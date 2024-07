Systembeben!

Bild: shutterstock

Beinahe im Wochentakt passiert etwas, was das fragile politische und gesellschaftliche System des Westens weiter erschüttert:

Von FRANZ FERDINAND | Da waren Anfang Juli die Friedensmissionen Viktor Orbáns, die das Establishment des Werte-Westens empörten. Orbán ist offenbar für den EU-Korruptionssumpf eine Art „Martin Luther“, der Einzige, der dieses Van der Leyen´sche Verbrechersyndikat in seiner Existenz gefährden kann. Nur so versteht man die rabiaten Reaktionen der EU und all ihrer Apologeten auf Orbáns Friedensinitiative. Langfristig ist die EU durch den raketenartigen Aufstieg der BRICS-Gruppe bedroht, weil dieses Format auch für EU-Länder eine Alternative darstellt und einige EU-Länder dazu bringen könnten, aus der EU aus und in der BRICS-Gruppe einzutreten. Nur eine Reform der EU an Haupt und Glieder kann so eine Entwicklung vermeiden. Es würde schon reichen, wenn sich die EU auf ihre Grundidee, nämlich einer Wirtschaftsgemeinschaft besinnt und all den ideologischen Plunder über Bord wirft

Das Trump Attentat war ein weiteres Ereignis, das das politische System des Westens erschütterte.

Die Ursache für dieses Attentat war die Anti-Trump-Hysterie der westlichen Propaganda. Trump ist natürlich eine Bedrohung für das Establishment, ähnlich wie Orbán, da er im Gegensatz zum amtierenden Präsidenten eine eigene Agenda vertritt und keine Sprechpuppe ist, die die Einflüsterungen irgendwelcher nicht gewählter Souffleure im Hintergrund nachplappert. So ein Präsidentschaftskandidat ist natürlich eine „Bedrohung“ für das, was im Werte-Westen unter „Demokratie“ verstanden wird! Dabei war es für den Werte-Westen noch ein Glück, dass dieses Attentat misslang. Man stelle sich einmal vor, was passiert wäre, wenn dieses Attentat „erfolgreich“ gewesen wäre und Trump jetzt tot wäre. Glaubt irgendwer, dass die republikanische Wählerschaft, die Wahl Bidens oder auch eines anderen demokratischen Kandidaten noch akzeptiert hätte? Wohl kaum! Das politische System Amerikas wäre für die Hälfte der Wähler nun endgültig diskreditiert gewesen. Kein republikanischer Wähler hätte noch geglaubt, dass bei den Wahlen alles mit rechten Dingen zugehe. Der Tod Trumps wäre für das amerikanische politische System eine Atombombe gewesen! Aufstand artige Unruhen wäre das Mindeste gewesen, was man erlebt hätte. Da Trump überlebte, kann er mit einem Sympathieschub rechnen, der seine Wahl noch sicherer macht.

COMPACT-Verbot

Ein weiteres Politerdbeben war das Verbot des COMPACT-Magazins von Jürgen Elsässer. Der Autor glaubt nicht daran, dass Elsässer vor Gericht Gerechtigkeit finden wird, da die BRD heutzutage eine DDR 2.0 ist und somit kein Rechtsstaat, sondern ein Linksstaat mit einer Politjustiz. Nancy Faeser wird sich sicher im Vorfeld abgesichert haben und sich möglicherweise mit in Frage kommenden Richtern abgesprochen haben.

Trotzdem wird dieses Verbot für das politische System Deutschlands ein Schuss ins eigene Knie werden. Das ganze Geschwafel von „Pressefreiheit“ und „Freiheit der Meinungsäußerung“ kann man sich in Zukunft sparen, wenn eine Ministerin einfach per Dekret und ohne Gerichtsverfahren eine missliebige Zeitschrift verbieten kann. Jürgen Elsässer wird dadurch nicht verstummen, ganz im Gegenteil, er wird jetzt bekannter werden als zuvor. Der österreichische Sender AUF1.tv hat schon angekündigt Elsässer Sendezeit zur Verfügung zu stellen. Zwar gibt es auch für dieses Medium Verbotsgerüchte, aber die ÖVP wird sich nach all ihren bisherigen Schnitzern vor den Wahlen im Herbst jetzt auch nicht noch diese Dummheit antun. Für AUF1.tv war dieser Schachzug wohl eine Frage der Selbsterhaltung! Im aller ungünstigsten Fall wird Elsässer ein auf Cypern sitzender, sehr erfolgreicher Youtuber werden, so wie schon viele Andere!

Softwarepanne

Die Softwarepanne, die am Freitag das öffentliche Leben des Werte-Westens lahmlegte, ist scheinbar nur ein technisches Problem. Tatsächlich steckt viel mehr dahinter. Es offenbart die ganze Hybris der westlichen Gesellschaft, die die Ursache für viele anderen Probleme ist. Es gibt hierzulande einen fast religiösen Glauben an die Allmacht von Software, was sich in der Idee von „künstlicher Intelligenz“ manifestiert, die es allerdings gar nicht gibt, da ein Computer nur das „denken“ kann, was Menschen vorgedacht haben.

Der Autor hatte unlängst ein ähnliches Problem: während einem Update hängte sich der Rechner auf: Es stellte sich heraus, dass durch das Update Müll in den Computer hineingespeichert wurde und der Rechner nicht mehr funktionsfähig war. Anstatt aber in so einem Fall die Kontrolle auf das BIOS-System zu übergeben, trat der Computer in eine Art „Münchhausenmodus“ ein und versuchte, sich selbst zu reparieren, was natürlich misslang, da der Systemzustand undefiniert war.

Die Situation ähnelte der bekannten Münchhausengeschichte, in der sich dieser selbstständig am eigenen Schopf aus dem Sumpf zog. Was vor hundertfünfzig Jahren als Witz gedacht war, nimmt man heute tot ernst! Der Computer befand sich in einer Endlosschleife, aus der man ihn nicht mehr herausbrachte, ohne ihn über die Aktivierung der BIOS-Funktionen neu aufzusetzen, was mit Datenverlust einhergegangen wäre. Ein erfahrener Softwaretechniker konnte dann nur mit Mühe diese Situation meistern.

Man fragt sich also, wieso es Microsoft erlaubt ist, so mir nichts dir nichts Software upzudaten, ohne dass dieses Update zumindest bei für die Zivilgesellschaft systemrelevante Software, von irgendeiner staatlichen Instanz approbiert wurde? Man überlege nur, dass für praktisch jede technische Einrichtung, angefangen beim Hausbau bis zum kleinsten Kinderspielzeug behördliche Genehmigungen einzuholen sind, nicht jedoch für Software!

Sicher hängt diese Problematik auch damit zusammen, dass Microsoft eine amerikanische Firma ist und eine marktbeherrschende Rolle hat. Microsoft hat natürlich für all den Unbill, das es verursacht keinerlei Schadensersatz zu leisten, was schon in den Nutzungsbedingungen steht.

Diesmal war es technisches Versehen, aber man könnte auch absichtlich von Amerika aus ganze Industriezweige lahmlegen, wenn es Amerika passt! Wer glaubt, dass dies ein Witz ist, sei an Nordstream 2 erinnert. Dies ist wohl der Grund, warum europäische Regierungen sich wie die Schoßhündchen der USA benehmen.

Russland blieb naturgemäß von diesen Softwareproblemen verschont, da es, den Sanktionen sei Dank, von westlicher Software nicht mehr abhängt.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.