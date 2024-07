Musk: “Straciłem syna przez ideologię transpłciową” (wideo)

Elon Musk: “Ludzie, którzy zmuszają dzieci do zmiany płci, powinni iść do więzienia”. Miliarder walczył ze łzami i obiecał “zniszczyć wirusa woke”. Jego syn Xavier “umarłby” z powodu wirusa woke, ponieważ zmusił go do przyjmowania blokerów dojrzewania.

Musk powiedział to w wywiadzie dla “Daily Wire”.

Syn Muska zmienił płeć jako 16-latek w 2020 roku i stał się Vivian Jenna Wilson.

Musk mówił o tym, jak działają ideolodzy Woke:

“Możliwe stało się, że dorośli mogą manipulować dziećmi w kryzysie tożsamości, aby uwierzyły, że są niewłaściwej płci”.

I dalej:

“Zostałem w zasadzie oszukany, by podpisać papiery jednego z moich starszych synów. To było zanim naprawdę zrozumiałem, co się dzieje”.

Został również oszukany:

Musk nie wiedział, na czym polegają leki zmieniające płeć:

“Nie wyjaśniono mi, że blokery dojrzewania to w rzeczywistości tylko leki sterylizujące… Było dużo zamieszania, a oni powiedzieli mi: ‘Och, może chłopiec popełni samobójstwo'”.

Ideologia wokeizmu jest “niewiarygodnym złem”.

Ich kaznodzieje powinni zostać zamknięci.

Ale Musk pozostaje bojowo nastawiony: “Mój syn Xavier zmarł, ‘zabity przez obudzonego wirusa'(uwaga: Woke-Virus’). Po tym wydarzeniu poprzysiągłem zabić tego wirusa i poczyniłem pewne postępy”.

“I was tricked into doing this… the people promoting this should go to prison.” @ElonMusk opens up to @JordanBPeterson about gender ideology’s impact on his son, Xavier. pic.twitter.com/1bdILGNdJE — Daily Wire (@realDailyWire) July 22, 2024

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

***

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.