Putsch von oben: So klauen die EU-Blockparteien die Posten, die den Patrioten zustünden

Nach der skandalösen Wiederernennung von Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin für weitere fünf Jahre haben die Seilschaften rund um den Einheitsparteienblock im EU-Parlament nun alle Hemmungen verloren, demokratische Spielregeln mit Füßen zu treten.

Nach dem Motto „ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert“ versuchen ausgerechnet jene, die sich ständig als Hüter der Demokratie ausgeben, ihre Machtstrukturen mit aller Kraft aufrechtzuerhalten. Und pfeifen dabei auf Wahlergebnisse und EU-interne Regeln. Zum Beispiel, wenn es um die Besetzung von Posten geht.

Ihre Hoffnung ist wohl, dass wenn sich mehr als die Hälfte der Wähler von den gekauften und/oder kontrollierten Mainstream-Medien in die Irre führen lässt, ihnen eigentlich nichts passieren kann. Um diesen Zustand aufrecht zu erhalten, werden diese Feinde der Demokratie immer restriktiver, undemokratischer und leider auch immer gefährlicher.

Das Online-Portal „unzensuriert“ hat die erschreckenden Vorgänge wie folgt zusammengefasst:

Internes Papier verrät: So klaut die EU-Einheitspartei die Posten, die den Patrioten zustehen

Im EU-Parlament werden die wichtigen Positionen gemäß Wahlergebnis auf die einzelnen Fraktionen verteilt. So ist es vorgesehen, doch die EU-Einheitspartei hat das Verfahren geändert. Sie hat einen „Cordon Sanitaire“ errichtet und grenzt die drittstärkste Gruppe, die „Patrioten für Europa“ eiskalt aus. Wir brutal man dabei vorgeht, verrät ein internes Dokument, das unzensuriert vorliegt.

EVP orchestrierte Ausgrenzung der Patrioten

Schon bei der Wahl der insgesamt 12 (!) Vizepräsidenten von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola kam kein Patriot zum Zug. Das Papier zeigt nun, wie auch bei den Ausschüssen die Ausgrenzung der heimatbewussten Politiker generalstabsmäßig vorbereitet wurde. Nach unzensuriert-Informationen wurde die Liste von der größten Fraktion, der Europäischen Volkspartei (EVP), angefertigt, noch bevor die konstituierenden Sitzungen stattfanden – quasi als Abstimmungsleitfaden für ihre Abgeordneten.

Positionen auf Systemfraktionen aufgeteilt

Eingezeichnet und hellblau markiert sind all jene Positionen, die nach dem Wahlergebnis den Patrioten zustünden – doch in all diesen Feldern ist ein anderer Kandidat vermerkt. Die Posten wurden unter den Systemfraktionen aufgeteilt, fünf gingen an die EVP, je zwei an Sozialdemokraten und Grüne und einer an die Liberalen. Darunter ist als Fußnote angeführt:

Die Position wurde zunächst der PfE-Fraktion zugewiesen und nach dem Prinzip des „Cordon Sanitaire“ neu verteilt.





FPÖ-Mandatar Haider protestiert gegen Diebstahl des Vorsitzes

Einen der beiden Vorsitzenden-Posten, der den Patrioten zustand, hätte der freiheitliche EU-Abgeordnete Roman Haider übernehmen sollen: im Ausschuss für Verkehr und Tourismus. Haider reagierte empört auf die verweigerte Zustimmung:

Es ist ein ganz schlechtes Vorzeichen für die kommenden fünf Jahre, wenn die EU-Blockparteien von Volkspartei über Sozialdemokraten und Liberalen bis hin zu den Grünen bereits von Anfang an derartig undemokratisch agieren. Die EU-Blockparteien zeigen wieder einmal, dass sie nicht bereit sind demokratische Wahlergebnisse zu akzeptieren und verteidigen ihre Pfründe mit Zähnen und Klauen.

Haider machte seinem Ärger auch direkt in und nach der Ausschusssitzung Luft:

Schockierender Bericht von Ausschusssitzung

Die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger erlebte das nach dieser Regieanweisung stattfindende Schauspiel im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) und fasste ihre Eindrücke in diesem Video zusammen: