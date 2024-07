Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu: Anuluj kulturę z perwersją “Ostatniej Wieczerzy” da Vinci (wideo)

Wraz z otwarciem XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, Francuzi i świat chcieli zafundować sobie wyjątkowe otwarcie, 100 lat po powrocie programu pięcioboju do ich stolicy. Skończyło się na pożegnaniu chrześcijańskiego dziedzictwa Europy…

W ciągu kilku minut od oficjalnego rozpoczęcia, delegacje z krajów uczestniczących przybyły na łodziach, Grecy jako pierwsi, zgodnie z tradycją.

Pierwszym znanym gościem była amerykańska artystka LGBTQ Lady Gaga, która przedstawiła spektakl: świat jako przywołanie francuskiej rewii. Następnie odbył się spektakularny francuski taniec kankana oraz inne występy taneczne i orkiestrowe nad brzegiem Sekwany. Francuzi z dumą prezentowali swoje filmy z unikalnymi stylami i światem mody.

Pożegnanie z chrześcijańskim Zachodem Europy

Następnie Pari celebrowała styl życia postmodernistycznego Zachodu: otwarcie zamieniło się w powierzchowną imprezę z wulgarnym punktem kulminacyjnym w duchu anulowanej kultury. Jako absurdalny odpowiednik, hymn pokoju został odegrany nad Sekwaną – w środku trzeciego roku wojny w Ukrainie, której Zachód jest zdeterminowany nie kończyć.

Do tego dodano podróbkę hitu Johna Lennonsa “Imagine” z 1968 roku. Jego ukryte globalistyczne antychrześcijańskie przesłanie zostało w końcu zrealizowane w oficjalnej doktrynie UE

“Wyobraź sobie, że nie ma Nieba…, wyobraź sobie, że nie ma krajów…, nie ma za co zabijać ani umierać, nie ma też religii, wyobraź sobie, że wszyscy ludzie dzielą się całym światem. Mam nadzieję, że pewnego dnia do nas dołączysz, a świat będzie żył jako jedność”.

John Lennon’s disgusting communist theme song “Imagine” might as well be the new national anthem of the secular liberal world order, it’s jammed down our throats at everything pic.twitter.com/3VPPtfM9zH

W ten sposób oda Lennona do różnorodności w Europie stała się wielokulturową kulturą wykluczenia.

Punkt kulminacyjny kultury anulowania został następnie zaprezentowany na oczach świata agresywnym tańcem śmierci na zachodniej chrześcijańskiej historii kulturowej Europy par excellence: a mianowicie – jak można się było spodziewać – parodią drag queen “Ostatniej Wieczerzy” renesansowego artysty Da Vinci. Miała to być prowokacja wymierzona w chrześcijan w transpłciowym stylu brodatych blondynek, otyłych kobiet lub brzydkich męskich karłów:

Na zakończenie postmodernistycznego Trallala prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił :

“Otwieram Igrzyska Olimpijskie w Paryżu”.

Mniej krytyki

Francuska eurodeputowana Marion Maréchal była jedną z niewielu osób, które – w intelektualnie i politycznie zsynchronizowanej Europie – odważyły się zakwestionować to wydarzenie:

“Wszystkim chrześcijanom na świecie, którzy śledzą ceremonię #Paris2024 i czują się urażeni tą parodią “Ostatniej Wieczerzy” w wykonaniu drag queen, należy powiedzieć, że to nie Francja przemawia, ale lewicowa mniejszość gotowa na każdą prowokację”.

To all the Christians of the world who are watching the #Paris2024 ceremony and felt insulted by this drag queen parody of the Last Supper, know that it is not France that is speaking but a left-wing minority ready for any provocation. #notinmyname

À tous les chrétiens du monde… pic.twitter.com/GusP2TR63u

— Marion Maréchal (@MarionMarechal) July 26, 2024