Die philippinische Regierung meldet 290.000 überzählige Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-Spritzen

Das südostasiatische Land untersucht nun hunderttausende Fälle von Menschen, die durch die Covid-Impfstoffe mutmaßlich verstorben sind.

Das philippinische Repräsentantenhaus hat am 28. Mai eine Anhörung zu Daten abgehalten, die zeigen, dass seit der Einführung des Covid-Impfstoffs zusätzlich 290.000 Filipinos gestorben sind.

“Die große Spitze sind die Todesfälle im Jahr 2021, die im März 2021 begannen, unmittelbar nach dem Beginn der Einführung des Impfstoffs. Im Jahr 2021, als mit den Impfungen begonnen wurde, stiegen die Todesfälle in allen Altersgruppen, die geimpft wurden”, sagte Sally Clark.

Und weiter:

„Das sind unsere Geburtsdaten. Sie zeigen, dass wir in jedem Jahr seit Beginn der Pandemie Babys verloren haben. 2019 war unser letztes normales Geburtsjahr.“

Einige Teilnehmer der Anhörung berichteten, wie sie zu einer Fehlentscheidung verleitet wurden und nun Regressansprüche geltend machen wollen. Der Präsident des Repräsentantenhauses, Dan Fernandez dazu:

Wir waren Teil dieses Fehlers, weil wir dem Gesetz zugestimmt haben, das die Pharmakonzerne nicht haftbar macht. Und jetzt lernen wir aus diesem Fehler.

Der Abgeordnete verwies auch auf den Anstieg der Morbidität nach Einführung der Impfungen.

“Laut Fernandez werden die zusätzlichen Todesfälle berechnet, indem man die erwarteten Todesfälle von der tatsächlichen Zahl der Todesfälle in den fünf Jahren vor der Pandemie abzieht – also die durchschnittliche jährliche Zahl der Todesfälle von 2015 bis 2019”, heißt es auf der Website der Regierung.

Ein Anwalt beschrieb, wie die Bevölkerung das Gesundheitsministerium (DOH) wegen der Schäden, die es durch die exotischen Technologie-Injektionen verursacht, verärgert.

Anwältin Tanya Lat bring die Problematik auf en Punkt:

“Es gibt Filipinos, die es satthaben, dass das Gesundheitsministerium uns im Stich lässt, sich weigert zuzugeben, dass Menschen sterben, und die Augen verschließt, wenn Menschen krank werden, Turbo-Krebs, Herzmuskelentzündung, Kinder, die plötzlich krank werden, als wären sie 60 oder 70 Jahre alt.”

In einem Beitrag auf ihrem Substack ging Clark auch auf die überhöhte Zahl von Todesfällen im Land ein.

“Die Zahl der überhöhten Todesfälle ist nach wie vor beunruhigend und möglicherweise viel schlimmer, als die unvollständigen Daten vermuten lassen“, sagte sie.

Infowars berichtete kürzlich über den Hope Accord, einen Pakt zur Beendigung der Covid-Impfung und um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und Infowars berichtete auch über eine Studie, die den Stopp der Impfungen fordert, sowie über Forscher, die dies ebenfalls fordern.

Es ist bekannt, dass Covid-Impfungen Menschen zurückwerfen, nach wiederholter Verabreichung tödlich sein können und die Sterblichkeitsrate von Covid-Patienten verdoppeln, während bei geimpften Kindern die Gesamtsterblichkeitsrate um 4.423 Prozent höher ist und 74 Prozent der Geimpften, die gestorben sind, durch die Impfungen getötet wurden. Dennoch ist die Sterblichkeitsrate immer noch höher als angegeben, und die Covid-Impfung erhöht nicht nur die Sterblichkeitsrate, sondern führt auch zu einer Vielzahl von bizarren und ungewöhnlichen Hautkrankheiten, groben Turbokarzinomen, Zerstörung der Fortpflanzungsfähigkeit, verursachten Fehlgeburten, Lähmungen, Tinnitus, Blutgerinnseln im Gehirn, nicht ernsthaften Erkrankungen, Tod durch neurologische Störungen, erhöhte Sterblichkeitsraten, Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse sowie tödliche Kopfschmerzen, Krampfanfälle und Herzentzündungen, auch bei Kindern, während gleichzeitig die Haut der Geimpften “ausbricht”, zusätzlich zu einer Vielzahl ernsthafter Erkrankungen, die in massiven Bevölkerungsstudien festgestellt wurden, während sie außerdem ein Hundertfaches der zulässigen DNA-Kontamination enthalten, was zu mutagenen Wirkungen führt. Dies führt zu mutagenen Effekten, kontaminiert die Blutversorgung und verändert dauerhaft die DNA der Geimpften und ihrer Nachkommen. Auch wenn einige Chargen schlimmer sind als andere, töten die Injektionen immer noch Menschen, und es wird erwartet, dass sie noch lange Zeit in der Zukunft Menschen töten werden.

