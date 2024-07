Paris: 230.000 Kondome und „Leck-Tücher“ für Olympia-Athleten

Bild: Produktbeschreibung: loovara INTIMATE Lecktücher - Oral Dams

Irgendwie passt dieser Wahnsinn, sich selbst bei Intimitäten vorsorglich auf Kosten der Steuerzahler einzumischen, irgendwie in diese woke Zeit. Neben betreutem Denken wird nun auch für betreuten Sex gesorgt.

Von KROKO | Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Saint-Denis erwarten offensichtlich, dass die Athleten außerhalb der Wettkämpfe herumvögeln wie die Karnickel, aber zu blöd sind, um zu verhüten.

Anders ist es jedoch nicht zu erklären, dass für die bumsfidelen Sportler (m,w,d) im Olympischen Dorf 200.000 „Männer-Kondome“, 20.000 „Frauen-Kondome” und 10.000 „Dental Dams“ verteilt werden. “Dental Dams” sind auf Deutsch “Leck-Tücher”. Dies kündigte der Direktor des Olympischen Dorfes, Laurent Michaud in einem Interview mit Sky News an.

Lecken auf Kosten der Steuerzahler

Die Latex-Tücher sollen Infektionen wie z.B. von Chlamydiem verhindern, wenn ein Mann eine Frau oral befriedigt – oder eine Frau eine Frau. Oder ein Mann einen Mann, was ja heute aus woker Sicht die fortschrittlichste Form der Paarung darstellt. Und dazu heißt es bei Wikipedia:

„Auch für den oralen Analverkehr (Anilingus) sind Lecktücher für beide Personen eine wichtige Schutzmaßnahme im Sinne von Safer Sex, da bei oroanalen Kontakten (Anilingus) ohne Flüssigkeitsbarrieren neben HIV (im Fall von Wunden im Mundraum), HPV, Herpes und Hepatitis die „aktiven“ (leckenden) Partner zusätzlichen Infektionsrisiken durch potentielle Aufnahme von Krankheitserregern aus der Darmflora (z. B. durch Hepatitis A, Darmparasiten oder Darmbakterien) ausgesetzt sind.“

Vergeblicher Versuch: Keuschheit dank „Anti-Sex-Betten“

Wie vor drei Jahren in Tokio schlafen die Athleten auch in Paris in Betten aus Pappkarton. Die sollen zwar umweltfreundlich, Gerüchten zufolge aber für Zweisamkeit eher ungeeignet sein. Die “New York Post” schrieb deshalb sogar von “Anti-Sex-Betten”. Gut möglich, dass solche Betten das zarte Liebesspiel zweier Synchron-Schwimmerinnen überstehen könnten, ab würden sie auch einer Manndeckung außerhalb des Spielfeldes von zwei Fußballern standhalten? Wohl kaum. Da ging man lieber auf Nummer sicher und beugte hygienisch vor!

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie war es denn früher, also damals, als wir alle noch nicht so fortschrittlich und woke waren? Und wo sich kein Nanny-Staat in allen Belangen um uns kümmern musste? Kehrten damals alle Sportler verseucht in ihre Heimatländer zurück? Oder gab es bloß weniger Verrückte, die sich um so etwas kümmerten!

