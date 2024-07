Liberale ungarische Hass-Poster auf “facebook”: “Wann wird Orban ermordet?”

Eine der größten oppositionellen ungarischen “Facebook”-Gruppen, die zuvor die EU-Wahlkampagne für den neuen Oppositionskandidaten Peter Magyar vorangetrieben hatte, hat nun eine Abstimmung darüber gestartet, wann Ministerpräsident Viktor Orbán ermordet werden soll. Die liberalen Hater warten nun offenbar nach dem Trump-Attentat bereits begierig darauf, dass Viktor Orbán an der Reihe ist.

Kocsis Máte, Fidesz-Fraktionsvorsitzender, hat nun den Hass-Poster geoutet und juristische Maßnahmen gegen ihn gefordert:

“Hier ist sie! Die Person, die das untenstehende Profil benutzt, hat in einer liberalen Gruppe eine Umfrage gestartet, wann der ungarische Premierminister erschossen wird.

Gehen Sie sofort und mit allen Mitteln gegen alle Formen der lebensfeindlichen Hetze und Andeutungen vor!

Wir kennen die feigen und hinterhältigen Methoden der liberalen Medien. Zwar werden sie wie selbstverständlich sagen, wir hätten uns umsonst auf eine Scherzseite gestürzt, alles wäre … nur Witz, nicht ernst zu nehmen.

Aber diese Zeiten sind vorbei. Man muss es ernst nehmen, … vor allem im Schatten der Mordanschläge auf Fico und Trump. Es ist die Kaltblütigkeit blinder liberaler Hasser, die meinen, es reiche aus, ihre Leidenschaften als Witz zu tarnen.

Und noch etwas: Viktor Orbán ist erst in zweiter Linie ein Politiker, in erster Linie ein Vater von fünf Kindern und Großvater von sechs Kindern.

Also Schluss mit der Hetze der Liberalen, Schluss mit ihrer Hinterhältigkeit, Schluss mit ihrem aggressiven Hass!“

Der Hass-Poster stelle folgende Möglichkeiten auf die Mordfrage zur Wahl:

“1 Woche vor den Wahlen /nach den Sommerferien / eine Woche wäre dringend / nie“

