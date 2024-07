Jeder fünfte Asylant kommt mit Visum oder visumbefreit!

+ Tour de France verordnet Maskenpflicht sogar im Freien + Jeder vierte minderjährige Asylbewerber erwachsen + „Benjamin Blümchen“-Erfinderin kritisiert Wokeness + “Unbegleiteter Minderjähriger Flüchtling” begeht mehr als 70 Einbrüche + Merz attackiert wegen von der Leyens Wiederwahl +



Auch eine Möglichkeit: Jeder fünfte Asylbewerber kommt per Visum oder visumbefreit

Alle Wege führen nach Deutschland und um ins “Sozialparadies” zu gelangen, ist man recht erfindungsreich. Die Bundesrepublik erteilt in großem Umfang Visa an Bürger der Hauptasylherkunftsländer, die nach der Einreise häufig hierzulande Asylanträge stellen.

Wie die “Welt am Sonntag” unter Berufung auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) berichtet, waren unter den 351.915 Personen, die 2023 einen Asylerstantrag stellten, 37.329 zuvor per Visum eingereist, also ein gutes Zehntel. Im ersten Quartal des laufenden Jahres war das sogar bei mehr als jedem achten (8.411 von 65.419 Erstanträgen) Bewerber der Fall. Insgesamt stammt etwa die Hälfte der so eingereisten Asylbewerber aus den Ländern Syrien, Afghanistan, Türkei und Iran. Die ersten drei sind auch insgesamt die quantitativ wichtigsten Asylherkunftsländer, Iran liegt auf Platz fünf. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

„Wird der CDU massiv schaden“ – FDP-Politiker attackieren Merz wegen von der Leyens Wiederwahl

Im EU-Parlament stimmte die FDP geschlossen nicht für die zweite Amtszeit von Kommissionschefin von der Leyen. Das sorgt nun in Berlin für schlechte Stimmung zwischen CDU-Chef Friedrich Merz und FDP.

Wegen der Wiederwahl von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gibt es Streit zwischen der FDP und CDU-Chef Friedrich Merz. Führende Vertreter der Freien Demokraten gehen Merz an, weil dieser kritisiert hat, dass die FDP-Europaabgeordneten nicht für die CDU-Politikerin von der Leyen gestimmt hatten. Weitertlesen auf welt.de

Nach Umbenennung: „Benjamin Blümchen“-Erfinderin kritisiert Wokeness

Nachdem nun auch „Benjamin Blümchen“ wegen seiner ungesunden Ernährung gecancelt wird, geht deren Erfinderin auf die Barrikaden. Sie kritisiert Zeitgeist und Wokeness.

WIEN – Mit einem Appell gegen die Wokeness hat Schöpferin von „Benjamin Blümchen“ und „Bibi Blocksberg“, Elfie Donnelly, auf die Umbenennung eines Kindergartens in Bautzen reagiert. Die Einrichtung heißt nun „Spreewichtel“ und nicht mehr „Benjamin Blümchen“. Begründung: Der sprechende Elefant ernähre sich auch von Zuckerstückchen und passe nicht mehr in die heutige Zeit.

Die 74jährige Kinderbuchautorin: „Das Ärgste ist aber, dass ich manchmal schon die Schere im Kopf habe beim Schreiben. Darf ich noch, dick‘ schreiben? Nein. Dürfen im Hörspiel, Ausländer‘ einen hörbaren Akzent haben oder findet man das respektlos, obwohl doch die Realität so ist?“ Über die Umbenennung der sächsischen Kita sagte die Österreicherin: „Ich find’s einfach ein bisserl lächerlich, den Dickhäuter auf seine Vorliebe für Zuckerstückchen zu reduzieren. Er ist halt ein Zuckergoscherl, aber Zucker zu jagen ist nicht seine Hauptbeschäftigung.“ Quelle: jungefreiheit.de

Panikmache reloaded: Tour de France verordnet Maskenpflicht sogar im Freien – skurriles Déjà-vu der „Pandemie“-Panik

Die Mär vom Maskenschutz feiert fröhliche Urständ. „Um Gesundheitsrisiken zu minimieren“, sei es „obligatorisch, eine Maske zu tragen“, hieß es in einer Mitteilung der Amaury Sport Organisation (ASO). Zuvor gab es kaum an einer Hand abzählbare Corona-Infektionen bzw. positive Tests.

Während die Fußball-Europameisterschaft trotz dicht gedrängter Zuschauerscharen gänzlich ohne die als „Mundschutz“ verbrämte Gesichtsbedeckung auskam, verordneten die Tour-Verantwortlichen eine neuerliche Pflicht. Sie gilt für Bereiche, in denen es zu Kontakt mit den Fahrern und Mitgliedern der Teams kommt, also in Mixed Zones, den Zielbereichen und rund um die Teambusse.

Dass vermutlich fast alle Athleten und Pressevertreter geimpft sind, spielt dabei keine Rolle. Ebenso mögen sich die Organisatoren offensichtlich nicht eingestehen, dass der als Allheilmittel hochstilisierte Piks eben nicht vor einer möglichen Ansteckung schützt. Überhaupt scheint an den Tour-Chefs vorübergegangen zu sein, dass der Nutzen von Masken höchst limitiert ist. Quelle: reitschuster.de

Schweiz: Jeder vierte minderjährige Asylbewerber laut Gutachten erwachsen

Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden hat im Jahr 2023 massiv zugenommen. Doch manche entpuppen sich als bereits erwachsen. Die Kantone stoßen an ihre Grenzen.

Das Alter der Asylsuchenden ist entscheidend in der Schweiz. Dürfen sie in der Schweiz bleiben oder müssen sie zurück ins Drittland? Um die Chancen auf einen Verbleib zu erhöhen, geben die meisten Asylsuchenden an, minderjährig zu sein. Dies wirkt sich erneut auf die Kantone aus.

«Die Altersgutachten haben einen direkten Einfluss auf die Asylverfahren», erklärt Rast. Unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) genießen besonderen Schutz und ihre Asylanträge werden vorrangig behandelt. Da es für Asylsuchende also von Vorteil ist, als UMA eingestuft zu werden, versuchen dies viele. […] Allerdings: Nicht wenige UMA sind gar nicht minderjährig. 2023 ließ das SEM in 1828 Fällen ein Gutachten erstellen und in rund der Hälfte der Fälle konnte die Minderjährigkeit nicht bestätigt werden. Rund ein Viertel der 3271 Asylanträge von unbegleiteten Minderjährigen waren also Erwachsene. Weiterlesen auf 20min.ch

Schweiz: Jugendlicher verletzt Heim-Angestellte schwer und flüchtet

Kurz nach 14 Uhr am Freitagnachmittag ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass ein Jugendlicher in einer Institution eine Angestellte angegriffen und schwer verletzt habe sowie anschließend geflüchtet sei.

Die 27-jährige Schweizerin wurde nach der Erstversorgung durch die Sanität mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Täter schließlich am späteren Nachmittag im Rahmen einer Fahndungsaktion im Bezirk Affoltern festnehmen. Es handelt sich um einen 16-jährigen Angolaner. Weiterlesen auf 20min.ch

16-Jähriger sticht 20-Jährigen in Wohnung nieder, Opfer schleppt sich nach draußen, stirbt

In Frankfurt-Griesheim taumelt gegen 14 Uhr ein junger Mann (20) aus der Tür eines Reihenhauses in der Straße „Zum Linnegraben“. Er blutet, bricht im Vorgarten zusammen und stirbt. Der 16-jährige Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam. Er soll voraussichtlich am Sonntagmorgen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizeisprecher Klemens Hahn: „Die Tat ereignete sich in der Wohnung. Das Opfer wurde mit einem spitzen Gegenstand verletzt und floh. Er schaffte es noch nach draußen, dort starb er. Die Beziehung zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer ist noch unklar und Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.“ Das Motiv der Tat ist unklar. Eine Mordkommission ermittelt. Quelle: bild.de

Behörden hilflos: “Unbegleiteter Minderjähriger Flüchtling” begeht mehr als 70 Einbrüche

Ein elfjähriger Marokkaner verschwindet mehr als 100 Mal aus der Jugendeinrichtung „Feuerbergstraße“ in Hamburg und begeht mehr als 70 Einbrüche. Die Behörden schauen zu und tun wenig – „er ist ja erst elf“ …

HAMBURG – Nur zwei Tage nachdem er bei einer Einbruchsserie in Norderstedt ertappt wurde, war der unbegleitete Flüchtling wieder auf Klau-Tour und wurde erneut erwischt. Er musste nach BILD-Informationen die Nacht in einer Zelle auf der Polizeiwache 34 im Stadtteil Fuhlsbüttel verbringen. […] Der Elf-Jährige setzt bei seinen Einbrüchen offenbar gezielt darauf, dass er strafunmündig ist. Damit versucht er auch seine jeweiligen Kumpanen – zuletzt einen 16-jährigen „Deutsch-Tunesier“ – zu decken. Weiterlesen auf bild.de

Anm.: Hier liegt gleich eine dreifache Veraschung vor, denn wie kommt ein 11-Jähriger als „Unbegleitete Flüchtling“ nach Deutschland und wieso wird so einer überhaupt als „Flüchtling“ anerkannt, da Marokko ja ein Urlaubsland ist, wo er sicher nicht „verfolgt“ wird.

Correctiv-Chefin gesteht in Newsletter: Ihr „privates Umfeld“ wünscht sich, Attentäter hätte Trump getötet

Welchem moralischen Kompass folgen diese Leute … ? Die stellvertretende Chefredakteurin von „Correctiv“ (Stichwort: erfundene Wannsee-Konferenz 2.0), Anette Dowideit, beschäftigt sich im aktuellen Newsletter des selbsternannten Faktencheck-Mediums mit dem Attentat auf Donald Trump vergangene Woche.

Am Vortag habe sie geschrieben, dass man in einem demokratischen Staat niemandem nach dem Leben trachten darf, egal wie politisch gefährlich die Person erscheint. Sie verrät: Ihre Freunde fanden das total daneben. […] Dowideit erzählt im Correctiv-Newsletter ganz unverblümt: „Aus meinem privaten Umfeld hieß es daraufhin gestern Abend: Ist das dein Ernst, dass Trump nicht lieber hätte getroffen werden sollen?“ Befremdliche Ansichten, die im Privatleben der Correctiv-Chefin offenbar völlig normal sind. Weiterlesen auf nius.de

Trump-Attentäter tauchte in Werbeclip von BlackRock auf

Unangenehme Entdeckung für BlackRock: Die US-Investmentgesellschaft teilte mit, dass der Attentäter von Donald Trump in einem ihrer Werbespots zu sehen ist. Der Clip stammt aus dem Jahr 2022 und der junge Mann hatte eine Statistenrolle.

Der Werbespot handelt von einem Lehrer und wurde an der Bethel Park High School im US-Bundesstaat Pennsylvania gedreht. An eben jener Schule machte der Attentäter damals seinen Abschluss, so tauchte er in dem Video auf. Weiterlesen (samt Video) auf manager-magazin.de

