Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in seiner jüngsten Rede an das ukrainische Volk einen ungewöhnlich milden Ton angeschlagen: Indem er zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion andeutete, dass er bereit sein könnte, sich mit Russland an den Verhandlungstisch zu setzen- schreibt jedenfalls “CNN“.

Moskau solle demnach eine Botschaft zum nächsten Friedensgipfel entsenden, der voraussichtlich im November stattfinden wird. An der letzten Friedenskonferenz in der Schweiz hatte Russland nicht teilgenommen, weil Zelenskyj damals festlegte, etwaige Friedensgespräche könnten erst nach dem vollständigen Abzug der Russen aus der Ukraine stattfinden.

Nun aber sah sich Kiew schon seit einiger Zeit mit militärischen Schwierigkeiten konfrontiert: Einerseits mit Stillstand an der Front, zum anderen mit der Abkehr von seinen engsten politischen Verbündeten. Obwohl sich zwar der Vormarsch russischer Truppen in der Ostukraine seit der Ankunft der US-Waffen im Mai verlangsamt hat, konnte er trotzdem nicht gestoppt werden, wenn sich auch der russische Vormarsch verlangsamt hat.

Außerdem wachsen die Zweifel, wie lange und in welchem Umfang die wichtigsten Verbündeten der Ukraine, Deutschland und die USA, bereit sind, das Land im Kampf gegen Russland weiter zu unterstützen.

Unter diesen pessimistischen Voraussetzungen sagte Selenskyj am Montag vor Reportern: Der Ausgang des Krieges hänge nicht allein von ihm ab:

“Wir wissen, wie das gewünschte und gerechte Ende des Krieges aussehen würde, aber es hängt nicht nur von uns ab, sondern auch von finanzieller und militärischer Unterstützung.”

John Herbst, der ehemalige US-Botschafter in der Ukraine, interpretierte das so: Selenskyjs veränderte Rhetorik ziele darauf ab, Donald Trump für sich zu gewinnen und zu gleichzeitig zu zeigen, dass er, Zelenskyj. Gespräche nicht mehr ausschließe.

Hatte doch Donald Trump und Selenskyj am Freitag telefonisch über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine gesprochen.

Laut Trump wäre das Gespräch vom ukrainischen Präsidenten initiiert worden. Und er wiederholte sein wiederholtes Versprechen als zukünftiger US-Präsident, einen Krieg zu beenden, der viele Menschenleben gefordert und das Leben unzähliger Familien zerstört hat.

Putin offen für Gespräche

Und auch der russische Präsident erklärte in den letzten Monaten wiederholt: Er wäre zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit, allerdings unter Bedingungen, welche weder die Ukraine noch ihre westlichen Verbündeten akzeptieren können: Russland würde nämlich den Krieg beenden, wenn Kiew die Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja aufgibt.

Allerdings werden Teile dieser Regionen immer noch weitgehend von den Ukrainern kontrolliert, sodass sie praktisch kampflos aufgeben werden müssten. Und Putin forderte, dass die Ukraine weder jetzt noch in Zukunft der NATO beitreten dürfe.

