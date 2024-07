Musk: “Habe Sohn an Transgender-Ideologie verloren” (Video)

Elon Musk: “Menschen, die Kinder dazu bringen, ihr Geschlecht zu ändern, sollten ins Gefängnis kommen.”

Der Milliardär kämpfte mit den Tränen und schwor, “das Woke-Virus zu vernichten“. Sein Sohn Xavier wäre an dem Virus des Wokeismus “gestorben”, weil dieses ihn dazu gezwungen hatte, Pubertätsblocker einzunehmen.

Dies sagte Musk un einem Interview mit “Daily Wire”.

Musks Sohn wechselte als 16-jähriger 2020 sein Geschlecht und wurde zu Vivian Jenna Wilson.

Musk sprach davon, wie die Woke-Ideologen agieren:

“Es ist sehr gut möglich, dass Erwachsene Kinder in einer Identitätskrise so manipulieren, dass sie glauben, sie hätten das falsche Geschlecht.“

Und weiter:

“Ich wurde im Grunde dazu verleitet, die Papiere eines meiner älteren Söhne zu unterschreiben.

Das war, bevor ich wirklich verstanden habe, was vor sich ging.“

Außerdem wurde er betrogen:

Musk habe nämlich nicht gewusst, um was es sich bei den Medikamenten zur Geschlechtsumwandlung handelt:

„Man hat mir nicht erklärt, dass Pubertätsblocker eigentlich nur Sterilisationsmittel sind… Es gab eine Menge Verwirrung, und Sie sagten mir: ‘Oh, vielleicht würde der Junge Selbstmord begehen.‘”

Ideologie des Wokeismus ist “ein unglaubliches Übel”

Man sollte deren Prediger einsperren.

Doch Musk bleibt kämpferisch:

“Mein Sohn Xavier starb, ‘getötet vom Woke-Virus’. Ich habe geschworen, dieses Virus danach zu töten, und es hat einige Fortschritte gegeben.“

“I was tricked into doing this… the people promoting this should go to prison.” @ElonMusk opens up to @JordanBPeterson about gender ideology’s impact on his son, Xavier. pic.twitter.com/1bdILGNdJE

— Daily Wire (@realDailyWire) July 22, 2024