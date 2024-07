Wiedeń: Ludzie szukający ochrony idą na zakupy (wideo)

Sprawy w supermarkecie SPAR w Wiedniu przybrały barwny obrót, gdy trzech “klientów” rozwiązało spór w sklepie sieci supermarketów. Mężczyźni pozostawili po sobie ślady zniszczenia. Owoce, warzywa i inne towary zostały użyte jako pociski. Atak zakończyły kopania w stylu sztuk walk sportowych.

Tylko operacja policyjna była w stanie położyć kres zgiełkowi kolorowego trio, z którego tylko jeden został tymczasowo aresztowany ze względu na swoją agresywność. Oprócz zniszczeń mienia, do szpitala trafiła również zaatakowana przez sprawców para. Lekarze zdiagnozowali u 36-letniego poszkodowanego wstrząs mózgu, potrzebował on również szwów na twarzy.

Towarzyszącą bojownikom retorykę można również usłyszeć na filmie (poniżej): Podczas zajścia padały takie zwroty jak “skurwysynu”.

Nie wiemy jeszcze nic o przyczynie kłótni, przypuszczalnie trio (22,23,25) nie było w stanie cieszyć się różnorodnością pozostałych dwóch. My mamy lepiej: ponieważ tylko my cieszymy się przywilejem bycia w stanie kochać wszystkich jednakowo.

Kilku polityków FPÖ wykorzystało ten incydent jako okazję do wskazania błędnej polityki migracyjnej wiedeńskiego burmistrza SPÖ i jednocześnie wezwało do natychmiastowej deportacji takich elementów. Przyszła eurodeputowana Petra Steger (FPÖ) wezwała na przykład do “znacznego zwiększenia sił wiedeńskiej policji i większej obecności na ulicach, aby zasygnalizować przestępcom, że są pod obserwacją”.

Oto wideo bez pikseli:

*** Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.” Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494