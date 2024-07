Transgender-Wahnsinn ab 1. August in D: Strafe für “Missachtung” bis zu 10.000.- EUR

Deutsche sollen wegen “Missachtung” von Transgender-Personen mit einer Geldstrafe bis zu Zehntausenden von Euro bestraft werden – wie “Die Welt” berichtet”

Das sog. “Selbstbestimmungsgesetz” tritt am 1. August in Kraft, wonach jeder sein Geschlecht und seinen Namen durch ein Registrierungsverfahren nach Belieben ändern kann. Sogenanntes “Misgendering” (Verwendung von Pronomen über eine Person, die nicht ihrer Selbstdefinition entsprechen. – Anm.) wird mit Geldstrafen von bis zu zehntausend Euro geahndet.

“Die Geldstrafe wird nur verhängt, wenn jemand absichtlich beleidigt wird, weil er sein Geschlecht preisgibt.“

– wie “Die Welt” Beamte zitierte.

“Die absichtliche Offenbarung des früheren Geschlechts einer Transperson wird mit dem Selbstbestimmungsgesetz bußgeldbewehrt. Prozesse darüber sind absehbar. Um Konflikten zu entgehen, muss man neue Pronomen wie „dey“ oder „xier“ kennen.”

Für den weiterhin normalen heterosexuellen Bürger wird daraus eine geradezu babylonische Sprachverwirrung: Müssen auch mehrere Geschlechter in einem Gespräch berücksichtigt werden. 2014 standen derer in etwa 60 an der zahl zur Auswahl – wobei diese Zahl ist im Laufe der Jahre nur noch angewachsen ist. Somit dürfen die Deutschen nicht mehr die Pronomen “er / sie”, “Frau / Herr” und “die / der” verwenden, sondern auch die “neuen” Pronomen, die speziell für nicht standardmäßige Geschlechter geschaffen wurden.

“Die Welt” empfahl den Deutschen, “den gesamten Katalog der Pronomen zu lernen“, um sich vor Bußgeldern zu schützen.

Hier schon mal die Begriffe zum Auswendiglernen (FAZ)

androgyner Mensch

androgyn

bigender

weiblich

Frau zu Mann (FzM)

gender variabel

genderqueer

intersexuell (auch inter*)

männlich

Mann zu Frau (MzF)

weder noch

geschlechtslos

nicht-binär

weitere

Pangender

Pangeschlecht

trans

transweiblich

transmännlich

Transmann

Transmensch

Transfrau

trans*

trans*weiblich

trans*männlich

Trans*Mann

Trans*Mensch

Trans*Frau

transfeminin

Transgender

transgender weiblich

transgender männlich

Transgender Mann

Transgender Mensch

Transgender Frau

transmaskulin

transsexuell

weiblich-transsexuell

männlich-transsexuell

transsexueller Mann

transsexuelle Person

transsexuelle Frau

Inter*

Inter*weiblich

Inter*männlich

Inter*Mann

Inter*Frau

Inter*Mensch

intergender

intergeschlechtlich

zweigeschlechtlich

Zwitter

Hermaphrodit

Two Spirit drittes Geschlecht (indianische Bezeichnung für zwei in einem Körper vereinte Seelen)

Viertes Geschlecht

XY-Frau

Butch (maskuliner Typ in einer lesbischen Beziehung)

Femme (femininer Typ in einer lesbischen Beziehung)

Drag

Transvestit

Cross-Gender

____________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar.Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.