Olympia-Terror geht los: Brandanschläge legen Bahnnetz weitgehend lahm!

Wenige Stunden vor der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris haben Unbekannte Brandanschläge auf mehrere Anlagen des französischen Schnellzug-Netzes verübt. Wie „Le Monde“ berichtet, soll es mehrere Brandanschläge gegeben haben.

Der Schnellzugverkehr auf der Atlantik Nord und Ost Achse sei derzeit stark beeinträchtigt teilte die französische Bahn SNCF mit. Deshalb sollen nun die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt werden. Laurent Nuñez, der Polizeipräfekt von Paris, kündigte im Sender France Info an: Die Polizei „konzentriert ihr Personal auf die Pariser Bahnhöfe.“

Die Reparaturen sollen mindestens das ganze Wochenende andauern hat es in Pressemitteilungen geheißen. Die Hintergründe sind derzeit unklar. Am Freitagabend wird in der Olympiastadt die Sommer Spiele 2024 eröffnet. Mit einer Parade der Nationen auf den Seen nicht wie sonst üblich in einem Stadion zu der Zeremonie werden in der Metropole enorm viele Zuschauer erwartet die Veranstalter rechnen mit rund 300.000 Menschen. Quelle: Agenturen.

+++

Strafanzeige gegen Impfärzte: Rechtsanwälte stellen Vordruck zur Verfügung

Der Impfdruck in den Corona-Jahren war beispiellos – ebenso wie die Irreführung der Öffentlichkeit über Wirksamkeit und Sicherheit der experimentellen Vakzine. Die wenigsten Impflinge wurden vor der Injektion korrekt über Risiken und Unklarheiten hinsichtlich der neuartigen Gentherapeutika aufgeklärt.

Zwei Rechtsanwälte wollen Betroffene nun beim Stellen einer Strafanzeige unterstützen: Dr. Josef Hingerl und Jürgen Müller haben einen Vordruck entwickelt, mit dem Impfopfer Anzeige wegen unzureichender Aufklärung vor ihrer Corona-Impfung stellen können. Auf der Website kinderrechtejetzt.de ist eine Strafanzeige wegen unzureichender Impf-Aufklärung als Vordruck zu finden. Durch dieses Angebot soll Betroffenen das Stellen der Anzeige gegen Impfärzte erleichtert werden. Weiterlesen auf report24.news

+++

Regierung plant Enteignungs-Hammer

Mit dem geplanten „Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz“ erhält der Staat bislang unvorstellbare Sonderrechte. Er kann das, was ein Bürger besitzt, noch einfacher beschlagnahmen. Der Staat darf künftig „vorsorglich“ und ohne Strafverfahren Vermögenswerte beschlagnahmen.

Neu dabei ist, dass der Staat, ohne dass ein Gericht ein Urteil gesprochen hat, verdächtige „Vermögensgegenstände“ einkassieren darf. Bereits ein missgünstiger Nachbar kann durch einen „Hinweis“ an die Behörden eine Beschlagnahme auslösen. Erfolgt dies zu Unrecht, kann es Jahre dauern, bis auf dem Gerichtswege die Unschuld bewiesen werden kann. Ins Fadenkreuz kann jeder geraten, der in den Augen der Fahnder irgendwie auffällt. Passt das neue Haus zu den Angaben in den Steuererklärungen der letzten Jahre? Wie kann sich die Zielperson einen (gebrauchten) Luxuswagen leisten, der nicht zum Einkommen passt? Wie werden die vielen Fernreisen finanziert, von denen Fotos im Web existieren? Weiterlesen auf pi-news.net

+++

Unter den Flughafen-Blockierern der „Letzten Generation“ ist auch der „Bali-Klimakleber“

Am frühen Donnerstagmorgen blockierten radikale „Klimaaktivisten“ der „Letzten Generation“ ein Rollfeld des Frankfurter Flughafens, etliche Flüge wurden abgesagt. Unter den Blockierern befindet sich auch ein bekanntes Gesicht. Die „Letzte Generation“ hat ein Video veröffentlicht, in dem einer der Akteure der jüngsten Blockadeaktion zu Wort kommt.

In dem Video, auf X veröffentlicht, ist Yannick S. zu sehen, der als „Bali-Klimakleber“ Prominenz erlangte. Den „Bali“-Zusatz bekam S. Anfang 2023 verpasst, nachdem „Bild“ aufgedeckt hatte, dass der Mann nach Bali in den Urlaub geflogen sein soll, statt zu einem Gerichtstermin zu erscheinen. Weiterlesen auf welt.de

Anm.: Irgendwie passt diese Falott gut zu den Grünen: gegen das Fliegen hetzen und dannselber extrem oft herumfliegen.

+++

Damit EU-Ausländer mehr Geld bekommen: Brüssel verklagt Deutschland

In Bayern erhalten EU-Ausländer, deren Kinder in Staaten mit geringen Lebenserhaltungskosten leben, weniger Familiengeld als Einheimische. Das passt der EU-Kommission in Brüssel gar nicht. Wie argumentiert Brüssel?

BERLIN/BRÜSSEL – Die Europäische Kommission hat beschlossen, Deutschland vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zu verklagen, weil EU-Ausländer in Bayern weniger Familienleistungen erhalten als Deutsche. […] In Deutschland wird immer wieder über Sozialleistungen diskutiert, die an ausländische Kinder fließen, die nicht in Deutschland leben. Allein im vergangenen Jahr zahlte die Bundesrepublik beispielsweise mehr als eine halbe Milliarde Euro Kindergeld ins Ausland. Insgesamt alimentieren die Steuerzahler etwa 313.000 Kinder, die nicht in der Bundesrepublik leben. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Medwedew: Ukraine wird niemals der NATO beitreten

Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats, sorgt mit seinen jüngsten Aussagen zur Ukraine für Aufsehen. Russische Staatsmedien die jüngsten Kommentare von Dmitri Medwedew veröffentlicht.

Medwedew erklärte, dass die Ukraine niemals der Nato beitreten werde, auch weil sich die Nato-Führung bis 2034 verändern könnte und es durchaus möglich sei, dass die Ukraine, das berüchtigte „Land 404“ – eine Anspielung auf den 404-Fehlercode – bis dahin nicht mehr existiere. Quelle: focus.de

