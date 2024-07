Pilot stirbt bei Testflug mit Kampfjet (Video) + Russland kündigt „militärische Antwort“ auf US-Pläne an + Palästineserdemo in Berlin aufgelöst + Wirre Berichterstatung über Trump-Attentat +



Universität Lübeck: „Sexdiversity“-Projekt kostet Steuerzahler 13 Millionen Euro!

An der Universität Lübeck startet ein „Sexdiversity“-Forschungsprojekt. Ziel: Beweisen, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Doch den Forschern geht es um mehr als gesellschaftwissenschaftliches Gender-Gaga.

LÜBECK – Die steuerfinanzierte Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat rund 13 Millionen Euro für ein „Sexdiversity“-Forschungsprojekt an der Universität Lübeck zur Verfügung gestellt. Ziel der im April gestarteten Förderung sei es, „die Vielfalt von Geschlecht in verschiedenen Forschungskontexten zu definieren“, heißt es von der Universität. Dafür wurden 17 Einzelprojekte aus Biologie, Medizin, Neuro-, Sozial- und Geisteswissenschaften unter einen Forschungsverbund geeint.

Konkretes Ziel ist, „die Entstehung und Kategorisierung von Geschlechtern überhaupt und die Beziehungen zwischen biologischen Geschlecht und sozialem Geschlecht“ zu untersuchen.

Dabei soll die These, „dass sich biologisches Geschlecht in kontextabhängigen Differenzen manifestiert, die teilweise über das Zweigeschlechtermodell hinausgehen“ geprüft werden.

‘Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Anm.: Sie wissen nicht, ob Sie ein Männchen oder ein Weibchen sind, oder beides, oder nichts von beiden, oder Mal das, dann wieder das. Die Grafik hier (ebenfalls aus dem genannten Artikel) könnte da ein hilfreicher Leitfaden sein:

+++

Mainstream-Medien wissen nicht recht wie zu berichten ist

In von Oben kontrollierten Medien, berichtet man lieber vorsichtiger, wenn etwas Unerwartetes eintritt. Man will ja keine Fehler begehen. Wer weiß, wie so ein Vorfall, wie das Attentat auf Trump eventuell noch „zurechtgebogen“ wird. Da läßt man lieber noch alles offen:

Da wird ein lupenreines Attentat zum „versuchten Attentat“ (Merkur), aus Schüssen werden „Knallgeräusche“ (Tagesschau) und wenn ein angeschossener blutet, ja, er könnte auch „gestürzt“ (FOCUS) sein

+++

Berlin: Palästina-Demo aufgelöst, 20 Verletzte

Bei der Auflösung einer propalästinensischen Demonstration in Berlin sind nach Polizeiangaben 17 Polizisten und sieben Teilnehmer verletzt worden. Die Kundgebung war eskaliert, nachdem verbotene, antisemitische und beleidigende Parolen gerufen worden waren. Die Demonstration war am Nachmittag im südwestlichen Stadtteil Steglitz gestartet und zog Richtung Innsbrucker Platz.

Nach Angaben der Polizei waren am Nachmittag gut 600 Menschen dabei. Wie die Berliner Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur sagte, war darunter eine schwer verletzte Person. Laut der Feuerwehr wurden mehrere Verletzte in Krankenhäuser gebracht. […] Seit dem Terrorangriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gibt es in Berlin wöchentlich Demonstrationen im Kontext des Gaza-Kriegs. Weiterlesen auf krone.at

https://www.krone.at/3457656

Anm.: Der Text von krone.at wurde hier genderbereinigt, so wurde beispielsweise aus „Teilnehmende“ hier „Teilnehmer“.

Pro Palestine demo in Berlin, Steglitz pic.twitter.com/Te1pslAHKd — Philip Meier (@Ch1nges) July 13, 2024

+++

Russland kündigt „militärische Antwort“ auf US-Pläne an

Beim Nato-Gipfel haben die USA angekündigt, wieder Waffensysteme in Deutschland zu stationieren, die bis nach Russland reichen. Moskau warnt vor einem „Eskalationskurs“. Die Nato sei nun „voll in den Konflikt verwickelt“. In Deutschland erzeugt das Vorhaben ein geteiltes Echo.

Russland will nach Angaben des Außenministeriums militärisch auf die geplante Stationierung weitreichender US-Waffen in Deutschland reagieren. Die russische Sicherheit werde durch solche Waffen beeinträchtigt, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge in St. Petersburg. Es handle sich um „ein Kettenglied im Eskalationskurs“ der Nato und der USA gegenüber Russland, sagte er. „Wir werden, ohne Nerven oder Emotionen zu zeigen, eine vor allem militärische Antwort darauf ausarbeiten.“ Details nannte er nicht. Weiterlesen auf welt.de

+++

Pilot stirbt bei Testflug mit Kampfjet

Während der Vorbereitungen zum 30. Jubiläum der polnischen Luftstreitkräfte kommt es Freitag am Flughafen von Gdynia zu einem dramatischen Unfall.

+++

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.