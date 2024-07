Ungarns anti-woke Ästhetik der Schönheit : 18-Jährige zu Balaton-Schönheit gekrönt

Balaton-Schönheit - Calvin Klein-Transgender-Anti-Ästhetik

Von unserem alten, weißen, weisen Mann und Exil-Österreicher in Ungarn, ELMAR FORSTER

In Ungarn findet seit 1825 ein – im Sinne links-radikaler woke-Cancel-Culture-Ideologie – skandalöses Ereignis statt: Versammelt es doch alles, was die postmodernen maoistischen Kultur-Zertrümmerer zutiefst hassen, auf dem Weg zur Umsetzung eines neuen Menschen der beliebigen Hässlich-, Dumm- und Ungebildetheit: Klassische hetero-sexuelle weibliche Schönheit, Tradition, Männlichkeit, Patriotismus, Nationalismus.

Ein 18-jähriges Mädchen aus dem ungarischen Badeort Balatonfüred wurde zur 199. Schönheit des traditionelle Anna-Balls gekrönt.

Biologische echte Weiblichkeit

Die bezaubernde biologische echt-weibliche Schönheit heißt Kriszta Szonja Soós, und wurde von zwei anderen Ehrendamen, ausgestattet mit den klassischen Schönheitsidealen der Antike und der Renaissance flankiert. Und zwar so, wie sie Gott – und nicht eine woke Transgender-Umwandlung – geschaffen hat.

Die im klassischen Sinne Verführerische 18-Jährige absolvierte zudem dieses Jahr ihr Abitur und will ihr Studium in Budapest fortsetzen. Sie kam zudem mit ihrem hetero-sexuellen, also männlichen Partner und ihrer Familie zum Ball.en

Woker Skandal sondergleichen

Wählte doch im Laufe des Abends, demokratisch, das Abschluss-Ballpublikum auch in diesem Jahr wieder die 15 schönsten Mädchen aus – und nicht eine wokes Zensur-Diktatorium die fettesten, dümmsten, hässlichsten, und ungebildetsten. Danach wählte eine, an den klassischen europäischen Ästhetik-Kriterien geschulte, professionelle Jury die Schönheiten aus, welche dann anschließend eine Kutschenfahrt durch die Stadt unternahmen.

Und auch das hassen die Woke-Cancel-Culture-Ideologen wie die Pest: Tradition. Fand doch der erste Anna-Ball im vor-vorigen Jahrhundert am 26. Juli 1825 in Balatonfüred satt.

Doch gibt es noch eine weitere anti-woke Provokation: Heterosexuelle Ästhetik

Lernte doch an diesem Abend eine gewisse junge Anna Krisztina ihren späteren Ehemann, den Husarenleutnant Ernő Kiss, kennen, welcher später -Märtyrer des ungarischen Unabhängigkeitskrieges 1848-49 in Arad wurde, nachdem ihm österreichische Habsburger-Schergen den Kopf abschlugen.

Und als Zugabe noch eine weiterer anti-woker Skandal: Seit 2003 wird jedes Jahr die Herender Porzellan-Husarenstatue aus dem Hause Herend, die ihn darstellt, an einen Mann übergeben, der viel für die Kultur und das intellektuelle Leben von Balatonfüred getan hat und tut.

“Transgenders ins Gehirn geschissen” (Heino)

Und genau das st der Grund, warum die totalitären Woke-Umerzieher Ungarn hassen: Ungarn bleibt der Stachel in derem Fleische:

