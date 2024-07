Hinweise mehren sich – Plötzlicher Kindstod (SIDS) durch Impfungen verursacht

Bild: Kinder- und Jugendärzte im Netz

Eine kanadische Kriminalbeamtin hatte sich die Mühe gemacht, Fälle von plötzlichem Kindstod (SIDS) im Zusammenhang mit Impfungen im Kindesalter zu untersuchen. Nachdem dies bekannt wurde, hatte man sie diffamiert und schließlich auch suspendiert.

Anlassfall von 9 toten Babys

Die Kriminalbeamtin Helen Grus hatte es in Angriff genommen, der Sache nachzugehen, nachdem in Ottawa neun Babys gestorben waren. Die Mütter dieser Säuglinge waren gegen das Corona-Virus „geimpft“ worden. Grus wollte herausfinden, ob die Impfungen möglicher Weise in Zusammenhang mit dem Tod der Babys gestanden sein konnten, wie auch legitim.ch berichtet hatte.

Einige der Familien fühlten sich durch Untersuchung von Grus allerdings in ihrer Privatsphäre verletzt, was die Polizei von Ottawa (OPS) dazu veranlasst hatte, sich mit mindestens einer der Familien zu einigen. Grus wurde daraufhin suspendiert und ihr Leben wurde auf den Kopf gestellt, da sie versucht hatte, den Todesursachen der Babys auf den Grund zu gehen. Berichten zu Folge soll Grus am 30. Januar 2022 den Vater eines verstorbenen Babys kontaktiert haben, dessen Familie Teil jenes Vergleichs mit den Behörden war. Sie erkundigte sich dabei nach dem COVID-„Impfstatus“ der Mutter, so die Polizeiunterlagen.

Erhielten Familien „Schweigegeld“?

Die Familie reichte daraufhin eine Beschwerde gegen Grus bei der OPS ein, die dazu führte, dass Grus am 4. Februar 2022 vom Dienst suspendiert wurde. Der Anwalt der Familie, Lawrence Greenspan, erklärte, dass der Fall schließlich in der vergangenen Woche gegen eine ungenannte Geldsumme beigelegt wurde.

Greenspan erklärte dazu gegenüber CTV News Ottawa, „Eltern sind nicht auf der Welt, um ihre Kinder zu begraben. Wenn eine Tragödie passiert, muss die Privatsphäre der Familie respektiert werden“.

Die Pfizer-Statistik zum Tod von Babys ist allerdings mehr als schockierend. Im vergangenen Herbst meldete sich ein ehemaliger Polizeibeamter und enthüllte, dass die Hälfte aller SIDS-Fälle innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung von Babys aufgetreten waren. Grus wiederum erklärte dazu, es gebe eine massive „Vertuschung“. Seit der Einigung hat Grus nun ihre Sicht der Dinge dargelegt. Es bestehe eine massive „Impfstoff-Vertuschung“. Diese hätte eine weitaus gründlichere Untersuchung verdient, als sie selbst durchführen konnte, bevor sie gestoppt wurde.

Die Herausgeber von Revolver stellten dazu somit die Frage, „warum um alles in der Welt sollten wir nicht jeden potenziellen Schaden, der durch diesen Impfstoff verursacht wird, aufdecken wollen. Wann sind die Menschen zu solch hirnlosen, rückgratlosen Quallen geworden, dass sie das Wort der Regierung für bare Münze nehmen? Es ist beunruhigend, diesen Wandel mitzuerleben, vor allem in einer Zeit, in der unsere Regierung, und die so genannten „Experten“, so viel Misstrauen und Abneigung genießen“.

Es ist auch keineswegs so, dass der Zusammenhang zwischen SIDS und Impfungen etwas Neues wäre. Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) erkennen sehr wohl einen Zusammenhang mit Impfungen im Kindesalter an. Dies gilt auch für die, von ihnen geführte Datenbank für die Meldung von Impfschäden (VAERS).

Dritthäufigste Todesursache bei Säuglingen in USA

SIDS ist nach wie vor die dritthäufigste Todesursache bei Säuglingen in den Vereinigten Staaten, einem Land, das übrigens eine der höchsten Säuglingssterblichkeitsraten in der entwickelten Welt aufweist.

Fast alle SIDs-Fälle ereignen sich in der Woche nach einer Impfung (97%).

Trotz der scheinbar endlosen Verfolgung, mit der die Beamtin konfrontiert ist, setzt Grus ihre Mission fort, die wahren Ursachen von SIDS aufzudecken, wobei eine der offensichtlichsten, aber ignorierten Ursachen eben auch Impfungen in der Kindheit sind.

In den Kommentaren zu diesen Vorgängen war unter anderem zu lesen, „es scheint, dass das Einzige, was der COVID-„Impfstoff“ nicht tötet, das COVID-Virus selbst ist!“

