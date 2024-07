«Tiefe Staat» schlug zu, doch Anschlag auf Trump wird Konsequenzen haben! (Fotos)

Der “Tiefe Staat” schlug zu, doch der Anschlag auf Donald Trump wird Konsequenzen haben!

Bevor die atlantische Kriegspartei verliert oder gezwungen wäre das Feld zu räumen, greift sie gewohnheitsmäßig zu radikaleren Methoden, wozu vielfach Attentate auf Schlüsselpersonen, wie auch Terroranschläge gegen Zivilbevölkerungen zählen. Beides erleben wir heute im Übermaß!

Man hat es erwartet, doch Donald Trump

hatte am 13. Juli 2024 um 6:15 p.m. extremes Glück

Von REDAKTION | Es ging um Sekunden: Trump stoppte kurz seine Rede vom Teleprompter auf seiner Kundgebung in Butler, PA und wartete auf sein Team, um eine bestimmte Chart auf die Leinwand projiziert zu bekommen. Deswegen drehte er gerade seinen Kopf, als die Schüsse fielen. Diese Bewegung rettete ihm das Leben!

Eine Teinehmerin der Veranstaltung tot – zwei weitere schwer verletzt

Eine Zuschauerin auf der Tribüne hinter Trump wurde schwer am Kopf getroffen und getötet. Zwei weitere Teilnehmer wurden schwer verletzt. Der Attentäter selbst wurde von Scharfschützen, die hinter der Bühne von Trump positioniert waren, durch Kopfschuss aus dem Verkehr gezogen.

Der im Bild oben abgebildete Trump-Anhänger [mit roter Kappe], schildert einem Reporter, dass er Minuten vor dem Anschlag den Attentäter deutlich sichtbar mit einem Gewehr aufs Dach klettern sah und Sicherheitskräfte darauf aufmerksam gemacht hätte: Doch von Seiten der Polizei wäre keinerlei Reaktion erfolgt. Das stimmt nachdenklich.

Dazu kommt, dass wiederholte Aufforderungen zu erhöhten Sicherheitsmaßnahmen für Donald Trump vom zuständigen US-Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas bzw. von seinem Department for Homeland Security (DHS) zuvor stets zurückgewiesen worden waren.

Erschwerend kommt hinzu, dass Joe Biden sowie hochrangige Vertreter seiner Administration zuletzt im lauter alle Welt wissen liessen, dass “Donald Trump um jeden Preis” gestoppt werden müsse:

Biden sagte:

I have one job and that’s to beat Donald Trump. I’m absolutley certain I’m the best person to be able to do that. So, we’re done talking about the debate – it’s time to put Trump in a bulleye!

Ich habe eine Aufgabe, nämlich Donald Trump zu schlagen. Ich bin mir absolut sicher, dass ich die beste Person bin, die das tun kann. Wir reden also nicht mehr über die Debatte – es wird Zeit Trump aufs Korn zu nehmen!