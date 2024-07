Christenhass des “IOC”: Jesus-Darstellung auf Surfbrett zensiert

Das „Internationale Olympische Komitee“ (IOC) hat sich einen weiteren antichristlichen Skandal geleistet: Es verbot einem brasilianischen Athleten, sein Surfbrett bei den Pariser Olympischen Spielen zu benutzen. Der Grund: Auf dem Sportgerät befand sich eine Darstellung der berühmten Christusstatue in Rio de Janeiro – wie „Hungarian Nation“ berichtete.

Bereits zwei Wochen vor den Spielen wurde der brasilianische Surfer Joao Chianca angewiesen, das Bild von Jesus Christus von seinem Surfbrett zu entfernen. Ansonsten würde er bei den Wettkämpfen gesperrt. Chianca selbst äußerte sich in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post: Die Organisatoren glauben, dass er…

…“nicht autorisiert ist, Jesus darzustellen”.

Christus wäre demnach…

…“ ‘eine religiöse Figur’. Und sie haben strenge Regeln, dass Spiele aus religiöser Sicht völlig neutral sein müssen.”

Doble standards: Verspottung christlicher Werte

Im Zusammenhang verweisen viele „X“-Poster auf die Eröffnungsszene der Spiele, wo „Das Letzte Abendmahl“ verspottet welches, welches aber vom „IOC“ freilich autorisiert wurde.

