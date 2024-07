H5N1 „Vogelgrippe“ – Existenznachweis, Pathogenität oder Pandemie-Potential nicht nachweisbar

Bild: Ärzte Zeitung Springer Med

Seit nunmehr 25 Jahren werden immer wieder Impfstoffe gegen das Vogelgrippevirus H5N1 produziert.

Das Virus weigert sich jedoch offenbar zum „Leidwesen“ der Pharmaindustrie hartnäckig die Menschen zu befallen.

Beweise aus Studien bereits 2006

Man impft „vorsorglich“ Menschen, die mit Tieren in Kontakt sind, wie eben neuerdings in Finnland. Und es werden seither abermals Millionen Dosen gehortet und Milliarden an Steuergeld in Impfstofffabriken gesteckt. Moderna bekam von der US Regierung Millionen um einen mRNA-Impfstoff gegen H5N1 zu entwickeln. Über die Geschichte von 25 Jahren Entwicklung und Produktion von H5N1-Impfstoffen hatte tkp ach darüber kürzlich berichtet. Dabei wurde auch der dringliche Wunsches der WHO aus dem Jahr 1995 zur Entwicklung von Methoden der schnellen Produktion, thematisiert.

Sasha Latypova, eine pensionierte Expertin aus der Pharmaindustrie mit 25 Jahren Erfahrung berichtete über ein, von Experten geprüftes Papier von David Crowe und Torsten Engelbrecht aus 2006, Med Hypotheses.

Der Titel dazu ist bereits bezeichnend, „Vogelgrippevirus H5N1: Kein Nachweis für Existenz, Pathogenität oder Pandemiepotenzial; keine Verursachung durch „H5N1„“ (Avian flu virus H5N1: No proof for existence, pathogenicity, or pandemic potential; non-“H5N1” causation omitted)

Gibt es überhaupt einen Nachweis für H5N1?

In weiterer Folge eine kurze Zusammenfassung des Papiers. Das pandemieverdächtige Vogelgrippevirus H5N1 wurde 2006 von WHO, CDC, Robert-Koch-Institut und Friedrich-Loeffler-Institut als Fälschung „entlarvt“. Das Papier ist auch für einen Nicht-Experten leicht zu lesen.

WHO, CDC, Robert-Koch-Institut (RKI) und Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) behaupten, dass H5N1 (Vogelgrippevirus) „hoch ansteckend“ ist. Reinhard Kurth, Präsident des RKI, sagt außerdem, dass H5N1 „potenziell alle sechs Milliarden Menschen auf der Erde bedroht“.

Hierzu wurden vier grundlegende Fragen identifiziert, die diesen Behauptungen zu Grunde liegen, und vom FLI (das nach Angaben der deutschen Regierung „im Besitz von H5N1-Virusisolaten“ ist) entsprechende Studien angefordert:

Existiert H5N1? Ist es für Tiere pathogen? Ist es auf den Menschen übertragbar und pathogen, und hat es ein pandemisches Potenzial? Sind andere Ursachen für die beobachtete Krankheit untersucht worden?

Das FLI antwortete mit vier Veröffentlichungen.

Frage 1 (Existenz). Das FLI antwortete, „das H5N1/Asia-Virus kann mit Hilfe der reversen Genetik vollständig in vitro hergestellt werden. Das auf diese Weise erzeugte Virus, auch infektiöser Klon genannt, kann keine Verunreinigungen von kranken Tieren enthalten“. Die PCR kann jedoch nicht zur Identifizierung von Viren verwendet werden, die nicht zuvor sequenziert wurden.

Anomalie ist kein Widerspruch

Das PNAS-Papier (wie auch die anderen) zeigt nicht die Zusammensetzung des Stammvirus und verweist auch nicht auf die Studie von Subbarao et al. (auf die sich das EID-Papier bezieht). Diese behauptet, H5N1 erstmals 1997 bei einem Menschen nachgewiesen zu haben. Obwohl in der EID-Studie in mehreren der erkrankten Organe kein H5N1 nachgewiesen werden konnte, wurde diese Anomalie als „Rätsel“ und nicht als „Widerspruch“ bezeichnet.

Robert Webster, korrespondierender Autor der PNAS-Studie und Direktor des WHO Collaborating Center for Studies on the Ecology of Influenza in Animals and Birds, teilte mit, dass die Bestandsviren „als selektive Erreger eingestuft sind“ und „es nicht gestattet ist, diese Informationen zu veröffentlichen“. Ohne Überprüfung und ohne die, in einem dieser Papiere beschriebene Reinigung können wir nicht davon ausgehen, dass das Bestandsvirus rein und vollständig charakterisiert ist. Anfragen zur Klärung an Webster, das CDC Select Agents Program und das FLI wurden nicht beantwortet.

Zu Frage 2 (Tierpathogenität). In den Veröffentlichungen wird die Verwendung natürlicher Wege beschrieben, aber Krankheiten wurden nur mit außergewöhnlichen Konzentrationen von bis zu 10 Millionen EID pro Tier erreicht. In keinem der Experimente wurden Kontrollen oder Verblindung eingesetzt. Der Science-Artikel ist sehr abstrakte Molekularwissenschaft, bei der hohe Konzentrationen chimärer Varianten verwendet werden.

Zu Frage 3 (Humanpathogenität und Pandemiepotenzial). Bei dem EID-Artikel handelt es sich um einen anekdotischen Bericht über einen 6-jährigen Jungen aus Thailand mit schwerer Multiorganerkrankung. Es wurden keine Hinweise auf die Übertragbarkeit auf den Menschen gegeben. Die Wissenschaftler fanden Hinweise auf eine Aspergillose, und der Junge wurde mit toxischen Wirkstoffen (Breitspektrum-Antimikrobika und Virostatika) behandelt, bevor er starb.

Subbarao et al. (auf die das EID-Papier verweist) beschreiben einen zuvor gesunden 3-jährigen Jungen aus Hongkong, der am 9. Mai 1997 grippeähnliche Symptome entwickelte und mit Breitbandantibiotika und Salicylsäure behandelt wurde, obwohl dies normalerweise kontraindiziert ist. Er entwickelte das Reye-Syndrom und starb elf Tage später. Es begann eine Suche nach der Ursache innerhalb einer begrenzten Anzahl von Grippeviren. Als Verursacher wurde H5N1 angegeben, obwohl auch Coronaviren, Flaviviren, Enteroviren, andere Erreger und Chemikalien Grippesymptome hervorrufen können. Ein vorheriger Kontakt mit Vögeln wurde jedoch auch nicht bestätigt. Nichtsdestotrotz wurde in diesem frühen Dokument vor einer „explosiven Pandemie“ gewarnt, obwohl das FLI einräumte, „es gibt keine wissenschaftliche Prognosemethode, die die Möglichkeit bewerten kann, dass ein Influenzavirus eine neue Pandemie auslöst“.

Zu Frage 4 (Nicht-„H5N1“-Verursachung). Weder die Studie von Subbarao et al. noch die Referenzen des FLI berücksichtigen vernünftige, konkurrierende Theorien zur Krankheitsverursachung, z. B. Umwelt- und Arzneimittelfaktoren.

Unsere Analyse zeigt, dass die Arbeiten unsere vier grundlegenden Fragen nicht erfüllen. Die Behauptungen über die Pathogenität und das Pandemiepotenzial von H5N1 müssen weiter in Frage gestellt werden.

Wissenschaftlerin spricht Klartext

Sasha Latypova erklärt dazu weiter, „Fouchier und Erasmus waren nicht die Einzigen, die die Angst vor der „hochpathogenen“ Vogelgrippe schürten, sie ist inzwischen Standard jeder kriminellen Gesundheitsbehörde und jedes akademischen Mitläufers weltweit.

Es gibt kein H5N1-Virus, nicht in der Natur und nicht im Labor. Niemand kann in den Labors Viren herstellen oder verändern. Sie können mit PCR und anderen betrügerischen oder zumindest nicht validierten Methoden eine chemische Suppe kochen und vielleicht ein paar Labortricks zur Panikmache vorführen, aber keines dieser Abrakadabra überlebt in der Öffentlichkeit. Das liegt daran, dass sie von vornherein eine tote chemische Suppe sind und sich nicht mit lebenden Organismen vertragen. Das einzige Risiko, das von „biotechnisch hergestellten Krankheitserregern“ ausgeht, ist die Vergiftung. Diese verursacht KEINE PANDEMEN. Vergiftungen sind immer lokal begrenzt.“

Das erscheint plausibel, wenn man sich die Entwicklungen der letzten 25 Jahre ansieht. Es wird aber wieder, so wie beim Corona-Virus, so getan als wäre alles neu und noch nie dagewesen. Die Geschichtsleugnung ist eben auch Mittel der Wahl wie bei Klima, Ukraine und Palästina.

Bei Vogelgrippe geht es darüber hinaus noch um die Zerschlagung der bäuerlichen Landwirtschaft wie um die Konkurrenz der, von westlicher Oligarchie finanzierten Fabriken für Laborfleisch, Kunstmilch und „Fake-Käse“. Zweifelsfrei will natürlich die Pharmaindustrie so wie in den vergangenen 25 Jahre weiter „nutzlose“ Impfstoffe verkaufen und den Bau von Fabriken bezahlt bekommen.

