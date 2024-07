Kriegstreiber im Panikmodus: Angst, Trump könnte Ukraine-Krieg beenden

Waren die Panikmacher vor der ersten Amtszeit von Donald Trump noch „besorgt“, dass Trump Kriege anzetteln könnte, die uns alle vernichten würden, so ist heute das Gegenteil der Fall.

Jetzt, wo der Westen und allen voran die ehemals friedliebenden Grünen an Kriegstreiberei nicht zu überbieten sind und viele danach lechzen, das zu vollenden, was dem Führer” seinerzeit nicht gelungen ist, nämlich Russland niederzuringen, scheinen die Kriegstreiber geradezu durchzudrehen, wenn Politiker versuchen, den Ukraine-Konflikt zu beenden.

Zuerst wurde Viktor Orban wegen seiner Friedensmissionen angegriffen, jetzt herrscht Panik, dass Donald Trump bei einem Wahlsieg den Krieg beenden könnte, wie er es angekündigt hat.

Ein Paradebeispiel für diese Möchtegern-Warlords ist der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der bei Maischberger leichtsinnigerweise aussprach, was in den Köpfen der deutschen Kriegstreiber vorgeht. Unverblümt und ohne Rücksicht auf die künftigen Opfer dieses für den Westen ohnehin schon verlorenen Krieges trompetete er:

Stellen Sie sich vor, dieser Trump wird gewählt. Der sorgt dann dafür, dass dieser Krieg beendet wird. Wie stehen wir dann da…?

Ja, ja, dieser Trump! Was der wohl alles will? Frieden? Geht gar nicht! Kriegstüchtigkeit ist angesagt! Schön, solange einem die Kugeln nicht selbst um die Ohren fliegen.

Sie glauben es nicht oder können es nicht fassen, dass so eine Aussage möglich ist? Hier bitte der Videobeweis:

