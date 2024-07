Wilkür-Messer-Attacke in Wien – Fake-News aus Erfurt “Hände abgehackt”

Mittlerweile ist die Verunsicherung in den ehemaligen Willkommens-Ländern so angespannt, das kaum mehr zwischen Fiktion und Wirklichkeit unterschieden werden kann:

Lebenswerteste Stadt Wien: Willkürliche Messer-Attacke

Drei männliche Tatverdächtige befinden auf der Flucht. Sie sollen zwei Männer Freitagfrüh in Wien-Leopoldstadt völlig grundlos und willkürlich mit einem Messer schwer verletzt haben. Diese wurden von Zeugen Zeugen um 5.20 Uhr am Oswald-Thomas-Platz in der Wiese sitzend aufgefunden, welche die Rettungskräfte alarmierten. Eine Fahndung blieb bisher erfolglos.

Der 25-Jährige erlitt im Bereich des Hinterkopfes Schnittverletzungen, der 44-Jährige im Bereich der Arme sowie des Bauches. Lebensgefahr bestand aber nicht. (oe24) Fake-News aus Erfurt? "Merkels neue Kinder hacken Deutschen Hände ab" Aus Erfurt soll ein offensichtlich bewusst gefälschtes "facebook"-Foto Stimmung gegen Flüchtlinge machen – wie die Polizei bekannt gab. Das offensichtlich manipulierte Foto zeigt einen schwer Verletzten, dem vermeintlich beide Hände abgehackt worden sein sollen. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Fotografen wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, da das Opfer kein Einverständnis zu Veröffentlichung gegeben haben soll. #Stimmungsmache durch Fake-News – seit gestern Abend beschäftigt uns ein #Facebookpost mit einem manipulierten Foto einer verletzten Person, welcher als #FakeNews bezeichnet werden kann. Der Nutzer versah die Abbildung mit einem Kommentar, um damit Falschinformation zu streuen. pic.twitter.com/mx0kyhY5Jy — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) August 3, 2019 Laut Polizei soll es sich um Fake-News handeln: Denn in Wirklichkeit sei ein Mann nach einem Streit mit seiner Mutter in der Prager Straße zu sehen. Er soll dabei durch eine Glastür gestürzt sein und dann bluten vor der Wohnung zum Liegen gekommen sein. Danach soll ihn ein Unbeteiligter versorgt haben. Gegen den verletzten Mann werde nun wegen mehrerer Delikte gegenüber seine Mutter ermittelt. Trotz Löschung des Post kursiert das angebliche Fake-Foto aber wild auf den sozialen Medien. (tlz)