Trump-Attentäter Crooks: Einzelgänger, Mathe-Genie, Rätsel um Motiv (Fotos)

Der Trump-Attentäter Thomas Matthew Crooks soll keine Vorstrafen haben, und auch politisch nicht radikalisiert worden sein, auch ein Tatmotiv fehlt bis dato. Frühere Mitschüler und Bekannte beschreiben ihn als einen ruhigen, politisch “leicht rechten” Jungen, intelligent und ruhig.

Allerdings soll er sozial wenig Kontakte gehabt haben – wie ehemalige Mitschüler ihn gegenüber der “New York Times” beschreiben.

Laut Bundespolizei FBI wohnte Crooks in der Nähe von Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania, in Bethel Park, rund 75 Kilometer südlich vom Anschlagsort in Butler. Laut »New York Times« besuchte er dort auf ein College und erhielt dort vor zwei Monaten einen Abschluss in Ingenieurswissenschaften. Er soll auch eine Art Mathe-Genie gewesen sein: 2022 gewann er einen mit 500 Dollar dotierten Mathematik-Preis, den „Star Award“ der „National Math and Science Initiative“.

Er interessierte sich für Schach und Programmieren und engagierte sich auch ehrenamtlich in einem Pflegeheim, wo er als guter, beanstandungsloser Mitarbeiter galt. Er stammte mit seiner Familie aus einem Mittelschichtsviertel. Und auch politisch soll die Bevölkerung laut einem Lokalpolitiker “breit gemischt mit verschiedenen politischen Idealen” gewesen sein – soll heißen: Demokratische und republikanische Anhänger lebten Tür an Tür.

