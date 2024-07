Staatsanwaltschaft in NRW verschwieg Vergewaltigung durch Syrer

Bild: Original AfD Bildbearbeitung UME

Im beschaulichen Städtchen Baesweiler in Nordrhein-Westfalen ereigneten sich im Juni zwei schreckliche Taten. Ein Syrer (28) vergewaltigte erst ein Mädchen und überfiel dann am darauf folgenden Tag brutal eine weitere Frau.

Laut einem Medienbericht habe die Staatsanwaltschaft dies offenbar sogar bewusst verschwiegen.

Täter bereits seit Mitte Juni in U-Haft

Seit 16. Juni sitzt der Täter nun in Untersuchungshaft. Es handelt sich dabei um einen 28-jährigen Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft. Der Schauplatz seiner Taten war der Carl-Alexander-Park in der 27.000-Einwohnerstadt Baesweiler. Begangen hatte er seine Taten am helllichten Tag wie auch nius berichtete.

Am 14. Juni überfiel der Syrer gegen 18 Uhr ein 16-jähriges Mädchen (16) in ebendiesem Park und vergewaltigte sie. Nicht einmal 24 Stunden später erfolgte die nächste Tat des syrischen Mannes. Um 12:15 Uhr überfiel eine 43-jährige Frau. Auch diese Frau wollte er vergewaltigen. Doch sie wehrte sich vehement und konnte flüchten. Kurz danach, wurde der 28-jährige Täter dann verhaftet.

Staatsanwaltschaft verschwieg bewusst

Die Aachener Staatsanwaltschaft ermittelt somit wegen einer vollendeten und einer versuchten Vergewaltigung.

Die Aachener Staatsanwaltschaft soll in diesem Fall die Vergewaltigungen, eine vollendete sowie eine versuchte, in Baesweiler bewusst verschwiegen haben. Obwohl es sich um eine Angelegenheit handelt, die vom überwältigendem öffentlichem Interesse ist.

Angaben der Aachener Zeitung zu Folge hieß es, „die Staatsanwaltschaft bestätigte unserer Zeitung die Vorfälle am Montag erst auf ausdrückliche Nachfrage hin. Von sich aus war sie nicht an die Öffentlichkeit gegangen, weder um zu warnen noch um zu informieren noch um schließlich Entwarnung zu geben.“

Gegenüber der Aachener Zeitung begründete Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts ihre „Verschwiegenheit“ damit, dass das erste Opfer noch im jugendlichen Alter wäre. „Wir haben uns zurückgehalten, weil die Geschädigte noch minderjährig ist. Der Jugendschutz sticht alles.“

Oberstaatsanwältin Schlenkermann-Pitts betonte weiter dazu, es hätte zahlreiche Gewalttaten gegeben, von denen die Presse keine Kenntnis erlangt habe. Diese Aussage hatte dann wohl kaum zur Beruhigung der Bevölkerung und schon gar nicht dem Vertrauen in die Justiz gedient.

