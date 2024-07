Globaler Anspruch auf ein Leben in Europa Dank UN-Umsiedlungsprogramm

Bild: UN-Migrationsbericht

Im Rahmen eines UN-Umsiedlungsprogrammes wurden nun 154 Migranten aus Afrika gleich mal direkt nach Ostdeutschland geflogen.

Anfang Juli brachte ein Flugzeug aus Nairobi Personen aus verschiedenen afrikanischen Staaten, im Rahmen eines UN-Umsiedlungsprogrammes, nach Erfurt, um diese dauerhaft in Deutschland unterzubringen.

UN organisiert „Reisen“ im Rahmen globalistischer Verträge

Die Vereinten Nationen organisieren diese und unzählige weitere Reisen aus Afrika, Asien und Nahost im Rahmen globalistischer Verträge. Für Deutschland und Europa bedeuten diese allerdings migrationspolitische Nachteile, wie auch der heimatkurier berichtete.

Aus dem Süd Sudan, Somalia, Republik Kongo, Burundi und dem Sudan entstammen die 154 Migranten, die Anfang Juli am Flughafen Erfurt ankamen. Für die Dauer von mindestens drei Jahren können sie nun in Deutschland leben und genießen hier denselben Status, wie von der Bundesregierung anerkannte Flüchtlinge. Wegen angeblicher Verfolgung, die ihnen in ihren Heimatländern droht, entschied das berüchtigte Hochkommissariat der UN für Flüchtlinge (UNHCR), dass es wohl keinen anderen sicheren Platz für sie gäbe, als das 6.000 Kilometer entfernte Doberlug-Kirchhain in Deutschland, wo die Gruppe zunächst unterkam, bis sie auf weitere Asylheime verteilt wurden.

Globaler Anspruch auf dauerhafte Umsiedlung

Die Neuankömmlinge dürfen somit auch nicht nur ihre Familien nachholen, sondern haben auch die Erlaubnis eine Arbeit zu suchen und nach drei Jahren einen Antrag auf dauerhaften Aufenthalt im Gastland zu stellen. Das Programm der UN, in dessen Rahmen derartige Umsiedlungen stattfinden, ist tatsächlich auch darauf angelegt, dass eine Rückkehr der Migranten nach dieser Agenda eben hat keine Priorität.

Wie Infomigrants unter Berufung auf die Thüringer Zeitung schrieb, waren die 154 Afrika-Migranten für dieses Jahr auch noch nicht das „Ende der Fahnenstange“. Weitere 240 „Flüchtlinge“ sollen demnach aus Kenia, Pakistan, Ägypten, Jordanien, Libyen und dem Libanon nach Deutschland geflogen werden und, sollte es keine Remigration geben, auf Dauer bleiben können.

Angaben der „migrationsbesessenen“ EU-Kommissarin für Inneres Ylva Johansson, hat die Europäische Union bis dato etwa ein Fünftel aller „Flüchtlinge“ weltweit aufgenommen. Somit also ein gigantischer Anteil, vor allem wenn man bedenkt, dass es zum größten Teil eben gar keine Europäer sind. Es handelt sich bei der seit Jahrzehnten stattfindenden Massenmigration fast ausschließlich um „Ersetzungsmigranten“ aus ethnokulturell und geografisch weit entfernten Orten der Welt. Auf „zeitgeistigen“ Ideologien fußende Verträge, die westliche Nationen unter das Joch globalistischer Organisationen zwingen, verankern somit quasi das Recht beliebiger Menschen weltweit auf einen Platz in unserer Mitte und einem durch Generationen erarbeiteten Wohlstand.

Daher muss zweifelsfrei mit der Remigration vor allem eine Rückerlangung der Souveränität des eigenen Volkes einhergehen.

