US-Repräsentantenhaus Ausschuss zerlegt CIA-Direktorin bei Anhörung zum USSS-Versagen

Das kolossale Versagen des USSS – US Secret Service [CIA] – rund um den Anschlag auf Trump in Butler, PA, veranlasste das US-Repräsentantenhaus einen parteiübergreifenden Ausschuss einzurichten, der am Montag die CIA Direktorin, Kimberly Cheatle einer mehrstündigen Anhörung unterzog.

Von REDAKTION | Obwohl Cheatle bei der Anhörung erklärte „die volle Verantwortung“ für das Versagen der Sicherheitskräfte übernehmen zu wollen, zeigte sie zu diesem Zeitpunkt keinerlei Bereitschaft ihren Rücktritt ins Auge zu fassen. Vielmehr bestand sie darauf “die beste Person” zu sein, um die CIA in die Zukunft zu führen.

Auszug aus der Anhörung der CIA Direktorin

Vorsitzender Comer: Ich muss sagen, Direktor [Cheatle], wir haben die Hälfte dieser [Anhörung] hinter uns, [aber] Sie haben einem ABC-Reporter mehr Fragen beantwortet als den Mitgliedern des Kongresses. Wir haben noch eine Menge Fragen. Das amerikanische Volk verlangt, dass wir Antworten auf diese Fragen erhalten und genau das ist der Zweck dieser Anhörung heute. Ich bin sicher, dass viele der Fragen, die bereits gestellt wurden, erneut gestellt werden und ich hoffe, dass wir einige Antworten auf diese Fragen erhalten. Ich fordere Sie dringend auf, diese Fragen zu beantworten. Sie sind mit einer Vorladung unter Strafandrohung [subpoena] hier und wir erwarten, dass Sie die Fragen beantworten.

Der Vorsitz erteilt nun Frau [Nancy] Mace [Abgeordnete der Republikaner für das US-Repräsentantenhaus] aus South Carolina das Wort:

Nancy Mace: Vielen Dank, Herr Vorsitzender!

Direktorin Cheatle, das amerikanische Volk sieht zu und fragt sich, ob es Fragen gäbe, die Sie heute ehrlich beantworten wollten. Also, Direktorin Cheatle, ich habe eine Reihe von Fragen – sehr spezifische Fragen. Ich möchte sehr konkrete Antworten. Die meisten meiner Fragen sind mit Ja oder Nein zu beantworten – verstehen Sie das?

CIA-Direktorin: Ja, ich verstehe!

Nancy Mace: Okay, meine erste Frage – beide Parteien haben heute Ihren Rücktritt gefordert: Möchten Sie meine fünf Minuten nutzen, um Ihr Rücktrittsschreiben zu verfassen, ja oder nein?

CIA-Direktorin: Nein, danke!

Nancy Mace: War dies [der Anschlag auf Trump] ein kolossaler Fehlschlag?

CIA-Direktorin: Es war ein Fehlschlag…

Nancy Mace: … Ja oder nein – war es ein kolossaler Fehlschlag, das ist die Frage: Ja oder nein?

CIA-Direktorin: Ich habe zugegeben, dass dies ein schrecklicher…

Nancy Mace: Dies ist eine Reihe von Ja- oder Nein-Fragen! War dies ein kolossaler Fehlschlag: Ja oder Nein?

CIA-Direktorin: Ja!

Nancy Mace: War diese Tragödie vermeidbar – ja oder nein?

CIA-Direktorin: Ja!

Nancy Mace: War der Secret Service [CIA] gegenüber diesem Ausschuss transparent?

CIA-Direktorin: Ja!

Nancy Mace: Würden Sie die Tatsache, dass wir eine Vorladung unter Strafandrohung [subpoena] ausstellen mussten, um Sie dazu zu bringen, heute hier zu erscheinen, als transparent bezeichnen – ja oder nein?

CIA-Direktorin: Ich war schon immer…

Nancy Mace: … ja oder nein? Sie wollen die Frage nicht beantworten. Wir mussten eine Zwangsvorladung ausstellen, damit Sie heute erscheinen – das ist übrigens nicht transparent!

Sie sagten vorhin, der Secret Service [CIA] sei unpolitisch – ist das richtig?

CIA-Direktorin: Ja!

Nancy Mace: Okay, würden Sie das Durchsickern Ihrer Eröffnungserklärung an Punchbowl News, POLITICO Playbook und Washington Post einige Stunden, bevor Sie diese an diesen Ausschuss schickten, als politisch bezeichnen – ja oder nein?

CIA-Direktorin: Ich habe keine Ahnung, wie meine Erklärung nach außen gelangt ist…

Nancy Mace: Nun, das ist bullshit [Mist]. Also, Herr Vorsitzender, ich möchte um einstimmige Zustimmung bitten, die Artikel von Punchbowl News, POLITICO Playbook, Washington Post in das Protokoll aufzunehmen, die alle um 5.24 Uhr, 6.12 Uhr und 6.34 Uhr erschienen sind – also gut drei bis vier Stunden, bevor dieser Ausschuss ihre Erklärung erhielt…

Vorsitzender: … ohne Einspruch angenommen.

Nancy Mace: Okay, kooperiert der Secret Service [CIA] vollständig mit unserem Ausschuss?

CIA-Direktorin: Ja!

Nancy Mace: Okay, Sie sagen, Sie kooperieren voll mit diesem Ausschuss: Am 15. Juli schickte Ihnen der Ausschuss eine Liste mit Informationsanforderungen, die wir haben wollen, zu. Hat der Secret Service [CIA] dem Ausschuss eine vollständige Liste aller Ordnungskräfte zur Verfügung gestellt, die an diesem Tag dort [am Ort des Anschlages auf Trump in Butler, PA] waren? Haben Sie das getan? Haben Sie dem Ausschuss eine Liste zur Verfügung gestellt? Ja oder nein?

CIA-Direktorin: Ich werde darauf zurückkommen müssen…

Nancy Mace: … das ist ein Nein!

Haben Sie alle Audio- und Videoaufzeichnungen, die sich in Ihrem Besitz befinden, dem Ausschuss zur Verfügung gestellt, wie wir es am 15. Juli gefordert haben – ja oder nein?

CIA-Direktorin: Ich müsste auf Sie zurückkommen…

Nancy Mace: … das ist ein Nein! Sie sind heute voll mit Sch… [full with shit] – Sie sind einfach komplett unredlich…

Vorsitzender: Wir müssen das Quorum in diesem Komitee aufrechterhalten, egal wie verärgert wir sind…

Nancy Mace: … haben Sie diesem Ausschuss alle Memoranden vorgelegt, um die wir Sie am 15. Juli gebeten hatten? Haben Sie alle Memoranden vom Secret Service [CIA] vorgelegt?

CIA-Direktorin: Ich müsste auf Sie zurückkommen…

Nancy Mace: Das ist ein Nein: Sie sind unredlich oder lügen… Sie sind unredlich gegenüber diesem Ausschuss hier. Das sind wichtige Fragen, auf die das amerikanische Volk Antworten erwartet. Doch, Sie drücken sich einfach und verlieren sich in Allgemeinplätzen. Wir mussten Sie unter Strafandrohung [subpoena] vorladen, um hierher zu kommen und Sie wollen nicht einmal die Fragen beantworten, die wir Ihnen wiederholt gestellt haben. Unsere Fragen zu beantworten – das ist nicht schwer. Das sind keine schwierigen Fragen.

Haben Sie uns die gesamte Kommunikation des Secret Service [CIA] zu diesem Tag und dieser Kundgebung [in Butler, PA] vorgelegt? Haben Sie diesem Ausschuss – wir haben am 15. Juli um diese Informationen gebeten – irgendeine dieser Informationen, um die dieser Ausschuss den Secret Service gebeten hatte – irgendeine davon [uns] zukommen lassen?

CIA-Direktorin: Ich werde auf Sie zurückkommen müssen…

Nancy Mace: … haben Sie überhaupt diesen Brief gelesen, den wir Ihnen geschickt hatten – haben Sie ihn überhaupt gelesen?

CIA-Direktorin: Ja!

Nancy Mace: Okay, doch Sie haben gesagt, Sie wüssten es nicht – Sie hätten keine Ahnung! Die Antwort ist nein: Wir haben von Ihnen oder Ihrer Behörde kein einziges Dokument, keine einzige Information und keine einzige Angabe zu der Kundgebung [in Butler, PA] erhalten, um die wir Sie gebeten hatten.

War also dieser Attentatsversuch auf Donald Trump ein Fehler aufgrund der Ausbildung oder der Ausführung oder trifft beides zu?

CIA-Direktorin: Ich denke, das sind Antworten, die wir benötigen…

Nancy Mace: Ausbildung, Ausführung oder beides, was davon?

CIA-Direktorin: Ich denke, das sind die Antworten.

Nancy Mace: Wie viele Mitarbeiter des Geheimdienstes haben durch dieses kolossale Versagen ihren Job verloren?

CIA-Direktorin: Bis zum jetzigen Zeitpunkt niemand!

Nancy Mace: Von wie vielen Mitarbeitern des Secret Service wurde verlangt, einen Auffrischungskurs zu belegen, um zu verhindern, dass Leute Donald Trump nicht erschiessen können?

CIA-Direktorin: Unser Personal ist derzeit einsatzbereit. Wir prüfen die Fakten der Untersuchung und werden die notwendigen Änderungen veranlassen.

Nancy Mace: Wann wurde den Sicherheitskräften bekannt, dass sich eine Person mit einer klaren Sichtlinie zu Präsident Trump befand?

CIA-Direktorin: Ich bin noch dabei, die Zeitverlauf zu überprüfen.

Nancy Mace: Natürlich, [nach] neun Tagen haben Sie keine Antwort darauf, wie viele Minuten zwischen dem Zeitpunkt, an dem Ordnungskräfte Crooks [Trump Attentäter] sahen und fotografierten und der Schießerei vergingen. Wie viele Minuten?

CIA-Direktorin: Ich bin noch dabei, das zu überprüfen!

Nancy Mace: [Es waren] 57 Minuten!

Ich danke, Herr Vorsitzender und gebe das Wort an Sie zurück.

CIA Direktorin tritt nur wenig später zurück

Obwohl die Direktorin des CIA noch während der Anhörung am Montag von ihrem Rücktritt nichts wissen wollte, gab sie diesen nur einen Tag später bekannt. Der parteiübergreifende Druck auf die CIA war zuletzt doch zu gross geworden.

Inzwischen erklärte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, auf einer Pressekonferenz, dass vom US-Repräsentenhaus eine parteiübergreifende Sonderkommission eingerichtet würde: Das Gremium werde aus sieben Republikanern und sechs Demokraten bestehen und die genaue Zusammensetzung jener Sonderkommission werde noch bis Ende der Woche bekannt gegeben,

Johnson liess wissen, dass der Abschlussbericht der Sonderkommission zum Anschlag auf Donald trump bis spätestens 13. Dezember 2024 vorliegen werde.

Hier das Video mit den oben übersetzten Passagen:

Transkript-Erstellung und Übersetzung: UNSER MITTELEUROPA

