NFL-Star Jacoby Jones plötzlich verstorben – „Mile High Miracle“-Held wurde nur 40 Jahre alt

Er stellte mehrere Super Bowl-Rekorde auf: Nun ist der ehemalige NFL-Profi Jacoby Jones gestorben.

Jacoby Jones, ehemaliger Wide Receiver der Baltimore Ravens, ist im Alter von 40 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem die „New York Times“ unter Berufung auf eine Mitteilung des American Football-Teams. Die genauen Umstände seines Todes sind noch unklar.

Jacoby was one of the most fun-loving teammates and people I’ve ever been around. Always dancing and laughing, with a permanent smile on his face.

Gone far, far too soon.

R.I.P Jacoby Jones.

🙏🏼 pic.twitter.com/7r2aIJrb13

— JJ Watt (@JJWatt) July 14, 2024