Aus-ge-schämt für Ricarda: “Pure Lebensfreude” im Männerhass, sexy wie Taylor Swift (Video)

Auch Fremdschämen nützt sich ab: War doch das – im wahrsten Sine des Wortes: Schwergewicht der Grünen, deren Bundesvorsitzende, auf einem Taylor Swift Konzert in München. Wofür sie im Netz schwere Kritik einstecken musste – u.a. für Langs üblich dümmliche Postings, aber auch für deren pubertäres „Swiftie“-Styling:

„Strasssteine über den Augen, ein blumiges und ärmelloses Top. Die langen, braunen Haare hat sie sich hinter die Ohren geklemmt.“ (Bunte)

Dann teilte sie auch noch ihren fast 60.000 Instagram-Fans wirklich Peinliches:

Zuerst sieht man sie bei „Cruel Summer“ jubelnd mitsingen. Dann konnte sich die Lang wegen eines männerhassenden Vorurteils aus der Kampffeministen-Szene kaum mehr halten. Genauer genommen sang Taylor in „All Too Well“– gemeinsam mit ihrem schunkelnden Co-Publikum – den Schlacht-Ruf:

„And you were tossing me the car keys, ‘Fuck the patriarchy’ keychain on the ground“.

Männerhass als “Lebensfreude”

Die Lang war außer sich, als wäre es für sie das erste Mal gewesen:

„Wenn du mit Taylor Swift und über 70.000 Menschen ‘fuck the patriarchy’ rufst. Das war gestern einfach pure Lebensfreude.“

– so Langs Posting. – Was psychologisch noch viel weiter und in tiefere Abgründe hinunter blicken lässt als man es sich schon bei Langs tief ausgeschnittenem roten Sommerkleid kaum vorzustellen wagt: Lebensfreude ist für die Lang: Hass, nämlich Männerhass.

“Du bist am Ende, was du bist.” (Goethe)

Was freilich Kenner eines klassischen Ästhetikanspruchs von etwa Johann Wolfgang von Goethe nicht verwundert:

„Du bist am Ende – was du bist. Setz dir Perücken auf von Millionen Locken, Setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken, Du bleibst doch immer, was du bist.“ (Goethe: „Faust I“)

Inzwischen haben wir uns auch in Deutschland alle an die “Generation Schweinesystem-Zivilversager” gewöhnt… Sodass nach vielen Fremd-Schäm-Momenten nur freilich der Sättigungsgrad des Ausgeschämt-Seins folgt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ricarda Lang (@ricardalang)

Muähhhh: Empörung über die Doppelmoral der Grünen

Und auch die Empörung über die vielen feudalistischen Double-Standards der Grünen Pharisäer ist alltäglich geworden. Etwa, dass ein Poster moniert:

„Ausgerechnet die Swift, die für jeden Furz ihren Privatjet auspackt. Irgendwie ist das nicht das, was ich mir von einer politischen Person mit dem Ziel, das Klima zu retten vorstelle.“

Oder: „Es sagt schon sehr viel über die gesamte Partei aus, wenn von der Außenministerin ein Inlandsflug für ein EM Spiel benutzt wird und Frau Lang einem der größten Klimaschädlinge noch Geld in Rachen stopft.“

Gemeint ist damit der katastrophale ökologische Fußabdruck von Taylor Swift. Denn die Nutzung ihres Privatjets verursachte im Jahr 2022 schätzungsweise 8.300 Tonnen Kohlenstoffemissionen – wie „Yard“ errechnete. Damit beläuft sich nämlich Taylors CO2-Verbrauch auf das etwa 1.800-fache der jährlichen Emissionen eines Durchschnittsmenschen, oder das 576-fache der Emissionen eines Durchschnittsamerikaners und das 1.000-fache der Emissionen eines Durchschnittseuropäers.

Doch genau darum geht es aber (der Lang)wieder doch (nicht): Denn Grüne wie die Lang verstehen Politik vor allem als Bühne zum Ausleben ihrer eigenen Psychosen und ihres ungelebten Lebens. Immerhin aber gönnen wir der 30-jährigen Lang, dass sie sich einmal so sexy und verführerisch geben durfte wie ihr um 5 Jahre älteres Idol, die Swift. Ob dabei auch der Body-Mass-Index eine Rolle spielt, mögen die beiden unter sich selbst ausmachen.

Nachsatz:

“Die Grünen ernten nur an Kritik und Häme, was sie an vermeintlicher moralischer Überlegenheit gesät haben. So was kommt von so was, „Swiftie“ Ricarda Lang!” (focus)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ricarda Lang (@ricardalang)

