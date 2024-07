Eric Li erklärt, warum China im Gegensatz zur USA kein kapitalistisches Land ist

Nachdem die chinesische Wirtschaft zur einen Hälfte aus Staatsbetrieben und zur anderen aus Privatunternehmen besteht, stellt sich die Frage, ob China nun kommunistisch oder kapitalistisch ist? Eric Li beantwortet das.

Der legendäre australische Journalist und Autor John Pilger (1939 – 2023) hat im Jahr 2015 Eric Li dazu befragt. Eric Li ist nicht nur renommierter chinesischer Entrepreneur im Venture Capital Geschäft, aber auch Politikwissenschaftler und Kommentator, der für seine treffenden Beiträge zu politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen bekannt ist.

Was China vom Polit-System des Westens unterscheidet

Eric Li: In China gibt es eine Menge Probleme. Aber im Moment hat der chinesische Partei-Staat eine außergewöhnliche Fähigkeit zur Veränderung bewiesen. Ich meine – ich machte [dazu] den [folgenden] Witz:

In Amerika kann man die Parteien wechseln, aber man kann die Politik nicht ändern. In China kann man die Partei nicht wechseln, aber man kann die Politik ändern.

In 66 Jahren wurde China also von [nur] einer einzigen Partei regiert, doch die politischen Veränderungen, die in den letzten 66 Jahren in China stattgefunden hatten, waren breiter und umfassender und größer als in jedem anderen großen Land der modernen Geschichte.

John Pilger: China ist also nicht mehr kommunistisch, wollen Sie das damit sagen?

Eric Li: Nun, China ist eine Marktwirtschaft – eine pulsierende Marktwirtschaft, aber es ist kein kapitalistisches Land. Und zwar aus folgendem Grund:

Es gibt keine Möglichkeit, dass eine Gruppe von Milliardären das Politbüro kontrollierte, so wie Milliardäre die amerikanische Politik kontrollieren.

In China gibt es also eine pulsierende Marktwirtschaft, aber das Kapital steht nicht über der politischen Autorität. Das Kapital hat keine festgeschriebenen Rechte:

In Amerika hat sich das Kapital – die Interessen des Kapitals und das Kapital selbst – über die amerikanische Nation erhoben. Die politische Autorität [der USA] kann die Macht des Kapitals nicht kontrollieren.

Und das ist der Grund, warum Amerika ein kapitalistisches Land ist, doch China nicht!

