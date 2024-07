Hamburg: Genderwahn – bald kommt die „Notärzt*in“

Notarzt (Huhu Uet; siehe Link; CC BY 3.0)

Die verdummende Gehirnwäsche greift immer weiter um sich: So im rot-grün-regierten Hamburg, wo die Feuerwehr jetzt Noteinsatzfahrzeuge geschlechtsneutral mit „Notärzt*in” beschriften will.

Seit Jahrzehnten ist auf den Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) der Hamburger Feuerwehr das Wort „Notarzt“ angebracht. Verletzte, Kranke und Ersthelfer wissen sofort: Hier kommt professionelle Hilfe. Der virulente links-woke Gender-Wahnsinn trifft jetzt aber auch diesen Rettungsdienst und sorgt bei Sanitätern und Feuerwehrbeamten für Fassungslosigkeit.

Laut der BILD-Zeitung werden im rot-grün-regierten Hamburg derzeit ältere Notarztfahrzeuge (NEF) ausgemustert und durch moderne Wagen ersetzt. Und die sollen künftig nicht mehr den Begriff „Notarzt“ tragen dürfen. Und das ungeachtet der Tatsache, dass seit Jahrzehnten in den NEFs in Hamburg auch Notärztinnen mitfahren, ohne dass diese schwere Schäden dadurch erlitten hätten, dass ihr Fahrzeug nicht durch durchgeknallte Genderirre in die verdummte Gehirnwäsche getrieben, aus Noteinsatzfahrzeugen “Notärtz*in”-Fahrzeuge machen. Auch der digitale Schriftzug „Notarzt“ in der Blaulichtleiste darf künftig nicht mehr erscheinen.

Hamburgs Feuerwehrsprecher Thorsten Kraatz vermeldet:

Die Gender-Norm hat für unseren Rettungsdienst und unsere Notärzte keine Auswirkung. Alle Fahrzeuge gehen in den Dienst und werden geschlechtsneutral gekennzeichnet.

Derzeit findet in Hamburg das Volksbegehren „Schluß mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung“ statt. Dazu müssen die Initiatoren im Juli rund 66.000 Unterschriften für ihr Anliegen sammeln. Gelingt dies, kommt es zu einer Volksabstimmung.

Was ist ein “Notärzt“

In den sozialen Netzwerken fragt man sich nur, ob diese durchgenknallten Irren keine anderen Sorgen haben, sondern auch: “Was ist ein/eine “Notärzt”? Die mutmaßlich korrekte Antwort:

“Lediglich ein neues Unfugwort aus dem Neudeutsch-Kauderwelsch mit dem Menschen gespaltet werden sollen in Menschen und Mensch*Innen. Unsere Kinder und Kinder*Innen werden diesen Gender-Quatsch wohl bald wieder abschaffen, wenn er demnächst aus der Mode kommt und die Linksgrünen nicht mehr die Medien dominieren.”

“Die Idiotie hat keine Grenzen. Gerade hat der deutsche Rechtschreibrat das #Gendern abgelehnt, da beschmieren diese Führungskräfte die Rettungswagen mit diesen #Wahnsinn Wollen die unsere Kinder und Enkel verblöden???”

