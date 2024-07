Failed State Deutschland: Schwarzafrikaner wollen durch Selbstjustiz Polizei-Ermittlungen verhindern

Zwar gibt sich auch die „BILD“ vorsichtig entsetzt, versucht dann aber das wiederholt Unfassbare – unter Nicht-Nennung der Nationalitäten – zu zensieren:

„Tumulte am Tatort! Angehörige des Opfers attackieren Polizisten.”

Das in einem säkularen Staat eigentlich unfassbare Geschehen:

Zuwanderer, wahrscheinlich Asylanten, versuchen behördliche Ermittlungen zu vereiteln, weil sie dem deutschen Staat, der ihnen Schutz gewährt, Rassismus unterstellen.

Archaische Stammes-Kulturen-Selbst-Justiz

Die Wahrheit dahinter: Zuwanderer aus vor-modern-archaisch organisierten Stammeskulturen haben nie eine politische Aufklärung mit einer funktionierenden Gewaltentrennung zwischen Judikative, Exekutive und Legislative kennen gelernt. Weswegen in solchen Kulturen Probleme mithilfe von Clanstrukturen und dem brachialen Gesetzt des Stärkeren durchgesetzt werden.

Vorausgegangen war der ganzen Multikulti-Selbstjustiz ein tödlicher Streit um einen Parkplatz in Berlin mit einem 37-Jährigen aus Kamerun.

Alltägliche Multikulti-Morde an autochthonen Deutschen: Business as usual

Man stelle sich nun vor, was passieren würde, wenn es bei jeder Multikulti-Messer-Attacke gegen Autochthon-Deutsche zu solchen Massenaufläufen kommen würde. So wie noch am Tat-Abend, als sich etwa 50 „Angehörige und Freunde (!) am Tatort“ (BILD) versammelten, uns „es kam zu Tumulten kam“ – wie BILD das unfassbare Multikulti-Gehabe zu relativisieren versucht:

„Etwa fünfzig Männer, Frauen und auch Kinder kamen noch während der laufenden Ermittlungen… Die Gruppe wollte weiter Richtung Tatort vordringen, sollte (!) aber nicht, um die Beamten der Spurensicherung nicht zu behindern.“

Noch einmal: Alles ist in Wahrheit völlig fassbar:

„Die aufgebrachten Männer und Frauen wollten zum Tatort, riefen u. a. „Justice“ (Gerechtigkeit). Später flogen Flaschen und Steine“

Allein der Einsatzaufwand war beträchtlich, und auch die ignorante Ablehnung des staatlichen Gewaltmonopol durch die Schwarzafrikaner:

„Eine Einsatzhundertschaft, eine Diensthundestaffel und Polizisten des örtlichen Polizeiabschnitts rückten an, um die Personen auf Distanz zu halten. Das laute Gebell der Hunde und eine Polizeikette beeindruckte die Angehörigen nicht.“

Subtile Psycho-Verständnis-Suggestion

Man kommt aus dem Stauenen nich mehr heraus:

„Die sichtlich betroffenen (!) Männer und Frauen warfen sich vor die Polizei, klatschten mit den Händen auf die Fahrbahn, weinten (!) laut und riefen auf Englisch oder Französisch „Justice!“ und „Rassismus in Deutschland“. (BILD)

Unfassbare auch: Und das, obwohl nicht einmal die Täterherkunft feststeht. Der Täter also durchaus ein Nicht-Deutscher sein könnte. Und auch, weil die schwarzafrikanischen Zugewanderten nicht einmal auf die Idee kommen, dass die deutsche Exekutive nur ihren Job macht, um Beweise gegen de Täter zu sammeln…

Denn auch die attackierten deutschen Beamten sollen voll des Mitgefühls mit der Stammes-Selbstjustiz gewesen sein, indem sie…

…“versuchten, die aufgebrachten Menschen zum Gehen zu bewegen. Als das allerdings überhaupt keine Wirkung zeigte, wurden einige Personen weggeschoben und wegtragen.“

Zum Dank wurde die Schmuse-Exekutive dann auch noch…

…“aus der Gruppe heraus wiederum mit Flaschen und Steine“ beworfen.

Interessant aber auch, dass es nur zu „zwei Festnahmen“ kam, aber insgesamt „fünf Beamte verletzt wurden“.

Tödlicher Parkplatzstreit

Auf alle Fälle war es gestern Donnerstag gegen 18 Uhr zu dem mörderischen Parkplatzstreit gekommen, als das Opfer eingeparkt, und ein anderer Autofahrer den Parkplatz für sich beansprucht hatte. In de rfolgenden Auseinandersetzung soll ein dritter Beteiligter das Opfer niedergestochen haben. Im Krankenhaus verstarb dann das reanimiert Opfer. Der Täter wurde schließlich verhaftet als ihm ein anderes Fahrzeug die Flucht verstellte.

Und unbelehrbare Multikulti-Willkommensklatschers seien daran erinnert, dass es auch einmal bei ihnen zu Hause ein Sommer wie damals gegeben hat. Nur einen solchen wird es nimmer mehr geben. Zu weit fortgeschritten ist schon die Auflösung der westlichen Postmoderne fortgeschritten:

