Mallorca: Untätigkeit der Polizei gegen algerische Banden zwingt zur Selbstjustiz (Video)

Es ist nicht das erste Mal, dass auch auf Mallorca das Volk wegen der Ignoranz heimischer und EU-Behörden zu Lynch-Methoden greifen muss.

Anlass war die Wut über eine kriminelle Bande algerischer Migranten, sodass die Einheimischen sie lynchen wollten. Die Einwohner von El Molinar, einem Stadtteil von Palma de Mallorca, haben endgültig genug von Verbrechen, die von Einwanderern begangen werden.

Berichten zufolge hatten die Algerier erst kürzlich Einheimische mit Messern und anderen gefährlichen Gegenständen bedroht. Und raubten auch wahllos Alte und Junge aus. Aufgrund der Untätigkeit der Polizei sahen sich die Einheimischen zur Selbstjustiz genötigt: So griff diese Woche griff eine Gruppe von fünfzig Personen ein Wohnhaus an, das von Migranten besetzt war.

Zuerst schlugen sie an Türen und Fenster ein, dann kletterten sie durch die Fassade auf das Dach, drangen schließlich in das Haus ein und begannen, von der Bande gestohlene Gegenstände auf die Straße zu werfen. Die Polizei traf rechtzeitig am Tatort ein, um einen größeren Zusammenstoß zwischen Migranten und Einheimischen zu vermeiden, niemand wurde verletzt.

Drei Algerier wurden wegen Drohungen, Raubüberfällen und anderen Ausschreitungen festgenommen.

Die Polizei will nun Patrouillen in der Gegend intensivieren, da sie davon ausgeht, dass mehrere illegale afrikanische Einwanderer Mitglieder der Bande sein könnten und dass mehrere von ihnen mit einzelnen Verbrechen in Verbindung stehen könnten.

Es ist nicht das erste Mal, dass auf Mallorca ein Lynchmob ausbricht: Anfang Juni schlossen sich die Bewohner von El Arenal de Llucmajor zusammen, um eine andere Gruppe algerischer Flüchtlinge anzugreifen, die mehrere gewalttätige Raubüberfälle auf Einheimische verübt hatten.

Dieser Artikel stammt von MANDINER, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation.

