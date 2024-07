Die Polizei sucht nach acht hellhäutigen Männern im Alter zwischen 18 und 35 Jahren.

Der ganze Wahnsinn einer völlig entarteten Willkommenspolitik scheint nun in ihr Gegenteil umzukippen:

Am Sonntagabend war ein junger somalischer Asylbewerber auf einem der größten Hauptplätze Innenstadt, dem Plein Square, von Den Haag zu Tode geprügelt worden. Nun fahndet sie Polizei nach acht Männern, die an dem tödlichen Angriff beteiligt gewesen sein sollen – wie “NLTimes” gesten Mittwoch berichtete. Die “Zentrale Agentur für die Aufnahme von Asylbewerbern” (COA) bestätigte, dass das 23-jährige Opfer in einem Flüchtlingsheim im Norden der Niederlande wohnte.

Der Rettungsdienst war nach Mitternacht am Tatort eingetroffen, brachte den Mann zwar sofort ins Krankenhaus gebracht, wo er aber später am Morgen seinen Verletzungen erlag.

Zeugenaussagen zufolge war das Opfer zusammen mit einer anderen Person auf dem Platz spazieren gewesen, als der Somalier mit den Tätern in Streit geriet.

“Die Polizei versucht immer noch, die Umstände aufzuklären, wie die Auseinandersetzung begann und wer die Gewalt begann.”

– sagte ein offizieller Sprecher gegenüber “RTL”. Der Mann soll demnach schon seit seit drei Jahren in den Niederlanden leben. “COA” organisiert eine Trauerfeier:

“Zeit und Ort sind noch nicht klar. Die Organisation ist auch deshalb schwierig, weil die Familie des Jungen noch in Somalia ist. Wir stehen immer noch in Kontakt mit ihnen, aber die Kommunikation ist nicht einfach.“

– so ein Sprecher.

