„Regenbogen-Anwältin“ wurde neue Verfassungsrichterin wo sonst als in Berlin

Regenbogen-Verfassungsrichterin Lucy Chebout Bild: LinkedIn

Die sechs neuen Richterinnen und Richter für den Berliner Verfassungsgerichtshof wurden jüngst offiziell gewählt.

Alle vorgeschlagenen Kandidaten erhielten am 4. Juli die nötige Mehrheit in der Abstimmung im Abgeordnetenhaus, darunter freilich auch eine „berühmte“ Regenbogen-Anwältin.

Einigung der „Altparteien“ ging voraus

In monatelangen vertraulichen Gesprächen einigten sich Grüne, Linke, SPD und CDU auf eine „Riege“ aus 3 Männern und 3 Frauen, die ins Berliner Verfassungsgerichts gewählt werden sollten, wie auch rbb24 berichtet hatte.

Neben der Fachanwältin für Familienrecht und „Regenbogenagenden“, Lucy Chebout und der Verwaltungsrichterin Juliane Pätzold sind das die Richterin am Bundesverwaltungsgerichts Rosanna Sieveking, der Vorsitzende Richter am Berliner Kammergericht Björn Retzlaff, Professor Florian Rödl von der Freien Universität Berlin sowie der Berliner Amtsrichter Florian Schärdel nominiert und nunmehr angenommen worden.

AfD mit Kritik zur Kandidaten-Auswahl

Sechs der neun Posten am Landesverfassungsgericht hätten eigentlich schon vor fast drei Jahren neu besetzt werden müssen. Dies verzögerte sich dann aber aus verschiedenen Gründen. Im Sommer 2021 wurde die Richterwahl wegen der nahenden Abgeordnetenhauswahl verschoben, danach musste das Landesverfassungsgericht zum Wahl-Chaos urteilen. Darauf folgten dann bekanntlich die Wahlwiederholung und Regierungsbildung.

Zuletzt konnten sich jedoch CDU, SPD, Grüne und Linke lange nicht auf ein Personalpaket einigen. So wollte die CDU eine von den Grünen vorgeschlagene Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz nicht wählen. Sie hatte die Familie eines Opfers der rechtsextremen Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund” (NSU) vor Gericht vertreten, war jedoch auch ebenso Strafverteidigerin islamistischer Terroristen gewesen.

Die AfD kritisierte, dass sie bei der Auswahl der Kandidaten eben nicht mit einbezogen wurde. Dabei hätte ihr auch die Nominierung eines Kandidaten zugestanden, so ihr parlamentarischer Geschäftsführer Ronald Gläser. Die nun gewählten Juristen seien klar „politisch einordbar”.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.