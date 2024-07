Globales Mega-Chaos wegen IT-Ausfall + UPDATE + Russland wahrscheinlich nicht betroffen

+++ UPDATE v. 14 Uhr +++

Russland wahrscheinlich nicht betroffen

Da die meisten russischen Systeme bereits auf inländische Software umgestellt wurden, soll es laut russischen Experten sehr unwahrscheinlich, dass Russland vom Microsoft-Zusammenbruch betroffen sei – wie „RIA Novosti“ berichtete.

Zuvor htte ein globaler Microsoft-IT-Ausfall bei der texanischen „CrowdStrike“ Telekommunikationsbetreiber, Banken und Fluggesellschaften massiv betroffen.

Russland soll jedoch nicht betroffen sein – eine Kollateral-Vorteil der Abschottung des Landes im Zuge der Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges: Ist doch das Land…

…”von der Welt getrennt, so dass wir im Moment kein solches Problem haben“.

– wie Eldar Murtazin, Senior Analyst der Mobile Research Group, sagte.

Ihm zufolge hätte nämlich…

…”Russland in den letzten zwei Jahren die meisten seiner Systeme auf seine eigene Software umgestellt“.

Auch Alexej Bojko, Analyst bei „MForum Analytics“, glaubt, dass nicht wesentlich vom Ausfallm beeinträchtigt wird,…

…”obwohl er weltweit unangenehme Folgen haben wird“.

Nutzen doch vor allem Fluggesellschaften und Flughäfen die betroffene Software aktiv, was zu „Problemen beim Betrieb von Flughäfen” führt.

“Es gab noch nie einen so großen Ausfall. Das gilt auch für Eisenbahnen, Fluggesellschaften, Lagerhäuser. Es ist, als hätten sie einfach die Infrastruktur abgeschaltet, alles ist zusammengebrochen. Das ist noch nie zuvor passiert.“

– fügte Murtazin hinzu.

Wird globaler Hacker-Angriff auf Microsofts vertuscht?

Denn der globale Microsoft-Zusammenbruch könnte durch Hacker verursacht worden sein, aber auch wie durch System-Änderungen, welche Spezialisten vorgenommen hatten – wie Denis Kuskov, CEO von „Telecom Daily“ gegenüber „RIA Novosti“ bemerkte.

“Dies ist ein Softwarefehler, der entweder durch externe Faktoren verursacht wird. Das heißt, Menschen, Hacker haben es versucht. Die zweite Option ist ein Zusammenbruch, ausgelöst durch Änderungen an der aktuellen Struktur, die von den Spezialisten selbst vorgenommen wurden. In der Regel kann aber beides durch die Wiederherstellung der Arbeitssituation gelöst werden.“

– so Kuskov weiter.

Der Leiter der Analyseagentur „Content Review“, Sergei Polovnikov, gibt sich allerdings zuversichtlich, dass der Fehler, vorausgesetzt er hängt mit dem Windows-Update zusammen, durch Zurücksetzen des Updates und Neustarten des Betriebssystems im geschützten Modus behoben werden kann. Allerdings könne man in diesem Fall aber nur über Systeme sprechen, die an Unternehmensanwender ausgeliefert wurden, und solche Fehler treten in allen Softwareunternehmen auf. (vadhajtasok)

Elon Musk reagierte

Laut Musk soll sein soziales Netzwerk „X“ weiterhin funktionieren. Er freute sich über Witze seiner User, welche den stabilen Betrieb sener Plattform im Vergleich zu anderen globalen Systemen bemerkten.

“Diese App funktioniert noch.“

– so Musks lapidare Antwort darauf, dass auf der ganzen Welt alles zusammenbrich.

+++ ERST-Artikel vom 19.07.2024 +++



Betroffen sind kritische globale Infrastruktur, u.a. aber Fluglinien, Banken, Supermärkte, Zuglinien…

U.a. deutsche, österreichische, spanische Flughäfen

Globale Technikausfälle sorgten am Freitag weltweit für Probleme. Kritische Infrastruktur wie der internationale Luftverkehr, aber auch Banken und Medien sind betroffen. Der Berliner Flughafen musste vorübergehend alle Flugbewegungen stoppen – laut einem Sprecher gegenüber „Reuters“. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt soll es aber keine Störungen geben. Nicht so aber am Airport Wien/Schwechat. Hier müssen aktuell alle Boardingprozesse der Flüge von „Wizz Air“, „Ryan Air“, „Eurowings“ und „Turkish Airlines“ manuell abgewickelt werden müssen.

Dasselbe Procedere – laut Betreiber „Aena“ am Airport Madrid, wo ebenfalls Hunderte Fluggäste festsitzen.

Die Fluglinien „Ryanair“, aber auch US-Fluggesellschaften wie „American Airlines“, „Delta Airlines“, die Schweizer Flugsicherung „Skyguide“ sind betroffen, ebenso wie die deutsche „Lufthansa“ und ihre Tochter „Eurowings“.

“Der Aufruf des Profils und von Buchungen ist aktuell nur eingeschränkt möglich.“

– wie es heute Freitag auf der „Lufthansa“-Internetseite hieß.

Auch TV-Sender und Internet-banking betroffen

Von den weltweiten Computerproblemen sind laut Nachrichtenagentur „dpa“ auch mehrere TV-Sender betroffen. Die britische „Sky News“ hatte kurz Sendeausfall und teilte auf einem Standbild mit:

“Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung dieser Sendung. Wir hoffen, die Übertragung von Sky News in Kürze wiederherstellen zu können.“

Zwar soll das Programm mittlerweile wieder laufen. Britische Bahnbetreiber warnten aber vor IT-Problemen.

Der französische Bezahlsender „Canal+“ berichtete von einer großen weltweiten technischen Panne, die keine ordnungsgemäße Ausstrahlung zulasse. Dasselbe meldete ein Moderator von „TF1“.

Auch Krankenhäuser in den Niederlanden oder auch McDoald’s-Filialen sollen betroffen sein – wie BILD berichtete.

Ursache

Vermutlich sollen Störungen bei der US-Cybersicherheitsfirma „Crowdstrike“ die Ursache sein. Die Kundendienst-Hotline des texanischen Unternehmens teilte mit, dass es zu Abstürzen des Betriebssystems „Microsoft“ im Zusammenhang mit dem firmeneigenen Antivirenschutz „Falcon“ gekommen ist.

Das ganze Ausmaß des IT-Ausfalls kann derzeit noch nicht abgesehen werden…

