USA finanzierten Entwicklung von Moderna-Vogelgrippe-Impfstoff

Das Biotechnologie-Unternehmen Moderna bekam finanzielle Hilfe von der Regierung der Vereinigten Staaten in Höhe von 176 Mio. Dollar für Entwicklung eines Vogelgrippe-Impfstoffes.

Die „Weichen in Richtung einer neuerlichen Pandemie“ scheinen also gestellt zu sein.

Vogelgrippe bei Milchkühen als „Auslöser“

Angaben von Moderna zu Folge, erteilte die US-Regierung Anfang Juli eine Zusage über 176 Millionen Dollar an das Unternehmen. Diese finanziellen Mittel seien für die endgültige Entwicklung und die Tests eines mRNA-Impfstoffs vorgesehen, der präpandemisch gegen das Virus H5N1 der Vogelgrippe wirken solle, wie auch vienna.at berichtete.

In den USA sorgt der Ausbruch der Vogelgrippe bei Milchkühen seit dem Frühjahr für „Besorgnis“. Im März meldeten US-Behörden den ersten Ausbruch des H5N1-Virus bei Milchkühen. Seitdem wurden in zwölf Staaten angeblich mehr als 130 Herden infiziert. „Wissenschaftler“ befürchten also nun, dass der Kontakt mit dem Virus in Geflügel- und Milchbetrieben das Risiko erhöhen könnte, sodass das Virus mutieren und damit auch eine Übertragung zwischen Menschen plausibler werden könnte.

Erneut Moderna mit „effizienter“ mRNA-Technologie

Erneut war es also Moderna, das im vergangenen Jahr eine Studie seines Vogelgrippe-Impfstoffs mRNA-1018 mit gesunden Erwachsenen gestartet hatte. Diese Studie umfasste sowohl den derzeit bei Milchvieh zirkulierenden H5-Subtypus als auch den H7-Subtypus der Vogelgrippe.

Die Ergebnisse dieser Studie werden noch in diesem Jahr erwartet. Der Impfstoff von Moderna nutzt, wie „könnte es auch anders sein“, wieder einmal die mRNA-Technologie, die auch im COVID-19-Impfstoff des Unternehmens zum Einsatz gekommen war. Dabei werde argumentiert, dass „die mRNA-Impfstofftechnologie Vorteile in Bezug auf Wirksamkeit, Entwicklungsgeschwindigkeit und Produktion, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten, wie während der COVID-19-Pandemie gezeigt wurde”, bieten würde, so Moderna-Chef Stephane Bancel. Die Herstellung herkömmlicher Grippeimpfstoffe könne vier bis sechs Monate dauern, wurde dazu seitens Moderna weiter argumentiert.

