen im Sommer“ in ihre Heimatländer. „Dann bemerken wir einen großen Unterschied, eine größere Ruhe in unseren gefährdeten Gebieten“, so Karlsson. Weiterlesen auf apollo.news

