Plakat der Verwaltung von Lemberg heute - dort steht: "Die von gestern, sind die von heute!". Mit dem Vorbild "von gestern" ist die SS-Division Galizien im Hintergrundbild zu erkennen.

Heute vor 80 Jahren – am 20. Juli 1944 – schlug das Attentat auf Adolf Hitler fehl

Von REDAKTION | Es kam zu spät, wie schon andere wichtige Ereignisse in der deutschen Geschichte: Der von Claus Graf Schenk von Staufenberg im Führerhauptquartier “Wolfsschanze” in Rastenburg, Ostpreussen platzierte Sprengsatz kam zwar um 12:42 Uhr zur Detonation, doch Hitler überlebte.

Die Nachricht, dass das Attentat fehlgeschlagen war, erreichte noch vor 15:00 Uhr das Hauptquartier des Ersatzheeres im Bendlerblock in Berlin und sorgte für Unsicherheit und Verwirrung: Generaloberst Friedrich Fromm weigert sich das Unternehmen “Walküre” freizugeben. Doch, Staufenberg lässt Fromm arretieren und veranlasst General Friedrich Olbricht den “Walküre-Plan” trotzdem auszugeben. Der Stadtkommandant von Berlin, Generalleutnant von Hase, befiehlt dem Kommandeur des Wachbataillons, Major Ernst Remer, das Regierungsviertel abzuriegeln und Joseph Goebbels festzusetzen. Doch der Propagandaminister lässt Remer persönlich mit Hitler telefonisch in Kontakt treten: Remer erhält vom “Führer” persönlich den Befehl, den Aufstand niederzuschlagen.

Was war der Plan der Verschwörer?

Als neuer Oberbefehlshaber der Wehrmacht war Feldmarschall Erwin von Witzleben vorgesehen. An seiner Seite sollten Generaloberst a.D. Ludwig Beck als Staatsoberhaupt und Carl Friedrich Goerdeler, der ehemalige Oberbürgermeister von Leipzig, als Reichskanzler stehen.

Die Operation “Walküre” sah vor, nur den Krieg mit den Westmächten einzustellen, doch in Folge den Krieg gegen die UdSSR mit diesen gemeinsam Final durchzuziehen. Die Kooperation mit der Weltmacht Grossbritannien hatte der “Führer” schon im Jahr 1925 in der Erstausgabe seines Breviers, “Mein Kampf” festgeschrieben. Da war nicht nur bei Rudolf Hess etwas hängen geblieben.

Während Staufenberg um 22:00 den Staatsstreich für gescheitert erklärte, gelingt zur selben Stunde dem Militärbefehlshaber von Frankreich, General Carl Heinrich Stülpnagel den gesamten Führungsstab und mehr von SS, Gestapo und SD in Paris auszuheben: Ohne jede Gegenwehr lassen sich 1.200 Gewährsmänner dieses vermeintlich extra harten Kerns des NS-Regimes bereitwillig und ohne Widerstand in Gewahrsam nehmen, um jenem vermeintlich neuen Kapitel im Kampf gegen den Osten rettend entgegenzusehen. Die Landung in der Normandie war gerade erst am 6. Juni 1944 geschehen und empfahl umso mehr jetzt konkretes Zusammengehen.

Erst knapp nach Mitternacht, nachdem Friedrich Fromm in Berlin Stauffenberg, Werner von Haeften, Merz von Quirnheim und Friedrich Olbricht standrechtlich erschiessen hatte lassen, lässt Stülpnagel die gesammelten Westfrontvertreter des “Schwarzen Ordens” wieder freigehen und erklärt, es wäre nur an einer “Übung” gelegen.

Die Vierteljahreszeitschriften für Zeitgeschichte 1966, wie auch das Militärgeschichtliche Forschungsamt der BRD in den achtziger Jahren, wiesen schon auf Querverbindungen zwischen dem Reichsführer SS, Heinrich Himmler und seiner SS zu den Verschwörern hin: Kommandierende Generale der Waffen-SS, wie Sepp Dietrich, Paul Hauser, Felix Steiner wussten nicht nur von “Walküre”, sondern waren sogar bereit, nach der Beseitigung Hitlers mit der dann neuen “Reichsführung” mitzugehen: Doch, die Bedingung der SS-Generale lautete, dass hätte nur unter dem Befehl von Feldmarschall Erwin Rommel zu geschehen. Letzterer wurde deshalb auch vom “Führer” gezwungen, im Tausch für ein Staatsbegräbnis inoffiziell Selbstmord zu begehen.

Doch, die “besondere” Zusammenarbeit zwischen Alliierten und SS sollte langfristig noch viel weiter gehen: Unter dem Namen, “Operation Sunrise” wurden die Teilkapitulationsverhandlungen zwischen Amerikanern und SS mit freundlicher Unterstützung Schweizer Mittelsmänner in der Endphase des Zweiten Weltkriegs betrieben.

Konkret verhandelte die USA mit SS-Obergruppenführer und Höchstem SS- und Polizeiführer in Italien, Karl Wolff über die Teilkapitulation der deutschen Streitkräfte in Norditalien. Zuletzt hatte sich Wolff noch der Zustimmung Hitlers versichert und war dazu extra nach Berlin geflogen. Das alles war selbstverständlich einmal mehr nur über die Köpfe der UdSSR hinweg geschehen.

Allen Dulles, Gesandter des OSS (Office of Strategic Services; Vorläufer des CIA) in Bern hatte bereits 1944, zusammen mit dem deutsch-amerikanischen Agenten, Gero von Schulze-Gaevernitz, die Verschwörer des 20. Juli 1944 unterstützt. So konnte diese Kooperation insbesondere nach dem 2. Weltenkrieg und der bedingungslosen Kapitulation – nach Abklärung der neuen Rangordnung – noch enger weitergehen.

Dass jener Schulterschluss hinter dem Rücken der Sowjetunion stattfand, löste einen Disput zwischen US-Präsident Roosevelt und Stalin aus: Denn, letzterer sah schon klar und deutlich die ersten dunklen Wolken des Kalten Krieges am Horizont aufziehen. Und in der Tat haben die offiziellen und inoffiziellen Verschwörer des 20. Juli 1944 nur einmal mehr die gültige Ausrichtung der deutschen Aussenpolitik bis heute vorgegeben: Der Krieg gegen Russland unter massgeblicher deutscher Beteiligung heute, ist somit kein Einzelfall, doch hat lange Tradition und System!

***

Warum England über das Attentat auf Hitler keineswegs “erfreut” war:

