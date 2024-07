Wien: Schutzsuchende kaufen ein (Video)

Bunt ging es in einem SPAR-Markt in Wien zu, als drei „Kunden“ ihre Streitigkeiten ausgerechnet in der Filiale der Supermarkt-Kette austrugen. Die Herrschaften zogen eine Spur der Verwüstung durch den Laden. Obst, Gemüse und andere Waren dienten als Wurfgeschosse. Kampfsportartige Tritte rundeten die Bereicherung ab.

Erst ein Polizeieinsatz konnte das Treiben des bunten Trios beenden, nur einer wurde aufgrund seiner Aggressivität vorläufig festgenommen. Neben dem Sachschaden blieb auch ein von den Tätern attackiertes Ehepaar auf der Strecke, das ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Ärzte diagnostizierten beim 36-jährigen Opfer eine Gehirnerschütterung, außerdem musste er im Gesicht genäht werden.

Im Video (unten) ist auch die Begleitrhetorik der Kämpfer zu vernehmen: Nettigkeiten wie „Hurensohn“ wurden dabei ausgetauscht.

Über die Ursache der Auseinandersetzung weiß man bis jetzt nichts, vermutlich konnten das Trio (22,23,25) sich nicht an der Vielfalt der jeweils anderen beiden erbauen. Da haben wir es schon besser: Denn nur wir genießen das Privileg alle gleichermaßen liebhaben zu dürfen.

Mehrere FPÖ-Politiker nahmen den Vorfall zum Anlass, um auf die verfehlte Migrationspolitik des Wiener SPÖ-Bürgermeisters hinzuweisen und gleichzeitig wurde die Forderung nach sofortiger Abschiebung solcher Elemente laut. So forderte etwa die künftige EU-Abgeordnete Petra Steger (FPÖ) “endlich eine signifikante Aufstockung der Wiener Polizei und mehr Präsenz auf der Straße, um den Straftätern zu signalisieren, dass sie unter Beobachtung stehen.”

Hier das ungepixelte Video dazu:

