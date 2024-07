Hochkrimineller Banden-Chef – 11 jähriger marokkanischer Migrant

Bild: AfD-Fraktion Hamburg

Ein, erst 2023 eingereister elfjähriger Marokkaner, hat als Anführer einer Jugendbande, bis dato mehr als 70 Diebstähle zu verantworten. Dabei dürfte von Unrechtsbewusstsein keine Spur zu erkennen sein.

Immer gleiche Vorgehensweise

Die Band und deren 11-jähriger Anführer gehen dabei immer nach der gleichen Methode vor. Allem Anschein nach auch bar jeglichen Unrechtsbewusstseins die Jugendbande aus Norddeutschland soll für Dutzende Einbruchsdelikte verantwortlich sein. Besonders schockierend daran erscheint jedoch der Umstand, dass der Anführer dieser Bande aus Norderstedt bei Hamburg ein elfjähriges „Flüchtlingskind“ aus Marokko ist, das 2023 nach Deutschland gekommen war. Darüber hatte die BILD exklusiv berichtet.

Dabei sollen sich alleine am 16. Juli fünf Einbrüche in Norderstedt ereignet haben. Nachdem die Polizei den elfjährigen Marokkaner und seinen 16-jährigen Komplizen festgenommen hatte, stellte sich heraus, das Duo soll für mindestens 70 Einbrüche verantwortlich sein, die stets nach dem gleichen Muster abgelaufen waren. Während der Elfjährige in Wohnungen und Häuser einbrach und Wertgegenstände entwendete, stand sein älterer Komplize Schmiere.

Kriminelle Laufbahn nach „Ankunft“ gestartet

Bei dem elfjährigen Anführer handelt es sich dabei um einen Marokkaner, der 2023 als Flüchtling nach Deutschland kam. Gerade einmal ein Jahr später wurde er kriminell. Sein 16-jähriger Komplize ist tunesischer Abstammung. Insgesamt sollen zu der Bande aber etwa zehn Mitglieder angehören, die die Einbrüche in wechselnder Besetzung durchgeführt hatten. Sie alle sind beim Kinder- und Jugendnotdienst an der Feuerbergstraße in Hamburg untergebracht. Dabei soll der Haupttäter auch immer wieder aus der Unterkunft ausbrechen, sodass die Jugendbetreuer mehr als 100 Mal diesbezüglich die Polizei verständigen mussten, weil sie angeblich vermuteten, der Junge sei verschollen.

Exquisites Diebesgut

Wie die BILD berichtet hatte, nutzen die Täter dabei gezielt aus, dass der Junge aufgrund seines Alters strafunmündig ist und daher nicht verurteilt werden könne. Neben der Arbeitsteilung zwischen Dieb und Wache sollten die Einbrüche zudem meist nachts oder am frühen Morgen passieren. Am 16. Juli soll der junge Marokkaner auf einen Wintergarten geklettert und durch ein geöffnetes Schlafzimmerfenster im ersten Stock in ein Haus eingestiegen sein, während der 16-jährige „Deutsch-Tunesier“ an einer Straßenecke gestanden und geraucht hatte. Während die Geschädigte unter der Dusche stand, durchsuchte der 11-jährige Marokkaner die Wohnung und floh mit Schmuck. Bei weiteren Einbrüchen wurden Mobiltelefone und eine Musikbox gestohlen.

Wie bereits zuvor musste der Elfjährige wieder freigelassen werden und kam zurück zum Kinder- und Jugendnotdienst. Sein 16-jähriger Komplize, der der Polizei bereits bekannt ist, wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.