Kriegstreiber gegen Orban: Frieden unter Flinten-Uschi unmöglich?

Panzer: Pixabay; Friedenstaube: Freepik; VdL: European People's Party, Flickr, CC BY 2.0; Orban: Vlada Republike Slovenije, Flickr, PDM 1.0; Komposition: Der Status.

Noch vor nicht allzu langer Zeit war der Pazifismus eine hehre Weltanschauung. Nicht nur Grüne und Sozialisten gingen in großen Massen auf die Straße, um sich gegen militärische Aufrüstung zu engagieren. Und sogar in der Politik galt es als Tugend, Diplomatie der Eskalation vorzuziehen.

Dass früher Vieles besser war, das wird mittlerweile wohl jeder bestätigen können, der den Zustand unserer Gesellschaft und das Agieren der Obrigkeit mit ihrem machtmissbräuchlichen Gebaren zur Durchsetzung ihrer ideologischen Ziele einigermaßen kritisch verfolgt.

Aufrüstung scheint niemanden zu stören

Bisweilen genügt auch ein Blick in unsere Fußgängerzonen oder die Sozialen Medien, in denen uns die Wirklichkeit authentisch abgebildet wird. Doch während sich beispielsweise Millionen vor das Brandenburger Tor locken lassen, weil ein “Recherchezentrum” über das “Geheimtreffen” am Lehnitzsee berichtete – und sich daraus in der Systempresse die Schlagzeile verselbstständigte, dass Vertreter der AfD, der WerteUnion, der Identitären Bewegung und der Wirtschaft Millionen Deportationen von Bundesbürgern mit Migrationshintergrund in Betracht ziehen würden, scheinen die Deutschen in ihre typische Lethargie zu verfallen, wenn es um das Engagement für Frieden geht.

Nahezu täglich pumpen wir Unsummen in Waffen für die Ukraine. Europäische Verbündete und die USA überbieten sich mit ständig neuen Ankündigungen, Kiew den Einsatz von gelieferten Flugzeugen, Raketen und Munition gegen Ziele auf feindlichem Territorium zu erlauben. Unser Bundesverteidigungsminister hält offenbar weiterhin an der Theorie eines amerikanischen Think Tanks fest, dass Putin möglicherweise bis im Jahr 2029 einen Angriff auf die NATO plane.

Frieden im nicht zu gewinnenden Krieg böse

Und so kommt es insbesondere der Rüstungsindustrie einigermaßen ungelegen, wenn sich Ministerpräsident Orbán im Zuge seiner Ratspräsidentschaft auf den Weg nach Moskau macht, um dort das zu tun, was man von jedem verantwortungsvollen Staatsoberhaupt in der derzeitigen Situation erwarten würde.

Dass man sich in Brüssel kaum noch bändigen lässt, weil sich ein Spitzenvertreter innerhalb der EU doch tatsächlich anmaßte, in einem Konflikt vermitteln zu wollen, den Selenskij auch nach Auffassung der allermeisten westlichen Experten nicht mehr gewinnen kann, scheint angesichts des lobbyistischen Machtapparats um Ursula von der Leyen wenig überraschend. Denn die Profiteure von immer neuer menschlicher Pein, Tod und Verwundung sind die perfiden Nutznießer in der Kriegswirtschaft.

Dieser Artikel erschien in ungekürzter Form auf Der Status, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

