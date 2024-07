Bild: AP

Die Abgeordnete der Selenskij-Partei Rada Marjana Besuglaja behauptet nunmehr, behauptet, der ukrainische Armeechef sei bereit und willens, vor Russland zu kapitulieren.

Der Armee-Chef Alexander Syrski sei wie sein Vorgänger Teil einer “Mafia”, so Besuglaja.

Kapitulation auf Grund von Opferzahlen?

Der ukrainische Oberbefehlshaber Alexander Syrski soll nun also bereit sein, die Waffen niederzulegen und vor Russland zu kapitulieren, dies behauptet zumindest eine Abgeordnete der Partei „Diener des Volkes” von Wolodimir Selenskij.

Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zu Folge verliert die Ukraine mittlerweile mehr als 13.500 Soldaten in einer Woche. Alleine diese Opferzahlen würden für den „Willen zur Kapitulation“ des ukrainischen Armeechefs sprechen, wie auch RT berichtete. Nachdem auch bereits ein NATO-Botschafter die Ukraine zur Einberufung von Teenagern aufgefordert hatte, dürfte die Situation an der Front tatsächlich mehr als aussichtslos sein.

Syrski wurde Anfang Februar zum ranghöchsten ukrainischen General ernannt und löste damit Waleri Saluschny ab, der im vergangenen Jahr den gescheiterten Versuch unternommen hatte, die russischen Streitkräfte zurückzudrängen. Laut der Abgeordneten Marjana Besuglaja von Selenskijs Partei „Diener des Volkes” würden die beiden nun insgeheim zusammen arbeiten, um einen ukrainischen Sieg zu verhindern.

„Durchhalte-Propaganda“ der anderen Art

Besuglaja, die auch stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Nachrichtendienste ist, legte am 13. Juli in einem ausführlichen Facebook-Post ihre, beinahe krude anmutenden Argumente für eine militärische Verschwörung auf höchster Ebene dar.

Sie behauptete, Syrski und Saluschny gehörten beide einer „Generäle-Mafia” an, die ihre Privilegien vor einer jüngeren Generation von Militärführern schützen würde, die nach Ansicht von Besuglaja kompetenter und innovativer und damit auch in der Lage seien, Russland zu besiegen.

“Jeder weitere Tag, den Syrski in seiner Position bleibt, verringert unsere Kampfkraft und tötet Menschen”, erklärte die Abgeordnete und forderte Selenskij auf, einzugreifen und (nun auch) Syrski zu entlassen.

Sie zitierte nicht näher bezeichnete Quellen, wonach Syrski und sein innerer Kreis einen Waffenstillstand mit Russland und eine eventuelle Kapitulation befürworten würden.

„Er glaubt nicht an einen Sieg und ist ernsthaft der Meinung, dass wir in unserem eigenen Land keinen Vorteil gegenüber den Russen erlangen können”, fügte die Besuglaja hinzu.

Besuglaja behauptete weiter, Syrski setze die ukrainischen Truppen aktiv russischen Angriffen aus, angeblich um „Zeugen” für sein Fehlverhalten zu beseitigen.

Entgleitet Selenskij jegliche Kontrolle?

Selenskij hatte Saluschny entlassen, nachdem der General ihm widersprochen hatte, indem er gegenüber ausländischen Medien erklärt hatte, im Ukraine-Konflikt sei nun eine „Pattsituation” eingetreten. Das US-Magazin TIME kolportierte damals, Selenskijs Glaube an den Sieg sei „unerschütterlich und grenze ans Messianische”. Saluschny wurde in Folge zum Botschafter Kiews in Großbritannien ernannt.

In einem neuen Selenskij-Profil von Reuters, das am 13. Juli veröffentlicht wurde, wird der ukrainische Staatschef zwar gelobt, es wird jedoch auch eingeräumt, dass er während des Konflikts „weniger tolerant gegenüber Fehlern und sogar anfällig für Paranoia” geworden sei.

Besuglaja ist von ihrer Ausbildung her Ärztin für Allgemeinmedizin und hatte Berichten zu Folge auch ein Praktikum im US-Außenministerium mit der Spezialisierung auf „Organisation und Management des Gesundheitswesens” absolviert. Sie zählt zu den Hardlinern und gilt als Selenskij-Getreue, die öffentlich Behauptungen verbreitet, die vom Büro des ukrainischen Staatschefs selbst nicht direkt geäußert wurden, vermutlich um die öffentliche Meinung auf politische Veränderungen einzustimmen.

