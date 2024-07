Argentiniens Fußballmannschaft an Frankreich: “Alle aus Angola, haben Sex mit Transmenschen”

Nach dem Sieg Argentiniens im Finale der Copa América (1:0 gegen Kolumbien) ließen sich einige Stars der “Albiceleste” zu rassistischen Entgleisungen hinreißen. Adressat war die französische National-Mannschaft.

Mittelfeldspieler Enzo Fernández, 23, postete ein Video während der Feierlichkeiten nach dem Copa-Sieg. Dabei sind der Chelsea-Spieler und andere argentinische Stars zu sehen, wie sie im Mannschaftsbus über französische Spieler afrikanischer Abstammung herziehen. Auch Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé kam dabei zum Handkuss:

Here is Enzo Fernandez and Argentina players celebrating that Copa America win by singing that racist France chant from the 2022 World Cup pic.twitter.com/pxoaX2MApE

— GC (@ValverdeSZN) July 15, 2024