Gewalttätige linke Antifa gegen “Re-Migrations”-Demo in Wien

Gestern Samstagnachmittag versammelten sich Vertreter der “Identitären” zu einer Demonstration “für Remigration” in der Wiener Innenstadt.

Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort, um Zusammenstöße zu verhindern, weil ja auch eine “Gegendemo antifaschistischer Organisationen” ab 14 stattgefunden hat – wie etwa der linke “Standard” berichtete.

Um 15.Uhr versammelten sich die “Identitären” auf dem Michaelerplatz in der Wiener Innenstadt. Dort wurden sie wie üblich durch findige Orwellsche Antifa-Slogans wie “Hetze tötet” konterkariert. Die Realität in den Willkommens-Ländern wurde dann aber zeitgleich zum unendlichsten Male durch eine Wahnsinnstat im deutschen Bundesland Niedersachsen, am Bahnhof in Uelzen getoppt:

“Ein 56-jähriger Familienvater wurde nach einem Angriff von einem 18-jährigen marokkanischen Schutzsuchenden tödlich attackiert. Der Täter trat dem Mann gegen die Brust, sodass dieser im Bahnhof die Treppe hinabstürzte und an den Folgen des Aufpralls starb. Der Täter war vermutlich alkoholisiert und unter Drogeneinfluss.” (focus, BILD)

Die rechten Organisatoren der “Remigrations-“Kundgebung forderten genau wegen solch alltäglicher Multikulti-Hass-Verbrechen zu einer staatlich organisierten “Rückkehr” auf: Der “Identitären”-Protestzug begann gegen 16.30 Uhr an der “Albertina”, wobei die Polizei eine links-extremen Blockade auflöste, was einige Zeit dauerte:

“Wie schon bei Demos der Szene in den vergangenen Jahren wurden Teilnehmende aus dem rechtsextremen Milieu aus ganz Europa erwartet, die für die Kundgebung nach Wien gereist sind.“

Die links-extremen Antifa-Gegendemonstration marschierten dann in Richtung Morzinplatz.