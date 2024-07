EU-Parlament: Immunitäts-Asyl für linke Korrupte, Antifas, grüne Lügnerin und Sexisten

EVP-Fraktionsvorsitzender Weber mit ungarischem mutmaßlichem Ehe-Frau-Schläger Magyar

Das Parlament der Europäischen Union hat mit den von ihr dauernd kolportierten europäischen Werten wie Freiheit, Toleranz oder Sauberkeit kaum mehr etwas zu tun – oder aber in pervertierter feudalistischer Art und Weise im Sinne eines längst überholten Gottesgnadentums für Polit-Eliten.

Ultralinks-Grüne: Mutmaßliche Antifa-Schlägerin…

Unfassbar eigentlich, dass die Funktion eines nachträglich erhaltenen EU-Parlaments-Mandats sogar zu einer Freilassung aus einem laufenden Gerichtsverfahren für eine mutmaßliche Antifas-Schlägerin geführt hat. Nicht gerade verwunderlich: Besonders hervorstechen diesbezüglich dabei die Ultra-links-Grünen.

Linker EU-EVP-Weber macht Kotau vor mutmaßlichem ungarischen Ehefrau-Schläger und Sexisten

Aber auch die Europäische Volkspartei (EVP) hat umgehend eine moralisch massiv fragwürdige Gestalt, den gegen Orban aufgebauten Oppositionsführer Peter Magyar in ihre Reihen aufgenommen: Die ungarische Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile gegen ihn wegen Verletzung der persönlichen Freiheit, Erpressung, Vandalismus, Diebstahl, Raub, sexueller Nötigung. (Magyar nemzet, Mandiner)Erst kürzlich steuerte eine Zeugin via facebook weiter belastendes Material bei: Magyar hätte sie zu Sex in einem Hotelzimmer gezwungen, entblüte sich und legte sich auf die Frau, die ihn wegstieß. Magyar konnte sich aber – wie ein Höchtspubertierender – nicht mehr beherrschen und soll vor ihr masturbiert haben. (die Video-Outin unten) Vorher hatte er ihr noch Bilder von seinen nackten Ex-Partnerinnen und seinen eigenen Genitalien geschickt haben. (vadhajtasok)

All das störte den selbstgerechten Moralheuchler und EVP-Fraktions-Vorsitzenden, Manfred Weber, keinen Deut, indem er umgehend nach Budapest reiste, um den mutmaßlichen Schläger seiner Ex-Frau und Ex-Justizministerin Judith Varga den Kotau zu machen, um diesen in die linke Volkspartei aufzunehmen.

Und auch Peter Magyar hat schnell den Orwellschen Zynismus der Wirklichkeits-Verdrehung gelernt:

“Unser Name ist die Partei des Respekts und der Freiheit, und so werden wir arbeiten.” (Magyar via HVG)

Millionen Korruptionsskandal

Fast vergessen ist auch, dass bereits namhafte sozialistische EU-Parlamentarier in einen geradezu unverfrorenen Korruptionsskandal verwickelt waren und die Hauptangeklagte nach einer kurzen Inhaftierung wieder als Parlamentarierin ins EU-Parlament zurückkehrte.

Österreichs Grüne entsenden spätpubertierende Lügnerin und Erfinderin von Sex-Gschichterln

Zu erwähnen bleibt noch der Falle einer von den österreichischen Grünen aufgestellten spätpubertierenden Lügnerin, die allerlei erfundene Gschichterln über unterstellte Gewalt in der Ehe sowie angebliche sexuelle Beziehungen der linken Wiener Polit-Society in Umlauf brachte.

