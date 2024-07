Zum Anschlag auf Trump: Zwei ex CIA-Analysten bei Judge Napolitano

Judge Napolitano mit einer Sondersendung zum Mordanschlag auf Trump

Der Moderator des renomierten Alternativmediums “Judging Freedom”,

Judge Napolitano unterbrach seinen Italienurlaub, um Larry Johnson und Ray McGovern

zu Ungereimtheiten rund um das fehlgeschlagene Attentat auf Donald Trump zu befragen.

UNSER MITTELEUROPA hat das Transkript verfasst und nachstehend ins Netz gestellt:

Ex CIA Analyst, Larry C. Johnson: “Ich glaube nicht, dass es ein einsamer Wolf war!”

Judge: Hallo zusammen, Judge Andrew Napolitano hier für “Judging Freedom”. Heute ist Montag, der 15. Juli 2024 um 6 Uhr abends, hier in Norditalien. Es ist 12 Uhr mittags an der Ostküste der Vereinigten Staaten – hier ist eine Sonderausgabe von “Judging Freedom” angesichts eines der tragischsten Ereignisse amerikanischer Geschichte.

Ray McGovern und Larry Johnson sind jetzt bei uns: Meine Herren, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns heute sehen würden, aber eine Tragödie schlägt zu, wenn man sie am wenigsten erwartet. Obwohl ich mich in diesem Land [in Italien] der höchsten Kulinarik befinde, habe ich einen Knoten im Magen verspürt, seit ich am Sonntagmorgen hier aufgewacht bin und durch eine SMS meines Bruders Jim erfahren hatte, was am Samstagabend passiert war.

Also, Larry, fangen wir mit Ihnen an, wenn Sie uns ein wenig über den ballistischen Hintergrund erzählen können: Was glauben Sie, wie dieser 20-Jährige über ein offenes Feld auf ein Dach gelangt ist, wo er den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der angeblich von einem großen Aufgebot an Secret-Service-Agenten und -Beamten geschützt worden wäre, ins Visier nehmen konnte?



Larry C. Johnson: Es sieht so aus, als ob die Polizei, die in diesem Gebiet eingesetzt wurde, davon ausging, dass er ein Secret Service [Agent] wäre. Sie nahmen an, dass er zur Strafverfolgungsbehörde gehörte, weil er anscheinend ein Hemd trug, das – sagen wir – einem Militärhemd ähnlich schien: Grün mit einem Aufnäher der US-Flagge auf der rechten Schulter. Ich halte es also für sehr wahrscheinlich, dass sie einfach annahmen, er gehörte zum Team, weil er keinen Koffer bei sich trug: Sie wissen schon, eine Schusswaffe, die in einem Koffer verstaut gewesen wäre. Er trug sie offen.

Doch, ich meine, er hätte auf der Stelle angehalten werden müssen. Das war nur der Anfang von Fehlern, die hier gemacht wurden. Wie ich in den letzten Tagen wiederholt sagte, weiß ich nicht, ob es sich um völlige Inkompetenz handelt oder ob es Teil eines vorsätzlichen Plans war. Es gibt keine andere Erklärung dafür:

Entweder wurde absichtlich versucht, Trump eine Falle zu stellen, um ihn zu töten oder es war einfach nur das Spiegelbild völliger Inkompetenz der Sicherheitsdienste.

Judge: Ray, gibt es in den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden oder Geheimdiensten eine Haltung oder eine Ideologie, die entweder wegschauen oder dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten eine Falle stellen wollten, weil sie seine zweite Amtszeit fürchten?

Ray McGovern: Die Antwort lautet ganz klar: Ja! Dafür gibt es jede Menge Beweise, die neun oder zehn Jahre zurückreichen. Die Quintessenz ist, dass das FBI durch und durch von Leuten korrumpiert ist. Acht Jahre lang haben die Leute so ziemlich für das Demokratische Nationalkomitee [DNC] und die Demokratische Partei gearbeitet. Ich kann das beweisen, wenn man sich die anderen Ermittlungen anschaut, die das FBI durchführen sollte, wie zum Beispiel zu “Russia Gate”, “russischem Hacking” oder dem “DNC” [Democratic National Committee]. Sie haben nie eine [Untersuchung] durchgeführt: Sie haben einen Auftragnehmer damit beauftragt und der kam mit negativen Resultaten zurück…

Es tut mir also wirklich leid, Ihre Frage bejahen zu müssen – ja, sie [die Behörden] sind so unterwandert, so korrumpiert, dass wir uns nicht wirklich darauf verlassen können, dass das FBI eine unabhängige Untersuchung durchzuführen vermag.

Judge: Larry, wie ist dieser 20-Jährige mit einer Langwaffe über ein Feld gekommen und auf eine Leiter geklettert? Wie ist die Leiter dorthin gekommen, wie ist er auf das Dach gekommen?

Larry C. Johnson: Ja, das sind für mich die Fragen, die wirklich darauf hindeuten, dass er Unterstützer hatte.

Judge: Lassen Sie mich kurz für eine Sekunde unterbrechen, ich möchte, dass Sie darauf antworten. Chris, könnten Sie uns das Foto von NBC News einblenden, das Larry helfen könnte: Also, von wo ging er [Attentäter] los? Startete er von unten links, wo die Grün[zone] liegt?

Larry C. Johnson: Ja, er kommt also links an der Stelle an, wo “Butler Farm Show Grounds” steht – links davon hat er geparkt und ist dann zu diesem Gebäude – zu dieser Ansammlung von Gebäuden – hinübergegangen. Wenn Sie sich das ansehen: Es zeigt, dass dies im Voraus geplant worden war. Es gab keine Möglichkeit, dass er am Tag des Geschehens gewusst haben konnte: “Oh ja, das ist der Ort, an dem ich auf das Dach klettern kann und eine direkte Sichtlinie zur Bühne, auf der Donald Trump dann stehen wird, erhalte”.

Judge: Glauben Sie, dass er wahrscheinlich schon vor Samstag dort oben war, um sich einen Überblick vom Standort zu verschaffen?

Larry C. Johnson: Ja, entweder er selbst oder jemand anderer, mit dem er zusammenarbeitete.

Ich glaube nicht, dass es ein «einsamer Wolf» war!

Ich denke, dass er definitiv mit einigen anderen Leuten zusammengearbeitet hat, sowohl bei der Aufstellung der Leiter als auch bei der Planung des Standortes, da man nicht vorhersagen konnte, dass man eine klare Sichtlinie haben würde, wenn man nicht im Vorfeld einige Sondierungen durchgeführt hätte. Aber ich meine, und damit sind wir wieder bei dem Problem: Woher wusste er, dass der Geheimdienst keine Leute auf jenem Dach haben würde, um dieses zu nutzen? Das war die einzige erhöhte Struktur in der Nähe des Geländes, wo Donald Trump auftrat und die ein Scharfschützenteam oder irgendjemanden dort oben benötigt hätte, um es abzusichern bzw. sicherzustellen, dass niemand dort hochkäme.

Judge: Wie viele Menschen waren da, um Trump zu schützen? Auf Bundesebene, nicht auf lokaler oder staatlicher Ebene, das ist wahrscheinlich nicht einmal bekannt? Wie groß war das Team des Secret Service, das ihn an diesem Tag hätte beschützen sollen? Es gab Uniformierte, es gab SWAT-Teams und es gab Leute in Anzügen und Geschäftskleidung.

Larry C. Johnson: Wahrscheinlich um die fünfzig [Personen]: Ich meine, man hatte die in Anzügen und dann hatte man auch noch die taktischen Jungs, die für die Sicherheit an der Peripherie zuständig waren. Die sind dort aufgetaucht mit der ganzen Ausrüstung später…

Judge: … und niemand war dort oben – niemand war oben auf dem Dach – auf dem Dach der höchsten sichtbaren Struktur mit Sicht auf Trump und dem besten Platz für einen Killer oder potentiellen Killer, um sich dort zu positionieren – kein Bundesagent befand sich dort oben?

Larry C. Johnson: Korrekt! Sehen Sie, Judge, das wurde unterlassen. Das Secret Service macht normalerweise Vorinspektionen: Dabei werden die Ein- und Ausgänge der Gebäude bzw. das Gelände, auf dem die Rede gehalten würde, überprüft, um darum einen Umkreis – von sagen wir 500 Metern – abzustecken und in diesem 500-Meter-Bereich alle Positionen in einem Kreis von 360° abzudecken, von wo aus jemand auf den Präsidenten hätte schießen können. Man geht also hinaus und klettert buchstäblich auf die Gebäude, um zu schauen und Sichtlinien festzustellen.

Nun, entweder haben sie das nicht getan oder sie haben es getan und einfach gesagt: “Egal, wir brauchen niemanden dort oben, denn wir stellen einfach unser Scharfschützenteam hinter Trump auf und sind bereit, jeden von dort aus auszuschalten”. Das hat, wie wir gesehen haben, nicht funktioniert. Also, wie ich schon sagte, das war entweder völlige Inkompetenz – unterdurchschnittlicher Einsatz oder das wurde absichtlich gemacht, um eine Schwachstelle zu schaffen, damit jemand Trump töten könne.

Judge: Chris hat die E-Mail von dem örtlichen Polizeibeamten eingeblendet. Ray McGovern, ich möchte, dass Sie sich dazu äußern: Ich werde den Text laut verlesen, während wir auf dem Bildschirm das Foto des Polizeibeamten und Scharfschützen schauen. Er selbst hat dieses Foto zusammen mit der folgenden E-Mail veröffentlicht:

Mein Name ist Jonathan Willis, ich bin der Beamte auf dem berühmten Foto der beiden Scharfschützen auf dem Dach bei Trumps Kundgebung. Ich bin hierhergekommen, um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass ich den Attentäter mindestens 3 Minuten lang im Visier hatte, aber der Leiter des Secret Service sich weigerte, den Befehl zu geben, den Täter auszuschalten. Zu 100 % haben die hohen Tiere mich daran gehindert, den Attentäter zu töten, bevor er auf Präsident Trump schoss.

Ray McGovern, entweder lügt dieser Polizist – in diesem Fall sollte er strafrechtlich verfolgt werden oder er sagt die Wahrheit, in diesem Fall sollte die oberste Leitung des Secret Service oder wer auch immer ihn daran gehindert hat, seinen Job zu machen, strafrechtlich verfolgt werden.

Ray McGovern: Nun, ich glaube nicht, dass er lügt. Es gibt kein wirkliches Motiv oder einen Anreiz für jemanden wie ihn, sich auf diese Weise zu äußern. Er gibt sich als Polizist zu erkennen. Ich würde wirklich gerne wissen, zu welcher Polizei- oder Bundespolizei-Einheit er gehört. Aber hier ist er. Er ist ein Zeuge – wo er sich gerade befindet, weiß ich nicht.

Was ist mit dem rothaarigen Kerl – der rothaarige Zuseher, der die Person auf dem Dach sah und die Leute vom Heimatschutz, dem Secret Service und das FBI warnte, doch keine Aufmerksamkeit erregte. Was ist mit ihm? Wo ist er? Ich hoffe sehr, dass er im Zeugenschutzprogramm ist und dieses nicht vom FBI geleitet wird. Das ist eine sehr ernste Sache! Was könnte ich sonst noch sagen? Nur, so viel…

Judge: Nun, lassen Sie mich fragen – lassen Sie mich Sie etwas über Geheimdienste fragen: Ray, jede Nachricht, jedes Foto – hier ist mein iPhone – alle Daten, die hier ein- oder ausgehen, nicht weil ich es bin, sondern weil jeder in den Vereinigten Staaten von der NSA überwacht wird: Wenn dieser Junge dort hinaufgegangen wäre und Fotos gemacht und Vorbereitungen kommuniziert oder irgendwelche Nachrichten verschickt hätte, hätten diese Leute, die rund um die Uhr unsere Privatsphäre bespitzeln, das nicht abgreifen können?

Ray McGovern: Das hätten sie, Judge! Das Problem ist: Dürfen sie frei zugeben, was sie wissen? …

Judge: … Larry, sind die Schutzmassnahmen für Donald Trump die gleichen, wie für Joe Biden?

Larry C. Johnson: Nein – sie sind wahrscheinlich um 50% geringer – vielleicht sogar noch weniger.

Judge: … trifft dies auch für Bill Clinton und Barack Obama und George W. Bush zu?

Larry C. Johnson: Nein – wahrscheinlich haben Clinton oder Obama im Moment weniger Sicherheit um sich herum als Trump. Doch, wir wissen, dass das Wahlkampfteam von Trump um zusätzliche Ressourcen angesucht hatte, doch diese vom Direktor des Secret Service und dem Direktor für Homeland Security, Mayorkas abgelehnt wurden. Beachten Sie auch, dass sie diesbezüglich auch RFK Jr. jeglichen Secret Service-Schutz verweigert hatten.

Aber noch einmal, es geht nicht so sehr um Zahlen – es geht vielmehr um das Versagen der Führungsmannschaft. Denn, ich weiss, dass die Scharfschützen auf dem Dach im Funkverkehr mit dem taktischen Operationszentrum, sprich der Einsatzzentrale, stehen: Jenes ist mit Computern, Funkgeräten und Bildschirmen ausgestattet, so dass sie das Gebiet überblicken und überwachen können – sie können in beide Richtungen kommunizieren. Der Beamte auf dem Dach bat um die Schussfreigabe. Davor hatten sie den Verdächtigen im Visier – er sagte über Minuten – ich nehme ihn beim Wort:

Das können Sie dem Video entnehmen: Es waren mindestens zwei Minuten – das müssen die Leute verstehen.

Judge: Wenn dieser Beamte Willis demjenigen, dem er vom Geheimdienst unterstellt war, um Erlaubnis fragte, den Attentäter auszuschalten und andere Polizisten dies mitanhörten… Wären diese nicht genauso erstaunt gewesen, dass besagte Erlaubnis verweigert wurde?

Larry C. Johnson: Nicht unbedingt: Die örtliche Polizei, die Staatspolizei, das Büro des Sheriffs, sie hätten nicht unbedingt Zugang zu jenem Kommunikationskanal. Die Scharfschützen haben einen eigenen Kanal zu dem verantwortlichen Offizier, um eine Schussfreigabe zu erhalten, doch hier liegt dann der Fehler: Wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht sicher gewesen wären, ob es ein Attentäter sei oder was auch immer, dann hätten sie nicht schießen dürfen. Doch sie hätten Maßnahmen ergreifen müssen, um Trump von der Bühne zu bringen bis sie es überprüft gehabt hätten. Das ist ein weiteres Versagen, das stattgefunden hat.

Aber was die Leute verstehen müssen ist, dass man den Scharfschützen auf dem Video sehen kann, wie er den Attentäter ins Visier nimmt… Es wäre unmöglich gewesen, dass man nach den Schüssen [auf Trump] erst versucht hätte, übers Zielfernrohr das Ziel schnell genug zu fixieren, es sei denn, man hätte den Attentäter zuvor schon im Visier gehabt. Die wussten, dass er dort war, sodass sich die Frage stellt: Warum hat die Person, die an diesem Tag für die Sicherheit verantwortlich war, nicht zugelassen, dass etwas gegen diese eindeutige Bedrohung unternommen worden wäre?

Judge: … Das FBI wird gegen den Secret Service ermitteln – da kann doch keine glaubwürdige Untersuchung herauskommen, oder?

Ray McGovern: … Wenn man bedenkt, was der Scharschütze gesagt hat und was dieser rothaarige Trump-Anhänger gegenüber der BBC über den Mann auf dem Dach erzählt hat, dann sollte zumindest der Leiter des Secret Service und ich würde vorschlagen, der Leiter des Heimatschutzes…, einschließlich der Personen, die für die lokale Sicherheit bei dieser Veranstaltung verantwortlich waren, entlassen oder zumindest in den Verwaltungsurlaub versetzt werden… stattdessen dankt Biden dem Secret Service und dem FBI… und verspricht eine gründliche Untersuchung durchzuführen. Das kennen wir schon.

Judge: … Schauen Sie, Sie können [im Bild] ein, zwei, drei, vier Agenten erkennen, wie sie versuchen, Trump von der Bühne zu zerren. Er will der Öffentlichkeit und der Welt zeigen, dass er noch lebt, obwohl er blutüberströmt ist…

Larry C. Johnson: … sehen Sie, das Problem erkennt man sogar an diesem Foto. Es ist zwar ein ikonischer Moment: Das Foto wird in die Geschichte eingehen, gleichauf mit dem zum Hissen der Flagge durch US-Marines auf Iwojima [WW II] – genau so etwas. Aber der Secret Service hat es vermasselt: Man hätte Donald Trump nicht mehr sehen dürfen. Ihr Job ist es, ihn von der Bühne zu schaffen, ohne dass ihn jemand noch sehen kann. Denn woher weiß man, dass es nicht noch einen weiteren Schützen hätte geben können. Wenn es einen anderen gegeben hätte, dann hätte Trump für diesen so ein direktes Ziel geliefert…

Judge: Trump schien den Arm um die Frau gelegt zu haben, als sie die Treppe hinuntergingen. Chris hat das Foto des örtlichen Polizeibeamten Jonathan Willis und seine E-Mail nochmals eingeblendet. Der Polizeibeamte, der sagte, er habe um Erlaubnis gebeten, den Attentäter auszuschalten. Larry, können Sie oder Ihre Ex-FBI-Scharfschützen-Kollegen anhand der Uniform und der Ausrüstung, die er trägt, sagen, wer er ist bzw. für wen er arbeitet, wer auch immer dieser Polizist sei?

Larry C. Johnson: … es verwundert dieses Stativ [fürs Gewehr des Scharfschützen], denn normalerweise, pflegen Scharfschützen in Bauchlage zu schießen. Es ist möglich, dass er zu einem lokalen, sagen wir Pittsburgh SWAT-Team gehört – örtliche Polizei, doch man kann an seiner Uniform nicht erkennen, ob er Teil des Secret Service oder Teil der örtlichen Polizei ist.

Judge: In Ordnung, vielen Dank, meine Herren, diese Tragödie von monumentalem Ausmaß. Ich habe nicht gezögert, Donald Trump zu kritisieren, wenn immer ich der Meinung war, dass sein Verhalten und seine Worte nicht mit der Verfassung der Vereinigten Staaten übereinstimmten: Ich denke, er hat Unrecht in Bezug auf Gaza…

Ray McGovern: … es wurde hier nicht wirklich über das Motiv diskutiert: Ich meine, wer hat ein Motiv: Cui Bono…

Judge: … glauben Sie, dass eine in- oder ausländische Strafverfolgungsbehörde oder ein Geheimdienst diesen Jungen dazu angestiftet hatte, Ray McGovern?

Ray McGovern: Ich denke, wir werden es vor der Wahl nie erfahren, falls wir dem FBI die Leitung der Untersuchung überlassen… Und wenn ich jetzt von einem Motiv spreche:

Wer hätte ein besseres Motiv als die Leute, die Angst haben, dass Trump als Präsident antritt, um sie ins Gefängnis zu bringen?

Ich spreche nicht nur von Blinken und Sullivan und dem Rest, sondern von den Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass sie nach Strich und Faden über «Russland-Gate» logen… und ihm nicht erlaubten, irgendetwas Konstruktives an der außenpolitischen Front zu tun. Ich denke also, man muss das Motiv und die Gelegenheit im Auge behalten und Sie wissen sehr wohl, dass das, was passiert ist, so eindeutig zu Gunsten der Leute ist, die ihn gerne loswerden wollten…

Judge: … Larry, stimmen Sie mit Rays Warnung überein?

Larry C. Johnson: Ja – ich meine: Vieles davon kann durch Inkompetenz erklärt werden, aber nicht alles, und dieser Junge [Attentäter] hatte Hilfe: Wer hat geholfen – wer hat bei der Planung geholfen und wer hat ihn unterstützt? Wir müssen diese Antworten erhalten, denn ich denke, wenn man sich die Rhetorik der Biden-Administration und die Taten der CIA, des FBI ansieht, die in der Vergangenheit bewiesen wurden:

Dann haben diese etwas in die Wege geleitet, was man nur als Staatsstreich bezeichnen kann und sie wurden dafür nicht bestraft.

Judge: … fahren Sie fort, Ray!

Ray McGovern: … wir beide freuen uns darauf, das nächste Mal bei Ihnen zu sein, Judge und ich begrüße es, dass Sie uns die Möglichkeit geben, Dinge zu sagen, die sonst nicht gesagt werden.

Judge: Es ist ein Teil des Erfolgs von Judging Freedom, dass Sie beide und Ihre zehn oder fünfzehn [anderen] regulären Kollegen, die sonst keine Gelegenheit haben, diese bekommen, um solche Dinge auszusprechen.

Meine Herren, ich danke Ihnen, ich werde mich jetzt wieder in meinen Urlaub begeben: Larry Johnson und Ray McGovern, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.

Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen werden, bevor ich in zwei Wochen in die USA zurückgekehrt sein werde, aber wenn die Ereignisse eine weitere Sendung wie diese erfordern, werden wir das machen.

Judge Napolitano für Judging Freedom

