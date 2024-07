US-Drohungen gegen China sind bekannt: Auch die von J. D. Vance werden China nicht schrecken

D. J. Vance in Bandera-gerechter Kriegs-Pose, doch China weiss, was es zu tun hat.

Das Weiße Haus will seinen vermessenen Anspruch als einziger Hegemon die Welt zu parasitieren nicht aufgeben. Jene Megalomanie grassiert parteiübergreifend und ist seit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg (1898) global virulent geworden: So, macht es diesbezüglich keinen Unterschied, welche der beiden US-Parteien gerade den Präsidenten stellt.

Die Realitäten der letzten Jahre zeigen die

Irrationalität der China-Politik des US-Zweiparteien-Establishments

Von JURY TAWROWSKY | Peking reagierte auf die antichinesischen Äußerungen des möglichen nächsten US-Vizepräsidenten J. D. Vance. In einem Interview mit Fox News am 15. Juli sprach dieser von der Notwendigkeit, dass Trump Gespräche mit Moskau und Kiew aufzunehmen hätte, um…

… diese Sache schnell zu einem Abschluss zu bringen, damit sich Amerika auf das eigentliche Problem konzentrieren könne, nämlich auf China. Dies stelle die größte Bedrohung für die USA dar, doch die US-Verantwortlichen wären [wegen dem Ukraine Abenteuer] davon völlig abgelenkt.

Die in Peking erscheinende Global Times kommentiert die jüngsten antichinesischen Tiraden von Vance, wie folgt:

“Angriffe auf China sind immer ein Thema in den Wahlkampfreden der Kandidaten, die miteinander um die Position des «Anti-China-Falken» wetteifern. Doch, unabhängig davon, wer der nächste US-Präsident sein werde, sollte dieser über die Folgen des von Präsident Trump gegen China geführten Handelskriegs reiflich nachdenken. Dieser Konflikt hat die US-Wirtschaft schwer geschädigt. Die Steuern könnten wieder steigen und die Inflation echt ausser Kontrolle geraten. Das sind Fragen, über die amerikanischen Politiker nachzudenken hätten.”

Im Zuge des Wahlkampfs 2016, aus dem Donald Trump über Hillary Clinton siegreich hervorkam, wetteiferten beide in ihrem Hass gegen China. Einmal an der Macht, ließ Trump seinen Worten gleich Taten folgen. Bereits im Jahr 2018 liess er zusätzliche Zölle auf chinesische Importe verhängen und löste damit schnell einen veritablen Handelskrieg aus. Zugleich begann er, Hightech-Unternehmen von amerikanischen und europäischen Märkten zu verdrängen, Verbalangriffe im Kontext von CoV-19 und Xinjiang auszuteilen, Demonstrationen in Hongkong anzuheizen und Taiwan mit US-Waffen vollzustopfen.

Trumps Anti-China-Politik stieß auf keinen Widerstand und Entscheidungen im Kongress gegen Peking wurden fast immer parteiübergreifend verabschiedet. Seit dem Amtsantritt von Joe Biden wurden keine der diskriminierenden Entscheidungen von Trump wieder zurückgenommen, vielmehr noch mehr Hindernisse dem Handel wie auch humanitären Kontakten vor die Füsse gelegt. Unter den Demokraten haben die Beziehungen zwischen USA und VR China eindeutig den Charakter eines Kalten Krieges angenommen.

Die Hoffnung, dass Washingtons Position aufgrund des riesigen Handelsvolumens und all der flankierenden Beziehungen, die über 40 Jahre “Vernunftehe” zwischen USA und China aufgebaut worden waren, sich wieder entspannen könnte, ist für manche chinesische Außenpolitikexperten exemplarisch. Sie erhofften sich, dass sich alles “von selbst” regeln würde oder rieten der Führung, sich “freizukaufen” bzw. auf erhebliche handelspolitische und wirtschaftliche Zugeständnisse einzugehen.

Die Realitäten der letzten Jahre zeigen jedoch die Irrationalität der China-Politik des US-Zweiparteien-Establishments:

Die USA ist bereit, für ideologische, geopolitische und rassistische Vorurteile wirtschaftliche Opfer zu bringen. Washington will seinen Anspruch nicht aufgeben, der einzige Hegemon der Welt und für die Menschheit die inspirierende leuchtende Stadt auf einem Hügel zu sein.

Anmerkung der Redaktion – “City upon a Hill”: Deutsch “Stadt auf einem Hügel” – ist die Metapher, welche aus John Winthrops Predigt aus dem Jahr 1630 an britische Siedler vor der Ausschiffung nach Amerika stammt. Die Aussage bezieht sich auf das Sinnbild “Salz und Licht” aus der Bergpredigt Jesu aus dem Matthäusevangelium (Mt 5,14 EU): “Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.”

Peking wird das System des “Sozialismus mit chinesischen Merkmalen”, das mit liberalem Kapitalismus unvereinbar ist, nicht aufgeben. Nachdem das Reich der Mitte über die letzten Jahrzehnte beispiellose Erfolge ausweisen konnte, wird jenes System von der Kommunistischen Partei als “neues Modell für die menschlichen Zivilisation” proklamiert.

***

