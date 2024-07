Faeser – Klare Verletzung des Dienstgeheimnisses durch Vorinformation der Presse über „COMPACT-Razzien”

Bild: Reuters (Liesa Johannssen)

Eine „Verletzung des Dienstgeheimnisses“ stellt in Deutschland eine Straftat dar, die mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug geahndet werden kann.

Bundesinnenministerin Faeser sieht sich daher nun mit einer Aufarbeitung konfrontiert, die klären muss, wie Informationen über das Verbot wie auch die Razzia beim Magazin COMPACT an die Presse, lange zuvor weitergegeben werden konnten.

Presse war vorab informiert

Am 16. Juli wurde das, von Jürgen Elsässer herausgegebene COMPACT-Magazin „durch“ Bundesinnenministerin Faeser verboten. In Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt kam es in Folge auch zu ingesamt 10 (!) Razzien. Freilich war dabei auch die Presse bundesweit zur Stelle. Es gibt zahlreiche Schnappschüsse, die zeigen, wie der verschlafene Jürgen Elsässer im Bademantel den Polizisten die Tür zu seinem Haus am Falkensee öffnete, wie auch apollo-news berichtet hatte.

Wann die Razzia genau begann, ist jedoch unklar. Gemäß der deutschen Strafprozessordnung sind Hausdurchsuchungen im Sommer grundsätzlich nur zwischen 4 und 21 Uhr erlaubt. Die ersten Fotos der Razzien sind nach Angaben der Fotografen aber kurz nach 6 Uhr entstanden. Unter anderem hatte die Welt bereits gegen 6:30 einen ausführlichen Artikel mit weit über 1.000 Wörtern über das Verbot, über Elsässers Biografie sowie über potenzielle Einfallstore, mit denen Compact gegen die verfassungsmäßige Ordnung agitiert haben könnte, veröffentlicht. Eine bessere Berichterstattung hätte sich Bundesinnenministerin Faeser gar nicht „bestellen“ können.

Berichterstattung im „Auftrag“ Faesers

Es liegt somit auf der Hand, dass zahlreiche Journalisten bereits vorab aus Ministeriumskreisen über die bevorstehenden Ereignisse informiert worden waren. Über den „Zustand“ der Presse wie auch der Ministerien sagt dies viel aus. Vor allem stellt sich dazu die Frage, wer, wann und auch möglicher Weise in wessen Auftrag die Informationen über die Razzien weitergegeben hatte.

Nun ist aber nicht weg zu diskutieren, dass die „Verletzung des Dienstgeheimnisses“ eine Straftat darstellt. Der Amtsträger wird demnach mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder aber einer Geldstrafe bestraft, wenn er ein ihm anvertrautes oder bekanntes Geheimnis unbefugt offenbart und dadurch relevante öffentliche Interessen gefährdet.

Der Rechtsanwalt Carsten Brennecke erklärte hierzu auf X:

„Natürlich ist das vorherige Durchstechen von Durchsuchungsterminen durch Ministerien oder sonstige Behörden zur Selbstinszenierung nicht nur potenziell strafbar, sondern es stellt auch einen rechtswidrigen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen dar“.

Konsequenzen für Faeser oder erneute Bauernopfer?

Demnach sind Amtsträger darüber hinaus aufgrund des Bundesbeamtengesetzes zur Integrität verpflichtet. In Paragraf 67 Absatz 2 heißt es in dem Gesetz, Beamte sind verpflichtet, „über die ihnen bei oder bei Gelegenheit ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren“. Zusätzlich drohen also disziplinarrechtliche Maßnahmen wie etwa der Verweis, eine Geldbuße, die Kürzung der Dienstbezüge, die Zurückstufung oder gar die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis.

Sofern Innenministerin Faeser überhaupt daran gelegen ist, das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung und vor allem in den Staat zu stärken, dann sollte sie hier raschest für Aufklärung sorgen. Das Innenministerium muss somit intern aufarbeiten, wer Verantwortung für dieses Informationsleck trägt. Ansonsten „kreiert“ Faeser einmal mehr den Verdacht, dass sich das von ihr geführte Innenministerium generell über Recht und Gesetz hinwegsetzt. Was ihr vermutlich allerdings egal ist.

