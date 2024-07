“Widerlicher Trend”: Sexistische junge arabische Frauenhasser erobern Social media (Video)

Das ehemalige Willkommens-Chef-Blatt der Willkommens-Ideologoe, die „BILD“ hysterisiert nun über das, was eingetreten ist, wovor viele seit Jahren warn(t)en:

„Widerlicher TikTok-Trend ’Talahon‘“

Darunter versteht eine einfaches, nämlich archaisch-machistisches Weltbild, welches gerade unter deutschen Jugendlichen Fuß fasst:

„Die Frau muss Hausfrau sein, meine Hausfrau“

Oder:

„Willst du meine afghanische Gurka, du Schlampe?“

– wie ein sogenannter „Talahon“ mit seiner Vulgär-Männlichkeit in einem Youtube-Tinder-Format prahlt.

„Talahon“ leitet sich vom arabischen „Taeal huna“ ab, was soviel bedeutet wie „Komm her“.

Bei diesem neuen Hype handelt es sich meist um jugendliche Migranten zwischen 14 bis 25 Jahren alt, viele von Ihnen bereits mit deutscher Staatsbürgerschaft – und – wie „BILD“ bitter feststellt:

„Sie haben ein Weltbild aus dem Mittelalter. Frauenfeindlich, sexistisch, patriarchisch und gewaltverherrlichend.“

Denn langsam dämmert dem Haltungs-Werte-Boulevard, dass hinter der bunten Happy-pappy-Woke-World eine archaische Regression sich der deutschen Gesellschaft mittels derer naiv-toleranten Unterstützung breit macht:

„Während in den Geschäften der Fußgängerzonen Pride-Flaggen wehen, erobert eine neue Jugend-Bewegung die Innenstädte. Junge Migranten mit Umhänge- oder Bauchtaschen von Gucci, Armani oder Lacoste und noch mehr falschen Luxus-Klamotten. Sie laufen stets in Gruppen durch die Innenstädte, haben anrasierte Köpfe. Sie klauen, pöbeln und strotzen nur so vor Selbstbewusstsein, geben sich auf TikTok die Gangster-Pose.“

Das Ex-Willkommensblatt nun selbstkritisch:

„Viel zu lange wurde ignoriert, wie manche Menschen mit Migrationshintergrund ticken.“

“Stecke deine Leiche in Säcke”

Als Urheber des Internet-Hypes gilt ein Rapper namens Hassan mit einem Lied, das seit einiger Zeit viral geht:

„Talahon, ich zieh‘ dich zur Ecke. Deine Jungs sehen, wie ich in dir Messer steche. Blut lecke und stecke deine Leiche in Säcke.“

In diesem Video droht der arabischer Hater offen mit der Machtübernahme in Deutschland.

Mit ziemlichem Erfolg: Der menschenverachtende Song wurde tausendfach geteilt, manchmal auch nach dem halb-ironischen Motto: „Ich stehe zu meiner asozialen Identität.“

Ungezügelt-sexistischer Frauenhass

Erschreckende Aufnahme in Internet-Formaten zeigen das menschen- und frauenverachtende Weltbild, welches jene säkulare Gesellschaft verachtet, die den „Talahons“ vordergründig Schutz gegeben hat. Im Partnersuch-Format „Frankfurt-Tinder“ des Youtubers „Pumping MNKY“ stehen man zwei junge Frauen eingekeilt zwischen jungen Migranten. Die Jung-Migrantgen-Machis springen wie wilde Tiere um sie herum. Einer schreit:

„Willst Du meine afghanische Gurka, Du Schlampe!”

Dann beschimpft er eine Frau, mit der er hätte verkuppelt werden können, die aber nicht auf ihn steht:

„Dein Gesicht sieht aus wie mein Schwanz.“

Ein weiterer junger Migrant ruft ins Bild:

„Es gibt nur vier Arten Frauen, eine zum Kochen, eine zum Putzen, eine zum Sex und mit einer kannst du machen, was du willst.“

Ein junger Talahon unterstützt das Gesagte mit obszönen Gesten. Die Gruppe gröhlt.

Ein minderjähriger Migrant, alias „Araber mit Locken“ wird gefragt, was er mit einem Jungen tun würde, der ihn mit seiner Freundin betrügen würde. Der „Locken-Araber“ demonstriert mit Fäusten und Tritten, wie er ihn zusammenschlagen würde und sagt:

„Danach würde ich den Krankenwagen rufen.“

Gefolgt von sexuellen Gewalt-Phantasien

„Ich lass ihn auf Flasche sitzen. Nein, auf Eiffelturm.“

Ein anderer möchte Frauen die „Faust zurückgeben“, wenn sie einen Mann entehren. Für das Selbstbestimmung von Frauen in einer säkular-gleichberechtigten Gesellschaft hat eine anderer Schutz-Gesucht-Habender nur Verachtung über. Einer Freundin, die Schluss macht…

…„schmeißt man weg, wie Müll.“

Ein weiterer droht seiner Ex-Freundin bei Tiktok:

„Du Schlampe, du stirbst.“

Selbst ein Gang ins Freibad wird Talahon-Freundinnen verboten:

„Nein da sind andere Männer, die sehen dann ihren Körper.“

Kulturhistorisch interessant freilich interessant ist, warum sich gerade aber deutsche Wohlstnads-Mädels zu diesen Ur-Machos hingerissen fühlen.

https://youtu.be/RsGvL6DNY-4

„Wie gefährlich ist der Trend?“

– fragt sich „BILD“ verängstigt:

Ist alles nur „ein ironischer Trend zum Fremdschämen?“

Oder aber bietet alles bereits…

…“gefährliches Identifikationspotenzial für viele junge Männer ohne Integrationsperspektive?“

„BILD“ nimmt dann wieder die Relativiere-Pose ein:

„Noch unklar.“

Völlig überfordert mit dem neuen archaisch-sexistischen Trend gibt sich freilich ein linker Beamter des eine Landes-Innenministeriums:

„Es ist eine völlig neue Bewegung junger Menschen, die jetzt einen Namen hat. Wir müssen das jetzt genau beobachten, ob sich hier eine gescheiterte Integrationspolitik manifestiert.“

Aha! Wäre der selbe menschenverachtende Inhalt gegen die Multikulti-Kultur gerichtet gewesen, hätte es längst Hausdurchsuchungen gegeben.

Und auch die Direktorin des Forschungszentrums „Globaler Islam“ an der Goethe-Uni Frankfurt rhetorisiert den ganzen Wahnsinn mit einem üblichen optimistischen Schlusssatz:

„Etliche der jungen Männer sprechen kaum Deutsch, sodass vermutet werden kann, dass sie als wahrscheinlich minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Fuß gefasst haben sie hier offenbar nicht. Das Elend ist vorprogrammiert und wird die Gesellschaft vor größere Herausforderungen stellen.“ (BILD)

Österreich: „Salafistische Influencer ködern junge Menschen auf Tiktok“

Wie sich der linke Willkommens-„Standard“ sich in hilfloser Aufklärungspose versucht:

„Salafistische Tiktoker als Stars der Szene“ geben nämlich hoffnungslos überforderten jungen Migranten mancherlei Tipps in einer säkularisiert-dekadenten, übersexualisierten Gesellschaft geben:

“Ist Oralverkehr erlaubt?“

Der ultra-liberale „Standard“ warnt: Die zunächst harmlos wirkenden Accounts wären nämlich…

…“Türöffner zu einer Welt sind, in der junge Menschen schnell in die Radikalität abdriften können“.

Ein in Deutschland lebender Radikal-Prediger palästinensischer Abstammung, Ahmad Armih alias Ahmad Abul Baraa, Anfang fünfzig, hat sich im gesamten deutschsprachigen Raum mittlerweile zu einer prominenten Autorität in Islamfragen entwickelt. Per Internet-Videos gibt er verunsicherten Islam-Youngster allerlei kluge Ratschläge:

Etwa zum Thema “Dein Urlaub – Genuss oder Strafe?”

Baraas Analyse ist simpel: Nicht der Strand sei das Problem, nicht das Wasser, ebensowenig die Fische. Denn “das Problem ist“, so Baraa mit erhobenem Arm und Zeigefinger:

Das “nackte Fleisch, sowohl von Männern als auch von Frauen“.

Baraa hat mittlerweile 43.000 Follower auf Tiktok, ebenso ist er auf Instagram und Youtube präsent.

Anti-westliche, anti-säkulare Hass-Botschaften gegen die europäische Gesellschaft

Die “Kuffar“, die Ungläubigen also,…

…”gehen in unsere Länder rein und töten die Muslime, und du bist derjenige, der sie noch liebt. Sie töten deine Schwester, sie töten deinen Vater, sie vergewaltigen deine Schwester.“

Insofern manifestiert sich darin ein antiwestlicher Trend gegen das säkulare Weltbild der Aufklärung: Der Soziologe Güngör in dieser West-Feindlichkeit einen “absoluten Totalitätsanspruch“:

“Diese Logik, dass es absolute Gebot und Verbote gibt, führt dazu, dass nichts mehr hinterfragt wird.“

