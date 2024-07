Walangriff auf Boot (Video)

Zwei Männer überlebten einen Walangriff auf ihr Boot im US-Bundesstaat New Hampshire, in der Nähe des “Odiorne Point State Park in Rye”: Dabei springt ein Wal aus dem Wasser und kippt das Boot um, worauf die zwei ins Wasser fallen. – wie die Küstenwache auf “X” schrieb.

Colin Yager, der das Video aufgenommen hat, sagte “NBC News” am Dienstag, dass er und sein Bruder die havarierten Seeleute gerettet hätten.

Laut Küstenwache in Portsmouth schien auch der Wal unverletzt geblieben und das Boot konnte gerettet werden.

