Majorka: Bezczynność policji wobec algierskich gangów wymusza samosąd (wideo)

To nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy Majorki musieli uciekać się do metod linczu z powodu ignorancji władz lokalnych i unijnych.

Powodem tego była złość na gang przestępczy algierskich migrantów, co skłoniło miejscowych do ich zlinczowania. Mieszkańcy El Molinar, dzielnicy Palma de Mallorca, w końcu mieli dość przestępstw popełnianych przez imigrantów.

Według doniesień, Algierczycy niedawno grozili mieszkańcom nożami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Masowo okradali też starszych i młodych ludzi. Ze względu na bezczynność policji, miejscowi poczuli się zmuszeni do wzięcia prawa w swoje ręce: Na przykład w tym tygodniu grupa pięćdziesięciu osób zaatakowała blok mieszkalny zajmowany przez migrantów.

Najpierw wybili drzwi i okna, następnie wspięli się przez fasadę na dach, a na koniec wtargnęli do domu i zaczęli wyrzucać na ulicę skradzione przez gang przedmioty. Policja przybyła na miejsce na czas, aby uniknąć poważnych starć między migrantami a mieszkańcami i nikt nie został ranny.



Trzech Algierczyków zostało aresztowanych za groźby, rabunki i inne przestępstwa.

Policja chce teraz zintensyfikować patrole w okolicy, ponieważ uważa, że kilku nielegalnych afrykańskich imigrantów może być członkami gangu i że kilku z nich może być powiązanych z poszczególnymi przestępstwami.

To nie pierwszy raz, kiedy na Majorce dochodzi do linczu: na początku czerwca mieszkańcy El Arenal de Llucmajor połączyli siły, by zaatakować inną grupę algierskich uchodźców, którzy dopuścili się kilku brutalnych napadów na miejscowych.

